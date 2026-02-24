Chandra Grahan 2026: 3 मार्चला वर्षातील पहिले चंद्रग्रहण; भारतात कुठे दिसणार आणि काय आहेत सूतक पाळण्याचे नियम?
Chandra Grahan 2026 in india date and time: 2026 सालातील पहिले चंद्रग्रहण लवकरच लागणार असून, खगोलप्रेमी आणि धार्मिक दृष्टिकोनातून हे विशेष महत्त्वाचे ठरणार आहे. वर्षातील हे पहिले चंद्रग्रहण मंगळवार, ३ मार्च २०२६ रोजी होळीच्या दिवशी होत असून, ते प्रदीर्घ काळ टिकणारे असेल. या ग्रहणाच्या काळात चंद्र सिंह राशीमध्ये स्थित असेल. विशेष म्हणजे हे चंद्रग्रहण भारतात दिसणार होणार असल्याने येथे सूतक काळ पाळणे वैध ठरेल. जाणून घ्या चंद्र ग्रहण संबधी संपूर्ण माहिती ग्रहणाचा पूर्ण कालावधी किती असेल आणि तो कोणत्या देशांमध्ये दिसेल?