  • फोटो
  • Chandra Grahan 2026 : 102 वर्षांनंतर होळीच्या दिवशी चंद्रग्रहण, गर्भवती महिलांनी घ्यावी विशेष काळजी; गर्भावर काय परिणाम होणार?

Chandra Grahan 2026 : 102 वर्षांनंतर होळीच्या दिवशी चंद्रग्रहण, गर्भवती महिलांनी घ्यावी विशेष काळजी; गर्भावर काय परिणाम होणार?

Surya Grahan 2026 : या वर्षी फाल्गुन पौर्णिमेला चंद्रग्रहण होत आहे. १०२ वर्षांत पहिल्यांदाच होळीला चंद्रग्रहण होत आहे. चंद्रग्रहणाला गर्भवती महिलांनी विशेष काळजी घेतली जाते. अशावेळी महिलांनी काय करावे आणि काय टाळावे हे देखील समजून घेणं गरजेचं आहे. 

Dakshata Thasale | Mar 02, 2026, 02:42 PM IST
1/9

चंद्रग्रहण -1

2026 मधील पहिले चंद्रग्रहण 3 मार्च, होळी रोजी होईल.102 वर्षांनंतर, फाल्गुन पौर्णिमेला, होळीला चंद्रग्रहण होईल. सुतक काळ देखील वैध असेल. शाहजहांपूर येथील श्री रुद्र बालाजी धामचे पंडित डॉ. कान्हा कृष्ण शुक्ल यांनी स्पष्ट केले की, ज्योतिषशास्त्रानुसार चंद्र हा मनाचा कारक मानला जातो.

2/9

चंद्रग्रहण -2

 जेव्हा चंद्र अशुभ असतो किंवा ग्रहणाखाली असतो तेव्हा त्यामुळे मानसिक ताण, गोंधळ आणि स्मरणशक्ती कमकुवत होते. त्यामुळे आईच्या आरोग्यालाही हानी पोहोचते. गर्भवती महिलांनी त्यांच्या पोटावर शेण किंवा गेरूची पातळ पेस्ट लावावी आणि हे नियम पाळावेत.

3/9

चंद्रग्रहण -3

मान्यतेनुसार, ग्रहणाच्या वेळी नकारात्मक शक्ती वर्चस्व गाजवू लागतात, ज्याचा गर्भवती महिलांवर प्रतिकूल परिणाम होतो. त्यांनी सल्ला दिला की ग्रहण काळात प्रवास टाळावा आणि मुलांनी वादविवाद आणि संघर्षांपासून दूर राहावे. 

4/9

चंद्रग्रहण -4

मुलांनी विशेष काळजी घ्यावी. ग्रहण काळात देवाचे स्मरण करावे आणि त्याची पूजा करावी. गर्भवती महिलांनी चंद्रग्रहण पाहणे टाळावे आणि ग्रहण काळात घराबाहेर पडू नये. चंद्रग्रहण काळात गर्भवती महिलांनी हनुमान चालीसा, विष्णू सहस्रनाम, आदित्य हृदय स्तोत्र, विष्णू अष्टाक्षरी मंत्र आणि पंचक्षरी मंत्राचा जप करावा.

5/9

ग्रहणाचा राशींवर होणारा परिणाम

हे ग्रासतोदय चंद्रग्रहण पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आणि सिंह राशीत होत आहे. म्हणून, राशीचा अधिपती ग्रह चंद्र, राहू आणि सूर्य यांचे जप आणि दान करणे या राशी आणि नक्षत्राखाली जन्मलेल्यांसाठी फायदेशीर ठरेल.

6/9

ग्रहणाचे सार्वजनिक भाकित आणि परिणाम

फाल्गुन महिन्यात होणाऱ्या चंद्रग्रहणामुळे नर्तक, गायक, संगीताशी संबंधित व्यक्ती, कुलीन महिला, अगदी क्षत्रिय, तपस्वी आणि संत समुदायाला वेदना आणि त्रास होईल.

7/9

ग्रहण वेळ

- भारतात चंद्रोदयापासून ग्रहण दिसेल - चंद्रोदय 6.20 वाजता सुरू होईल - ग्रहणाचा शेवट 6.47 वाजता संपेल - उत्सवाचा कालावधी 27 मिनिटे चालेल - ग्रहणाचे सुतक 3 मार्च रोजी सकाळी 9.20 वाजता 9 तास आधी सुरू होईल.

8/9

गर्भवती महिलांवर काय परिणाम होईल?

चंद्रग्रहण एका दुर्मिळ परिस्थितीत होत आहे. ज्याचे संपूर्ण विश्वावर अनेक सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणाम होतील.गर्भवती महिलांनी चंद्रग्रहणादरम्यान विशेषतः काळजी घेणे आवश्यक आहे. असे न केल्यास त्यांच्या जन्मलेल्या बाळावर प्रतिकूल परिणामांसह अनेक दुर्दैवी घटना घडू शकतात.

9/9

या गोष्टी लक्षात ठेवा, उपाय जाणून घ्या

त्यांनी सल्ला दिला की चंद्रग्रहणाच्या वेळी गर्भवती महिलांनी कधीही प्रवास करू नये. चंद्रग्रहणाच्या वेळी तीक्ष्ण वस्तू वापरू नयेत. त्यांनी असेही म्हटले की या काळात तुमच्यासोबत एक लहान लोखंडी वस्तू घेऊन जाण्याने नकारात्मक प्रभाव टाळता येतील. चंद्रग्रहणाच्या वेळी लोकांनी देवाची पूजा करावी आणि त्याची प्रार्थना करावी.

