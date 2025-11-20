English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
कसं होतं शिवरायांचं अष्टप्रधान मंडळ? कोणाकडे होती कोणती जबाबदारी?

Chhatrapati Shivaji Maharaj: इतिहासात डोकावताना कायमच महाराजांचं स्मरण प्रथमत: होतं. अशा या प्रजाहितदक्ष राजाच्या अष्टप्रधान मंडळाविषयीसुद्धा विसरून चालणार नाही.   

Sayali Patil | Nov 20, 2025, 03:04 PM IST
छत्रपती शिवाजी महाराज

chhatrapati shivaji maharaj ashtapradhan mandal mantri names resposibilities

Chhatrapati Shivaji Maharaj: महाराष्ट्रात, स्वराज्याची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांना जिजाऊ माँसाहेबांनी बालवयापासूनच युद्धनीतिसह राजनीतिचेही धडे दिले. एक कर्तव्यदक्ष राजा त्याच्या प्रजेसाठी दैवतासमान होण्यापर्यंतचा पल्ला कसा गाठतो हे शिवरायांच्या कारकिर्दीकडे पाहताना लक्षातही येतं आणि भारावूनही जायला होतं. अशा या राजाला राज्यकारभारात हातभार लावण्यासाठी   

प्रधान मंत्री

chhatrapati shivaji maharaj ashtapradhan mandal mantri names resposibilities

मोरोपंत त्र्यंबक पिंगळे (पेशवा- प्रधान मंत्री): हे स्वराज्यातील राज्यकारभारात प्रशासकीय प्रमुख होते आणि महाराजांच्या गैरहजेरीत राज्याचा कारभार सांभाळत असत.(छाया सौजन्य- instagram.com/marathiminded)  

अर्थमंत्री

chhatrapati shivaji maharaj ashtapradhan mandal mantri names resposibilities

रामचंद्र नीळकंठ अमात्य (अर्थमंत्री): राज्याचा महसूल आणि आर्थिक बाबींची अर्थात राजकोषाची जबाबदारी रामचंद्र नीळकंठ अमात्य यांच्यावर होती. (छाया सौजन्य- instagram.com/marathiminded)

लेखन मंत्री

chhatrapati shivaji maharaj ashtapradhan mandal mantri names resposibilities

अण्णाजीपंत दत्तो (सचिव/ लेखन मंत्री): अण्णाजीपतं यांच्याकडे शाही पत्रांची पडताळणी आणि प्रशासकीय नोंदी ठेवण्याचे काम होते. (छाया सौजन्य- instagram.com/marathiminded)

लष्करप्रमुख

chhatrapati shivaji maharaj ashtapradhan mandal mantri names resposibilities

हंबीरराव मोहिते (सेनापती/ लष्करप्रमुख): हंबीरराव हे हे मराठा सैन्याचे मुख्य सेनापती होते आणि लष्करी मोहिमांचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असे. (छाया सौजन्य- instagram.com/marathiminded)  

परराष्ट्र मंत्री

chhatrapati shivaji maharaj ashtapradhan mandal mantri names resposibilities

रामचंद्र त्रिंबक सुमंत (परराष्ट्र मंत्री): सुमंत यांच्याकडे परराष्ट्र संबंध आणि राजनैतिक बाबी हाताळण्याची जबाबदारी होती. (छाया सौजन्य- instagram.com/marathiminded)

न्यायाधीश

chhatrapati shivaji maharaj ashtapradhan mandal mantri names resposibilities

निराजी रावजी (मुख्य न्यायाधीश): निराजी रावजी हे स्वराज्याचे मुख्य न्यायाधीश होते आणि न्यायदानाचे काम करत असत. (छाया सौजन्य- instagram.com/marathiminded)

धर्माधिकारी

chhatrapati shivaji maharaj ashtapradhan mandal mantri names resposibilities

मोरेश्वर पंडित (पंडितराव/ धर्माधिकारी): पंडितरावांकडे धार्मिक बाबी, दानधर्म आणि शैक्षणिक कार्यांचे निरीक्षण करण्याची जबाबदारी होती. (छाया सौजन्य- instagram.com/marathiminded)

मंत्री

chhatrapati shivaji maharaj ashtapradhan mandal mantri names resposibilities

दत्ताजी त्र्यंबक वाकनीस (मंत्री): वाकनीसांकडे दरबारातील दैनंदिन कामकाज आणि अंतर्गत घडामोडींवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी होती. (छाया सौजन्य- instagram.com/marathiminded)  

