'या' देशात दूध, अंडीपेक्षाही स्वस्त आहे 'सोनं', खरेदी करून भारतात कसं आणू शकतो? नियम जाणून घ्या
Cheapest Gold Rate In Venezuela : भारतात सध्या एक तोळे सोन्याची किंमत ही जवळपास 1 लाख 55 हजारांच्या घरात आहे. मात्र जगातील एक देश असा देखील आहे, जिथे दूध आणि अंडी पेक्षासुद्धा सोनं स्वस्त आहे. तुम्ही अवघ्या 1000 रुपयांमध्ये सुद्धा गळ्यातील हार खरेदी करू शकता.
Pooja Pawar | Apr 10, 2026, 06:46 PM IST
भारतात सोन्याची किंमत ही प्रति तोळा जवळपास दीड लाखांच्या घरात आहे. जानेवारीमध्ये भारतात सोनं प्रति तोळा 1.80 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचलं होतं. मध्य पूर्वमध्ये सुरु असलेल्या युद्धामुळे भारतातील सोन्याचे दर हे काहीसे घसरले. सोनं हे सध्या 1.53 लाख रुपयांच्या जवळपास गेलं आहे. जिथे भारतातील लोकं सोन्याच्या वाढलेल्या किमतीमुळे ते खरेदी करू शकत नाहीयेत, तिथे एक देश असा सुद्धा आहे जिथे अंड आणि दुधापेक्षाही स्वस्त दरात सोनं विकलं जातंय. अवघ्या 100 ते 200 रुपयांमध्ये तुम्ही सोनं या देशामध्ये खरेदी करू शकतात.
अंड आणि दुधापेक्षाही स्वस्त सोनं असं ऐकल्यावर तुम्ही खूप हैराण झाला असाल, पण हे खरं आहे. वेनेजुएला या देशाकडे जगातील सर्वत मोठा तेल साठा आहे. 303 बिलियन बॅरल कच्च्या तेलाने भरलेलं वेनेजुएला हे सध्या महागाईमुळे त्रस्त आहे. येथील खाण्यापिण्याच्या गोष्टींची किंमत ही गगनाला भिडलीये तर सोनं हे अतिशय स्वस्त दरात उपलब्ध आहे. 2026 मध्ये वेनेजुएला येथे 24 कॅरेट सोन्याची किंमत ही 100 ते 200 रुपये प्रतिग्रॅमच्या जवळपास आहे. तर एक ग्रॅम सोन्याची किंमत ही 670.53 वेनेजुएलाई बोलिवर एवढी आहे.
म्हणजेच यानुसार बघायचं झाल्यास तुम्ही 1100 ते 2000 रुपयांमध्ये 10 ग्रॅम सोनं खरेदी करू शकता. सोन्याची किंमत ही काही रुपयांवर आली असली तरी खाण्यापिण्याच्या किंमतीत खूप वाढ झाली आहे. 1 लिटर दूध हे 175 रूपयांना मिळत असून ब्रेडचं एक पॅकेट 170 रुपयांना मिळतंय. तर एक दजन अंडी 233 रुपयांना आहेत. तर पाण्याची किंमत सुद्धा खूप जास्त आहे.
वेनेजुएला येथील सोनं स्वस्त झालंय याचं कारण या देशातील चलनात झालेली घसरण आहे. व्हेनेझुएलाचे चलन असणाऱ्या बोलिव्हारचे मूल्य सातत्याने घसरत आहे. तर नोटांना काहीही किंमत उरत नाहीये. चलन इतकं दुबळं झालंय ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला नुकसान पोहोचत आहे. व्हेनेझुएलाच्या पैशाचे मूल्य जवळपास शून्यावर येत आहे, ज्यामुळे तेथे सोने स्वस्त होत आहे.
वेनेजुएलाकडे जगातील सर्वात मोठं तेलाचं भंडार आहे. मात्र भ्रष्टाचार आणि चुकीच्या धोरणांमुळे देश आर्थिक संकटातून जात असून तेलाचा सर्वाधिक साठा असून सुद्धा हा देश महागाईने भाजून निघाला आहे तर येथे महागाई अजून वाढत आहे. व्हेनेझुएलाचे माजी राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांनी त्यांच्या कार्यकाळात 113 मेट्रिक टन सोने स्वित्झर्लंडला पाठवले.
