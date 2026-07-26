/कुठे मिळतं जगातील सर्वात स्वस्त सोनं? 1 तोळ्याची किंमत ऐकून आश्चर्य वाटेल

Cheapest Gold Market In World : सोनं हा एक मौल्यवान धातू आहे. यापासून तयार झालेले दागिने, वस्तू वापरायला अनेकांना आवडतं आणि हे एक श्रीमंतीचं प्रतीक सुद्धा मानलं जातं. मात्र सध्या सोन्याचे भाव सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत. तेव्हा जगात कोणत्या ठिकाणी सर्वात स्वस्त सोनं मिळतं याविषयी जाणून घेऊयात.
वेगवेगळ्या देशात टॅक्स, इम्पोर्ट ड्युटी आणि लोकल मार्केट स्थितीमुळे सोन्याच्या किंमतींमध्ये खूप अंतर आहे. भारत सोन्याच्या सर्वात मोठ्या खरेदीदारांपैकी एक आहे. दुबई, हॉंगकॉंग आणि स्विझर्लंड या देशांमध्ये सोन्याची किंमत काहीशी कमी आहे. तेव्हा जगात कोणत्या देशात सोनं सर्वात स्वस्त मिळतं याविषयी जाणून घेऊयात.
हॉंगकॉंगमध्ये सोन्याची किंमत ही जगातील इतर देशांच्या तुलनेत कमी आहे. येथे 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याची किंमत ही जवळपास 1,40,470 ते 1,40,500 एवढी आहे. दुबईत सुद्धा किंमत जवळपास 1,40,690 ते 1,40,800 एवढी आहे.
भारतात सोन्याची किंमत ही प्रति तोळा 1,50,800 ते 1,51,800 च्या दरम्यान आहे. यामागचं सर्वात मुख्य कारण हे इंपोर्ट ड्यूटी आणि तीन टक्क्यांची जीएसटी आहे. त्यामुळे भारतातील सोनं हे इतर आंतरराष्ट्रीय सोनं बाजारपेठेच्या तुलनेत महाग होतं.
दुबई, हॉंगकॉंग, स्विझर्लंड आणि सिंगापूर या देशांमध्ये गुंतवणुकीसाठी योग्य असलेल्या सोन्याची किंमत स्पर्धात्मक राखण्यासाठी त्यावर कमी किंवा शून्य कर आणि आयात शुल्क लक्षणीयरीत्या कमी ठेवले जाते.
दुबईच्या 'गोल्ड सूक'सारख्या बाजारपेठांमध्ये मोठी स्पर्धा असते. त्यामुळे दागिन्यांवरील मेकिंग चार्जेस कमी असतात. तसेच हे देश शुद्धतेच्या कठोर मानकांचे पालन करतात.
पुरुष 20 ग्रॅमपर्यंतचं सोनं हे ड्यूटी शिवाय घेऊन जाऊ शकतो तर महिलांना 40 ग्रॅमपर्यंतचं सोनं हे कस्टम ड्यूटी न भरतात भारतात आणण्याची परवानगी असते.
निर्धारित शुल्क मुक्त मर्यादेपेक्षा अधिक सोने आणणाऱ्या प्रवाशांना भारतात आगमन झाल्यावर कस्टम्स ड्युटी भरावी लागते. जर या अतिरिक्त सोन्याची घोषणा केली नाही, तर सीमाशुल्क अधिकारी दंड आकारू शकतात किंवा ते सोने जप्तही करू शकतात.