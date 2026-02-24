English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • फोटो
  • Chandra Grahan 2026: 3 मार्चला वर्षातील पहिले चंद्रग्रहण; भारतात कुठे दिसणार आणि काय आहेत सूतक पाळण्याचे नियम?

Chandra Grahan 2026: 3 मार्चला वर्षातील पहिले चंद्रग्रहण; भारतात कुठे दिसणार आणि काय आहेत सूतक पाळण्याचे नियम?

Chandra Grahan 2026 in india date and time: 2026 सालातील पहिले चंद्रग्रहण लवकरच लागणार असून, खगोलप्रेमी आणि धार्मिक दृष्टिकोनातून हे विशेष महत्त्वाचे ठरणार आहे. वर्षातील हे पहिले चंद्रग्रहण मंगळवार, ३ मार्च २०२६ रोजी होळीच्या दिवशी होत असून, ते प्रदीर्घ काळ टिकणारे असेल. या ग्रहणाच्या काळात चंद्र सिंह राशीमध्ये स्थित असेल. विशेष म्हणजे हे चंद्रग्रहण भारतात दिसणार होणार असल्याने येथे सूतक काळ पाळणे वैध ठरेल. जाणून घ्या चंद्र ग्रहण संबधी संपूर्ण माहिती ग्रहणाचा पूर्ण कालावधी किती असेल आणि तो कोणत्या देशांमध्ये दिसेल? 

Dakshata Thasale | Feb 24, 2026, 04:41 PM IST
चंद्रग्रहणची नेमकी वेळ, सूतक काळ कधी सुरू होईल?

Lunar Eclipse 2026

2026 मधील पहिले चंद्रग्रहण ३ मार्च रोजी होत असून ते भारतात दिसणार आहे. ग्रहणाची नेमकी वेळ,  सूतक काळ कधी सुरू होईल? आणि सिंह राशीवर होणारा परिणाम याबद्दलची संपूर्ण माहिती पाहण्यासाठी पुढे स्क्रोल करा

चंद्रग्रहण दुपारी होईल सुरु

Lunar Eclipse 2026

3 मार्च रोजी दुपारी 3.20 वाजता चंद्रग्रहण सुरू होईल आणि संध्याकाळी ६:४७ वाजता संपेल. पूर्ण चंद्रग्रहण किंवा पूर्ण ग्रहण, ४:३४ वाजता सुरू होईल. हा असा काळ आहे जेव्हा चंद्र पूर्णपणे पृथ्वीच्या सावलीत प्रवेश करतो.  

भारतात ग्रहणाचा प्रभाव इतका काळ राहील

Lunar Eclipse 2026

भारतात चंद्रग्रहण संध्याकाळी ६:२२ पर्यंत चालेल. प्रत्यक्षात, ग्रहण संध्याकाळी ६:४७ वाजता संपते, त्यामुळे भारतीय प्रेक्षक हा कार्यक्रम अंदाजे २५ मिनिटे पाहू शकतील. लक्षात ठेवा की वेगवेगळ्या शहरांमध्ये चंद्रोदयाच्या वेळेत थोडा फरक असू शकतो, ज्यामुळे पाहण्याच्या कालावधीत थोडा फरक होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, दिल्लीमध्ये, चंद्रग्रहण अंदाजे ६:२२ वाजता होईल.

मंत्राचा जप करावा

Lunar Eclipse 2026

चंद्रग्रहण सुरू झाल्यावर, ओम सोमय नम: किंवा ओम चंद्राय नम: या मंत्राचा जप शुभ मानला जातो. याव्यतिरिक्त, महामृत्युंजय मंत्राचा जप करणे अत्यंत फायदेशीर मानले जाते.  

2026 चे चंद्रग्रहण आणि सुतक काळ कधी होईल?

Lunar Eclipse 2026

चंद्रग्रहण मंगळवार, ३ मार्च रोजी होणार आहे. हा दिवस होळीच्या सणासोबत देखील येतो. चंद्रग्रहण भारतीय वेळेनुसार दुपारी ३:२० वाजता सुरू होईल आणि संध्याकाळी ६:४७ वाजता संपेल. भारतात फक्त चंद्रोदयाच्या वेळीच दिसेल. हे लक्षात घ्यावे की सुतक काळ चंद्रग्रहणाच्या नऊ तास आधी सुरू होतो. ३ मार्च रोजी होणाऱ्या चंद्रग्रहणासाठी सुतक काळ सकाळी ६:२० वाजता सुरू होईल.

2026 चे चंद्रग्रहण: सुतक काळात काय करावे आणि काय करू नये

Lunar Eclipse 2026

१) शास्त्रांनुसार, ग्रहण काळात चंद्र आणि सूर्य दुःखी असतात. जेव्हा सुतक काळ सुरू होतो तेव्हा कोणतेही शुभ कार्य, प्रार्थना किंवा इतर शुभ कार्य केले जात नाहीत. २) सुतक काळ ३ मार्च रोजी सकाळी ६:२० वाजता सुरू होईल. ३) सुतक काळात देवाची पूजा करू नका. कोणत्याही मूर्तीला स्पर्श करू नका. तसेच, तुमच्या घरातील मंदिराचे दरवाजे बंद करा. ४) सुतक काळात प्रवास करणे टाळा.

Lunar Eclipse 2026

५) सुतक काळात तुम्ही मानसिक पूजा करू शकता. तुमच्या आवडत्या देवतेचे मानसिक ध्यान करताना मंत्रांचा जप करा. ६) सुतक काळात, पूर्व-तयार केलेल्या अन्नात तुळशीची पाने घाला किंवा कुश गवत वापरा. ७) ग्रहण संपल्यावर, संपूर्ण घरात गंगाजल शिंपडा.

