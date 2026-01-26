English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  फोटो, व्हिडिओ हॉट आहेत का? मैत्रिणीने बॉयफ्रेंडला पाठवलेल्या मेसेजमुळे शंका आली अन्...

फोटो, व्हिडिओ हॉट आहेत का? मैत्रिणीने बॉयफ्रेंडला पाठवलेल्या मेसेजमुळे शंका आली अन्...

Roommate Clothes Changing Video Crime News: मैत्रीच्या नात्याला काळीमा फासणारी एक धक्कादायक घटना महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजी नगरमधून समोर आली असून सारा घटनाक्रम पाहून पोलिसांनाही बसलाय धक्का, नक्की घडलंय काय पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Jan 26, 2026, 01:55 PM IST
भयानक प्रकार समोर आला

roommatevideo

मैत्रिला काळीमा फासणारा एक अत्यंत भयानक प्रकार समोर आला असून या हे प्रकरण थेट पोलीस स्टेशनपर्यंत पोहोचलं आहे. नेमकं घडलंय काय आणि झालं काय जाणून घेऊयात...

विचित्र आणि मैत्रीला काळीमा फासणारा प्रकार

roommatevideo

छत्रपती संभाजीनगर शहरात एक अत्यंत विचित्र आणि मैत्रीला काळीमा फासणारा प्रकार समोर आला आहे. येथे आपल्या प्रियकरासाठी एका मैत्रिणीनेच मैत्रिणीची फसवणूक केली असून नको तसले व्हिडीओ शूट केल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

सोबत राहणाऱ्या मैत्रिणीनेच...

roommatevideo

शहरातील सिडको भागातील एका नामांकित अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या वसतिगृहात हा अतिशय धक्कादायक प्रकार घडला आहे. वसतिगृहामध्ये सोबत राहणाऱ्या मैत्रिणीनेच एका तरुणीचे कपडे बदलतानाचे व्हिडिओ चोरून चित्रित केले.

प्रियकराला पाठवले व्हिडीओ

roommatevideo

त्यानंतर या आरोपी तरुणीने मैत्रिणीचे हे व्हिडीओ आपल्या प्रियकराला पाठवल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी पीडित तरुणीच्या तक्रारीवरून सिडको पोलीस ठाण्यात संबंधित तरुणी आणि तिचा प्रियकर स्वराज धालगडे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

गेल्या तीन वर्षांपासून...

roommatevideo

मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित तरुणी आणि आरोपी तरुणी या दोघीही अभियांत्रिकीच्या तिसऱ्या वर्षात शिक्षण घेत असून गेल्या तीन वर्षांपासून एकाच वसतिगृहात एकत्र राहत आहेत.

प्रियकरासोबतच्या संवादावरुन संशय आला अन्...

roommatevideo

19 जानेवारी रोजी रात्री सुमारे 10 वाजण्याच्या सुमारास आरोपी तरुणी आपल्या प्रियकराशी फोनवर संशयास्पद संभाषण करत असल्याचे पीडितेच्या लक्षात आले. फोनवर बोलताना “फोटो आणि व्हिडिओ कसे वाटले? हॉट आहेत का?” असे शब्द वापरत असल्याचे ऐकून पीडितेचा संशय बळावला.

आपलेच कपडे बदलतानाचे व्हिडिओ पाहून...

roommatevideo

त्यानंतर पीडितेने आरोपी तरुणीला रंगेहाथ पकडत तिचा मोबाइल ताब्यात घेतला. पासवर्ड विचारून मोबाइल तपासला असता आपलेच कपडे बदलतानाचे व्हिडिओ आरोपी तरुणीने चोरून काढून ते तिच्या प्रियकराला पाठवल्याचे या तरुणीच्या लक्षात आले. मैत्रिणीच्या मोबाईलमध्ये आपलेच अश्लील व्हिडीओ पाहून तरुणीला धक्काच बसला.

मानसिक धक्का बसलेल्या पीडित तरुणीने...

roommatevideo

आपल्याच मैत्रिणीने आपले असे व्हिडीओ काढून ते तिच्या प्रियकराला पाठवल्याचं समोर आल्याने मानसिक धक्का बसलेल्या पीडित तरुणीने तात्काळ सिडको पोलीस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली.

अटक आणि गुन्हा दाखल

roommatevideo

पोलिसांनी संबंधित तरुणी आणि तिचा प्रियकर यांच्याविरोधात आयटी अ‍ॅक्टसह संबंधित कलमान्वये गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - फ्रिपिकवरुन साभार)  

