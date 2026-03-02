Chandra Grahan 2026 : 102 वर्षांनंतर होळीच्या दिवशी चंद्रग्रहण, गर्भवती महिलांनी घ्यावी विशेष काळजी; गर्भावर काय परिणाम होणार?
Surya Grahan 2026 : या वर्षी फाल्गुन पौर्णिमेला चंद्रग्रहण होत आहे. १०२ वर्षांत पहिल्यांदाच होळीला चंद्रग्रहण होत आहे. चंद्रग्रहणाला गर्भवती महिलांनी विशेष काळजी घेतली जाते. अशावेळी महिलांनी काय करावे आणि काय टाळावे हे देखील समजून घेणं गरजेचं आहे.
Dakshata Thasale | Mar 02, 2026, 02:42 PM IST
चंद्रग्रहण -1
चंद्रग्रहण -2
चंद्रग्रहण -3
चंद्रग्रहण -4
ग्रहणाचा राशींवर होणारा परिणाम
ग्रहणाचे सार्वजनिक भाकित आणि परिणाम
ग्रहण वेळ
गर्भवती महिलांवर काय परिणाम होईल?
