/कोण आहे ती अभिनेत्री? जिने सात वर्ष लहान असलेल्या क्रिकेटपटूशी केले लग्न!

चार्ली चौहानने रमनदीप सिंगशी लग्न केले: भारतीय क्रिकेट संघाचा अष्टपैलू खेळाडू रमनदीप सिंगने 'कैसी ये यारियाँ' फेम टीव्ही अभिनेत्री चार्ली चौहानशी लग्न करून चाहत्यांना आश्चर्यचकित केले आहे.
चार्ली चौहान आणि रमनदीप सिंग गेल्या आठ वर्षांपासून एकमेकांना डेट करत होते आणि त्यांनी आपले नाते सोशल मीडियावर उघड केले नव्हते. सोशल मिडिया
एका अतिशय सुंदर आणि अनपेक्षित जोडप्याने चाहत्यांना आश्चर्यचकित केले आहे. कोलकाता नाईट रायडर्सचा अष्टपैलू खेळाडू रमणदीप सिंग याने 'कैसी ये यारियाँ' या लोकप्रिय युवा शोमधील अभिनेत्री चार्ली चौहान हिच्याशी लग्न केले आहे. सोशल मिडिया
सोशल मीडियाच्या झगमगाटापासून दूर, त्यांच्या नात्याबद्दल कोणालाही कळू दिले नव्हते. इतकेच नाही, तर त्यांच्यातील वयाचा फरकही चर्चेचा विषय बनला आहे. सोशल मिडिया
चार्ली चौहानने तिच्यापेक्षा सात वर्षांनी लहान असलेल्या क्रिकेटपटू रमणदीप सिंगला आपला जीवनसाथी म्हणून निवडले आहे. या जोडप्याने शीख रितीरिवाजानुसार एका गुरुद्वारात पारंपरिक आनंद कारज सोहळा पार पाडला. सोशल मिडिया
लग्नाचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर येताच, चाहते आणि टीव्ही कलाकारांनी त्यांचे अभिनंदन करण्यास सुरुवात केली. चार्ली चौहान हा भारतीय टेलिव्हिजनवरील एक प्रसिद्ध चेहरा आहे, जिने अल्पावधीतच तरुणांच्या मनात एक विशेष स्थान निर्माण केले आहे. सोशल मिडिया
बहुतेक सेलिब्रिटी सोशल मीडिया पोस्ट किंवा फोटोंद्वारे आपले नाते जाहीर करतात, पण चार्ली आणि रमणदीप यांनी आपले प्रेमप्रकरण ८ वर्षे पूर्णपणे गुप्त ठेवले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
कोलकाता नाईट रायडर्सचा स्फोटक अष्टपैलू खेळाडू रमणदीप सिंग आणि चार्ली यांच्यातील नाते इतके घट्ट होते की, तब्बल ८ वर्षांनंतर दोघांनी या नात्याला एक नवीन नाव देण्याचा निर्णय घेतला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
वयातील ७ वर्षांचा फरक असूनही, त्यांच्यातील परस्पर सामंजस्य आणि प्रेम हे या लग्नाचे सर्वात सुंदर कारण ठरले. चार्ली आणि रमणदीप यांनी आपला विवाहसोहळा साधा आणि खाजगी ठेवला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया