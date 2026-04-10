  • पवित्र चारधाम यात्रेला कधी होणार सुरूवात? जाणून घ्या काही महत्त्वाचे प्रशासकीय नियम, रजिस्ट्रेशन करणे अनिवार्य

पवित्र चारधाम यात्रेला कधी होणार सुरूवात? जाणून घ्या काही महत्त्वाचे प्रशासकीय नियम, रजिस्ट्रेशन करणे अनिवार्य

Chardham Yatra: चार धाम यात्रेला जाण्यासाठी सर्व भाविक आतुरतेने वाट पाहत आहेत. अशात तुम्ही सुद्धा यावर्षी चार धाम यात्रेला जाण्याचा विचार करत असाल तर, तारीख आणि काही महत्त्वाचे प्रशासकीय नियम जाणून घ्या.   

Manali Sagvekar | Apr 10, 2026, 05:43 PM IST
चारधाम यात्रेला कधी होणार सुरूवात?

Chardham Yatra Starting Date: भक्ती आणि श्रद्धेचे प्रतीक असलेली चार धाम यात्रा यावर्षी एप्रिल महिन्यात सुरू होत आहे. यमुनोत्री आणि गंगोत्रीची द्वारं अक्षय्य तृतीयेला उघडली जाणार असून, केदारनाथ आणि बद्रीनाथ दर्शनासाठी भाविकांना काही दिवस वाट पाहावी लागेल.  

चारधाम यात्रेबद्दलची महत्त्वाची माहिती

यंदा गर्दी लक्षात घेता शासनाने नोंदणी अनिवार्य केली आहे. तुम्ही घरबसल्या मोबाईलवरून आपली नोंदणी कशी पूर्ण करू शकता आणि मंदिरांच्या वेळा काय आहेत, चला जाणून घेऊया.  

चार धाम यात्रेची सुरूवात

दरवर्षी उन्हाळा सुरू होताच डोंगरात एक वेगळीच गडबड दिसू लागते. त्याचवेळी चार धाम यात्रा सुरू होते आणि उत्तराखंडच्या दिशेने भाविकांची सतत वर्दळ वाढते. बऱ्याच जणांसाठी, हा केवळ एक प्रवास नाही, तर एक स्वप्न आहे जे त्यांना वर्षानुवर्षे पूर्ण करायचे आहे.  

प्रमुख चार तीर्थक्षेत्र

हिंदू परंपरेत चार धाम यात्रेला खूप खोल धार्मिक महत्त्व आहे. यात उत्तराखंडमधील यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ आणि बद्रीनाथ या चार प्रमुख तीर्थक्षेत्रांचा समावेश आहे. या चार तीर्थक्षेत्रांना एकत्रितपणे चार धाम म्हणतात.  

चार धाम यात्रा 2026 कधी सुरू होईल?

अक्षय तृतीयेच्या शुभ दिवशी या प्रवासाची सुरुवात होते. वर्ष 2026 मध्ये ही तारीख 19 एप्रिल आहे. याच दिवशी यमुनोत्री आणि गंगोत्री मंदिरांचे दरवाजे भाविकांसाठी खुले करण्यात येणार आहेत. काही दिवसांनी केदारनाथ आणि बद्रीनाथचे दरवाजे उघडले जातील आणि संपूर्ण यात्रा सुरू होईल.  

चारधाम यात्रेसाठी येणारे भाविक

भाराताच्या कानाकोपऱ्यातून अनेक भाविक चारधाम यात्रेसाठी येत असतात. अनेक वृद्ध जीवनकाळ संपण्याच्या आधी एकदा तरी चारधाम यात्रेला जावे अशी इच्छा मनात ठेवून येत असतात.   

रजिस्ट्रेशन करणे आवश्यक

जर तुम्हीही या यात्रेला जाणार असाल तर, काही गोष्टी लक्षात ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अधिकृत नोंदणीशिवाय तुम्हाला चार धाम यात्रेला जाता येणार नाही. प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, उत्तराखंड सरकारकडून वाहनांसाठी ग्रीन कार्ड आणि बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन सक्तीचे करण्यात आले आहे.   

रजिस्ट्रेशन कसे कराल?

चार धाम यात्रेच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा अॅपवर ऑनलाइन पद्धतीने किंवा प्रत्यक्ष केंद्रावर जाऊन तुम्ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण करू शकता.   

W W W W W W W W W 5 चेंडूत 5 विकेट, घेतल्या 9 विकेट्स! 21 वर्षीय गोलंदाजेने T20 क्रिकेटमध्ये रचला ऐतिहासिक विक्रम

Gold in Cow Urine: गायीच्या लघवीत सापडते 3 से 10 मिलीग्रॅम सोने? संशोधनातून समोर आले आश्चर्यकारक तथ्य

Mumbai Local : मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी! लोकलच्या ताफ्यात येणार नॉन-AC ऑटोमॅटिक &#039;बंद दरवाजांची&#039; ट्रेन

Mahatma Jyotiba Phule Jayanti Wishes: महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या जयंतीनिमित्त 14 प्रेरणादायी विचार

