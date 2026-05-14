Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /भारतातील या राज्यात मिळतं सर्वात स्वस्त दूध, किंमत ऐकून आश्चर्य वाटेल

भारतातील 'या' राज्यात मिळतं सर्वात स्वस्त दूध, किंमत ऐकून आश्चर्य वाटेल

Written ByPooja Pawar Updated byPooja Pawar
Published: May 14, 2026, 08:48 PM IST|Updated: May 14, 2026, 08:48 PM IST

भारतात अनेकजण दररोजच्या जीवनात दुधाचे सेवन करतात. दुधाला कंप्लीट फूड म्हंटलं जातं ज्यामुळे लहानांपासून अगदी मोठ्यांपर्यंत सर्वजण दुधाचे सेवन करताना दिसतात. महागाई वाढली की अनेकदा दुधाच्या किंमतीवर सुद्धा त्याचा परिणाम होतो. तेव्हा भारतातील कोणत्या राज्यात दूध सर्वात स्वस्त मिळतं याविषयी जाणून घेउयात. 

 

1/8

अमूल या भारतातील सर्वात मोठ्या डेअरीने मे 2025 नंतर प्रथमच दुधाचे भाव वाढवले आहेत. तर मदर डेअरीने यापूर्वी एप्रिल 2025 मध्ये दुधाच्या किंमती वाढवल्या होत्या. त्यामुळे मध्यमवर्गीय घरातील दुधाच्या चहाला याचा फटका बसला आहे. 

 

2/8

भारत हा जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश असून तो मागील अनेक वर्षांपासून वैश्विक दूध उत्पादनात पहिल्या स्थानी आहे. Pib.gov.in च्या एका रिपोर्टनुसार जगातील एकूण दूध उत्पादनात भारताची एकूण भागीदारी जवळपास 24 ते 25% इतकी आहे. भारतातील डेअरी सेक्टर हे लहान शेतकरी आणि ग्रामीण कुटुंबांवर आधारित आहे. 

 

3/8

देशात म्हैस आणि गायीच्या दुधाचं मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होतं. White Revolution म्हणजेच श्वेत क्रांतिमध्ये याचं मोठं योगदान आहे. 

 

4/8

बुधवारी अमूल आणि मदर डेअरीने दुधाची किंमत प्रति लिटर 2-2 रुपयांनी वाढली आहे. दोन्ही कंपन्यांनी नवीन दर हे गुरुवार 14 मे पासून लागू केलेत. अमूल आणि मदर डेअरीने आपल्या प्रमुख व्हेरिएन्ट आणि पॅकवर किंमती वाढवल्या आहेत. गुजरात कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन यांच्या माहितीनुसार पशु आहार, पॅकेजिंग आणि इंधन यांच्या किंमती वाढल्याने परिणामी दुधाच्या किंमती वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

 

5/8

अमूलने सांगितल्यानुसार ही वाढ 2.5% ते 3.5% यांच्या मध्ये आहे. मात्र यानंतर सुद्धा एक असं राज्य आहे जिथे तुम्हाला इतर ठिकाणांपेक्षा स्वस्त दूध मिळेल. 

 

6/8

भारतात सर्वात स्वस्त दूध हे कर्नाटक राज्यात मिळतं. येथे नंदिनी KMF कोऑपरेटिव सोसायटी असून यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना खूप फायदा होतो. यामुळे येथे दुधाचे दर हे खूप कमी आहेत. येथे एक लीटर डबल टोंड दुधाची किंमत ही 39 आहे. टोंड दुधाचे पॅकेट 42 रुपयांना मिळते. फुल क्रीम दुधाची किंमत 45 रुपये आहे. इतर राज्यांमध्ये एक लिटर दुधाची किंमत 56 रुपये ते 58 रुपये आहे.

 

7/8

कर्नाटक मिल्क फेडरेशन किंवा केएमएफ ही कर्नाटकातील सर्वात मोठी दुग्ध सहकारी संस्था असून नंदिनी या ब्रँड नावाने दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री केली जाते. याची स्थापना 1974 मध्ये झाली होती. 

 

8/8

केएमएफ ही भारतातील दुसरी सर्वात मोठी दुग्ध सहकारी संस्था मानली जाते. तर अमूलचा यात पहिला क्रमांक आहे. नंदिनी कंपनी तर्फे तयार केल्या जाणाऱ्या दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री ही जगातील काही देशांमध्ये केली जाते. 

 

Tags:
milk
marathi news
nandini
amul

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Chanakya Niti : तुमच्या यशावर डोळा असणाऱ्यांना गप्प बसवतील चाणक्यांच्या ‘या’ ५ नीती!

Chanakya Niti : तुमच्या यशावर डोळा असणाऱ्यांना गप्प बसवतील चाणक्यांच्या ‘या’ ५ नीती!

chanakya niti16 min ago
2

PF Withdrawal : आता PF चे पैसे काढणं झालं आणखी सोपं, UPI-ATM विड्रॉवल याच महिन्यापास

EPFO17 min ago
3

Work From Home ची घोषणा, 'या' दिग्गज ग्रुपने केलं जाहीर; मोदींच्या आवाहनानंतर निर्णय

harsh goenka57 min ago
4

आई-वडील की सासू-सासरे? दोघांपैकी एकाची निवड करणे अनिवार्य

medical benefits58 min ago
5

'2 वर्षांपासूनच ...' मौनी रॉयने अखेर घटस्फोटाच्या चर्चांना दिला पूर्णविराम

Mouni Roy Suraj Nambiar Brahmastra: Part One – Shiva Mouni Roy divorce1 hr ago