  Cheapest Gold Market India : देशातील कोणत्या राज्यात मिळतं सर्वात स्वस्त सोनं? पाहा तुमच्या राज्याचं नाव आहे का यात

Cheapest Gold Market India : देशातील कोणत्या राज्यात मिळतं सर्वात स्वस्त सोनं? पाहा तुमच्या राज्याचं नाव आहे का यात

Written ByPooja Pawar Updated byPooja Pawar
Published: May 11, 2026, 04:18 PM IST|Updated: May 11, 2026, 04:18 PM IST

Cheapest Gold Market India : मध्य पूर्वेत सुरु असलेल्या तणावाच्या परिस्थितीमुळे अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. याचा परिणाम थेट सोनं - चांदीच्या किंमतीवर पडला आहे. अलीकडच्या काळात सोने आणि चांदीचे भावही गगनाला भिडत आहेत. तेव्हा देशातील कोणत्या राज्यात सोनं सर्वात स्वस्त मिळतं आणि त्यात तुमचं राज्य कितव्या स्थानी येतं याविषयी जाणून घेऊयात. 

 

भारतातील प्रत्येक राज्यात सोन्याचे भाव वेगवेगळे असतात. काही राज्यात सोन्याच्या किंमती इतर राज्यांपेक्षा स्वस्त असतात. यामागे वाहतूक खर्च, मागणी आणि पुरवठा, स्थानिक कर, प्रवेश कर आणि बाजारातील स्पर्धा ही कारणं आहेत. 

 

भारतात अधिकतर सोनं हे विदेशातून आयात केलं जातं. अशातच जी राज्य किनारपट्टी आणि बंदरांच्याजवळ असतात तेथे वाहतुकीचा खर्च कमी येतो. त्यामुळे अशा ठिकाणी सोन्याची अंतिम किंमत सुद्धा इतर ठिकाणांपेक्षा तुलनेनं कमी असते. तसेच ज्या ठिकाणी जास्त ज्वेलर्स असतात त्या ठिकाणी स्पर्धा जास्त असते आणि ग्राहकांना चांगली किंमत मिळते. 

 

तामिळनाडू हे राज्य सोन्याचे दागिने आणि पारंपरिक कारागिरीसाठी प्रसिद्ध आहे. चेन्नईत सोन्याचा मोठ्या व्यवसाय चालतो. इथे मजबूत पुरवठा साखळी आणि अनुभवी व्यवसाय असल्याने येथे सोनं स्वस्त दरात उपलब्ध असते. ज्यामुळे ग्राहकांना सोनं इतर राज्यांच्या तुलनेत काही प्रमाणात स्वस्त मिळतं. 

 

केरळ राज्याला भारताच्या सोन्याची राजधानी सुद्धा म्हटले जाते. येथे सोन्याचा वापर जास्त होता आणि बाजारात स्पर्धा सुद्धा जास्त असते. कोची सारखं आयात केंद्राच्या जवळ असल्याने वाहतुकीचा खर्च हा तुलनेनं कमी होतो. 

 

कर्नाटकातील खास करून बंगळुरू येथे सोने बाजारात खूप स्पर्धा आहे. येथे राष्ट्रीय आणि स्थानिक अशा दोन्ही प्रकारचे ज्वेलर्स असतात, ज्यामुळे ग्राहकांना खरेदीसाठी जास्त पर्याय असतात आणि किंमत सुद्धा योग्य मिळते. 

 

 पश्चिम बंगालमधील कोलकाता हे शहर तेथील खास सोन्याच्या डिजाईनसाठी ओळखलं जातं. येथे घडणावळ कमी लागते आणि कुशल कारागीर कमी खर्चात चांगले दागिने बनवून देतात. ज्यामुळे सोन्याचे दागिने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना याचा फायदा होतो. 

 

महाराष्ट्र राज्यातील मुंबई हे सोन्याच्या व्यवसायाचे मोठे केंद्र आहे, मुंबई पोर्टजवळ असल्याने वाहतुकीचा खर्च कमी होतो. त्यामुळेच येथील सोन्याच्या किंमती या इतर राज्यांच्या तुलनेत थोड्या कमी असतात. 

 

सोन खरेदी करण्यापूर्वी विविध शहरातील सोन्याचे ताजे दर तपासा. तसेच सोन्याची शुद्धता तपासण्यासाठी हॉलमार्क आणि मेकिंग चार्जबाबत सुद्धा माहिती घ्या. 

 

