छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 400 किल्ले जिंकले पण हा किल्ला जिंकता आला नाही; चारही बाजूने पाण्याने वेढलेला महाराष्ट्रातील 500 वर्ष जुना किल्ला
महाराष्ट्रातील 500 वर्ष जुना समुद्री किल्ला.
Vanita Kamble | Feb 18, 2026, 09:15 PM IST
Murud Janjira Fort : छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 360 ते 400 हून अधिक गड-किल्ले जिंकले. यापैकी 300 हून अधिक किल्ल्यांचे व्यवस्थापन स्वतःच्या ताब्यात ठेवले होते. महाराष्ट्रातील एक किल्ला शिवाजी महाराजांना जिंकता आला नाही. चारही बाजूने पाण्याने वेढलेला महाराष्ट्रातील 500 वर्ष जुना किल्ला अभेद्य आणि अंजिक्य राहिला.
अथांग समुद्र आणि समुद्राच्या मध्यभागी भक्कमपणे दिमाखता उभा असलेला अभेद्य किल्ला पाहताक्षणीच अंगावर रोमांच उभा राहतो. रायगड जिल्ह्यातील मुरूड जंजीरा किल्ला हा महाराष्ट्रातील 500 वर्ष जुना समुद्री किल्ला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांनी हा किल्ला जिंकण्यासाठी अथक प्रयत्न करूनही आजवर कुणालाही हा किल्ला जिंकने त्यांना शक्य झाले नाही. मुरूड जंजीरा किल्ला हा अजिंक्य किल्ला आहे.
राजापुरी येथील कोळी आणि मच्छिमार करणारे लोक मुरुड बेटावर आसरा घेत असतं. हा प्रदेश निजामांच्या ताब्यात होता. कोळी आणि मच्छीमार लोकांचे प्रमुख राजा रामराव पाटील यांनी निजामाच्या परवानगीने येथे मेढेकोट बांधला. निजामाला या किल्ल्याचे महत्व समजले. निजामाने पिरमल खान या सरदाराला किल्ला फत्ते करम्याची मोहिम दिली. पिरमल खान राजा रामराव पाटील यांच्यासह व्यापाऱ्याच्या निमित्ताने मेढेकोट येथे प्रवेश मिळवला. दारु पाजून राजा रामराव पाटील यांच्यासह त्याच्या सर्व सहकऱ्यांचा खात्मा करत हा मेढेकोट बळकावला. यानंरत येथे अभेद्य असा मुरूड जंजीरा किल्ला उभारण्यात आला. शिवाजी महाराजांनी जंजिऱ्याचं महत्त्व ओळखलं होतं. त्यामुळेच त्यांनी जंजिरा जिंकण्यासाठी प्रयत्न केले. शिवाजी महाराजांनी जंजिरा जिंकण्यासाठी तब्ब्ल 8 वेळा प्रयत्न केले होते.
समुद्रात मोठ्या दिमाखात उभा असेलला हा भव्य किल्ला किनाऱ्यावरुनच पर्यटकांना आकर्षित करतो. किल्ल्याचे बांधकाम अतिशय भक्कम आणि मजबूत आहे. किल्ल्याला 26 गोलाकार बुरुज आहेत. राजवाडे,अधिकाऱ्यांचे निवासस्थान, मशीद, 60 फूट खोल नैसर्गिक गोड्या पाण्याचे दोन तलाव, लालबांगडी, चावरी आणि लांडा कासम नावाच्या 3 विशाल तोफा हे मुरूड जंजीरा किल्ल्याचे प्रमुख आकर्षण आहे.
या किल्ल्याचे सर्वात खास वैशिष्ट्य म्हणजे या किल्ल्याचे प्रवेशद्वार. या किल्ल्याचे प्रवेशद्वार अशा पद्धतीने बांधण्यात आले की किल्ल्याच्या जवळ पोहचले तरी प्रवेशद्वार दिसत नाही. यामुळेच समुद्रात किल्ल्याच्या अवतीभोवती कितीही फेऱ्या मारल्या तरी प्रवेशद्वार कुठे आहे हे लक्षात येत नाही. यावरुनच या किल्ल्याची सुरक्षा किती मजबूत आहे हे लक्षात येते.
