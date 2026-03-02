English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • Chandra Grahan 2026 : चंद्रग्रहणामुळे सिंह राशीसोबत या राशींवर लागणार ग्रहण! पाहा मेष ते मीन राशीवर काय होणार परिणाम?

Chandra Grahan 2026 : चंद्रग्रहणामुळे सिंह राशीसोबत 'या' राशींवर लागणार ग्रहण! पाहा मेष ते मीन राशीवर काय होणार परिणाम?

Chandra Grahan 2026 Horoscope : वर्षातील पहिले चंद्रग्रहण 3 मार्चला मंगळवारी  असणार आहे. हे ग्रहण सिंह राशीत असून त्याच्या परिणाम 12 राशीमधील कोणावर सकारात्मक तर कोणावर नकारात्मक परिणाम पाहिला मिळणार आहे. आचार्य इंदू प्रकाश यांच्याकडून जाणून घेऊया की मेष ते मीन राशीपर्यंत सर्व राशींसाठी कसं असणार आहे. 

Neha Choudhary | Mar 02, 2026, 09:10 PM IST
1/12

मेष (Aries Zodiac)

Chandra Grahan Horoscope

  चंद्रग्रहण हे मेष राशीसाठी फायदेशीर सिद्ध होणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, मंगळ आणि सूर्य यांच्यात मैत्रीपूर्ण संबंध असणार आहे. या ग्रहणकाळात तुम्हाला करिअरमध्ये प्रगतीची संधी पाहिला मिळणार आहे. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेले कोणतेही काम लवकरच पूर्ण होणार आहे. कामावर पदोन्नतीचे संकेत आहेत. तुमची सामाजिक प्रतिष्ठा वाढणार आहे. तुमची आर्थिक परिस्थिती देखील मजबूत होणार आहे. 

2/12

वृषभ (Taurus Zodiac)

Chandra Grahan Horoscope

या लोकांनी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक असणार आहे. चंद्राच्या प्रभावामुळे त्यांच्या संयम आणि निर्णय क्षमतेची परीक्षा असणार आहे. यामुळे जीवनात समस्या वाढणार आहे. एवढंच नाही तर त्यांना त्यांच्या कामात अडथळे येणार आहेत. 

3/12

मिथुन (Gemini Zodiac)

Chandra Grahan Horoscope

कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला नवीन जबाबदाऱ्या मिळणार आहेत. यामुळे तुमचा आत्मविश्वासात वाढ होणार आहे. तुमच्या मार्गात येणाऱ्या कोणत्याही आव्हानांवर तुम्ही सहजपणे मात करण्यात यशस्वी होणार आहात. तुमच्या प्रयत्नांचे कौतुक होणार आहे.

4/12

कर्क (Cancer Zodiac)

Chandra Grahan Horoscope

आर्थिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगी लागणार आहे. अनावश्यक खर्चात वाढ होणार आहे. कोणतीही मोठी गुंतवणूक करण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करणे हिताचे ठरणार आहे. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी संयम आणि विवेक बाळगा.  

5/12

सिंह (Leo Zodiac)

Chandra Grahan Horoscope

  तुमच्यासाठी चंद्रग्रहण लाभदायक ठरणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या नेतृत्वाची प्रशंसा होणार आहे. नोकरी करणाऱ्यांना त्यांच्या वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळणार आहे. एखाद्या मोठ्या प्रकल्पाची जबाबदारी तुमच्या खांद्यावर पडणार आहे. गुंतवणुकीतून नफा मिळण्याची शक्यता आहे. या काळात तुमचा राग नियंत्रित ठेवा.

6/12

कन्या (Virgo Zodiac)

Chandra Grahan Horoscope

या लोकांनी कामाच्या ठिकाणी सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. वरिष्ठांशी नम्रतेने वागणे हिताचे ठरणार आहे. तुमच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नका. तुमच्या बोलण्यावर संयम ठेवा.

7/12

तूळ (Libra Zodiac)

Chandra Grahan Horoscope

या लोकांसाठी चंद्रग्रहण आनंद आणि समृद्धी घेऊन आला आहे. या काळात आर्थिक लाभ मिळणार आहे. जर तुम्हाला काहीतरी नवीन सुरू करायचे असेल तर हा काळ अनुकूल असणार आहे. आत्मविश्वासाने घेतलेले निर्णय फायदेशीर ठरणार आहे. 

8/12

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

Chandra Grahan Horoscope

चंद्रग्रहण काळात किरकोळ समस्यांकडे दुर्लक्ष करू नका. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. घाईघाईने निर्णय घेऊ नका. सतत प्रयत्न केल्यास गोष्टी हळूहळू सुधारणार आहेत.

9/12

धनु (Sagittarius Zodiac)

Chandra Grahan Horoscope

चंद्रग्रहण फायदेशीर ठरणार आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना यश मिळणार आहे. बऱ्याच काळापासून कुठेतरी अडकलेले पैसे परत मिळणार आहे. या काळात तुमचे करिअर देखील नवीन दिशेने जाणार आहे.   

10/12

मकर (Capricorn Zodiac)

Chandra Grahan Horoscope

या लोकांनी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक असणार आहे. कोणावरही आंधळेपणाने विश्वास ठेवू नका. कामाच्या ठिकाणी स्पर्धा वाढणार आहे. गाडी चालवताना किंवा प्रवास करताना सावधगिरी बाळगा. खर्च अचानक वाढ होणार आहे. अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे. 

11/12

कुंभ (Aquarius Zodiac)

Chandra Grahan Horoscope

या लोकांना कामासाठी जास्त मेहनत घ्यावी लागणार आहे. जबाबदाऱ्या वाढण्याची शक्यता आहे. तुमच्या कौटुंबिक जीवनात संतुलन ठेवा. आर्थिक बाबींबाबत शहाणपणाने निर्णय घ्या. तुमचे मजबूत स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी तुमच्या कुटुंबाशी संवाद साधा.

12/12

मीन (Pisces Zodiac)

Chandra Grahan Horoscope

या काळात तुमच्या आरोग्याबाबत निष्काळजी करु नका. तुमच्या मनात असलेल्या एखाद्या गोष्टीमुळे तुमचा मानसिक ताण वाढणार आहे. कामात अडथळे येणार आहे. व्यवस्थित राहण्याचा प्रयत्न करा. नियमित प्रयत्नांनी परिस्थिती तुमच्या बाजूने असणार आहे.  (Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

