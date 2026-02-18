English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • महाराष्ट्रातील या किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांना सपाडला होता गुप्तधनाचा महाप्रचंड साठा! किल्ल्याचे नाव जाणून शॉक व्हाल

महाराष्ट्रातील 'या' किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांना सपाडला होता गुप्तधनाचा महाप्रचंड साठा! किल्ल्याचे नाव जाणून शॉक व्हाल

तोरणा किल्ल्यावरच स्वराज्याच्या स्थापनेची मुहूर्तमेठ रोवली गेली. जाणून घेवूया या किल्ल्याचा इतिहास. 

Vanita Kamble | Feb 18, 2026, 10:49 PM IST
Pune Torna Fort  : छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वयाच्या सोळाव्या वर्षू तोरणा किल्ला जिंकून स्वराज्याचे तोरण बांधले.   पुणे जिल्ह्यातील  तोरणा किल्ला हा महाराष्ट्राच्या गौरवशाली इतिहासाचा अत्यंत महत्वाचा साक्षीदार आहे. या किल्ल्यावर महाराजांना मोठा खजिना सापडला होता. या किल्ल्याला महाराष्ट्राची धनलक्ष्मी देखील म्हंटले जाते. कारण, येथे धनाच्या मोठ्या राशी सापडल्या होत्या. 

1/8

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अवघ्या सोळाव्या वर्षी पहिला किल्ला जिंकला. या किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांना सपाडला होता गुप्तधनाचा महाप्रचंड साठा सापडला होता. जाणून घेऊया हा किल्ला कोणता?

2/8

तोरणा किल्ला हा  छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जिंकलेला पहिला किल्ला आहे.  सह्याद्रीच्या डोंगररांगामध्ये दिमाखात उभा असलेला कोरणा किल्ला समुद्रसपाटीपासून 1,403 मीटर उंचीवर आहे. प्रचंडगड या नावानेही ओळखला जाणारा हा किल्ला त्याच्या भव्यतेमुळे खऱ्या अर्थाने प्रचंड वाटतो.

3/8

तोरणा किल्ला पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे येथे आहे.  पुण्यापासून सुमारे 60 किलोमीटर अंतरावर आहे. पुणे स्टेशनला उतरुन देखील येथे जाता येते. तोरणा किल्ला मराठा साम्राज्याच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा किल्ला आहे.   

4/8

तोरणा किल्ल्यावरून राजगड किल्ला, सिंहगड किल्ला, रायगड किल्ला, पुरंदर किल्ला, लिंगाणा किल्ला हे किल्ले देखील दिसतात.  ऐतिहासिक असा बिनी दरवाजा हे तोरणा किल्ल्याचे प्रमुख आकर्षण आहे.  

5/8

महाराष्ट्राच्या पश्चिम घाटातील सह्याद्री पर्वत रांगामध्ये समुद्रसपाटीपासून सुमारे 1400 मीटर उंचीवर  तोरणा  किल्ला वसलेला आहे.  तोरणा किल्ला हा पुणे जिल्ह्यातील सर्वात उंच किल्ला मानला जातो.

6/8

तोरणा किल्ला महाराजांसाठी धनलक्ष्मी ठरला. या किल्ल्यावर गुप्तधनाच्या बऱ्याच राशी सापडल्या. राजगड किल्ल्याच्या निर्मीतीसाठी या धनलक्ष्मीचा वापर करण्यात आल्याचे संशोधक सांगतात. 

7/8

1665 मध्ये पुरंदर तहामुळे किल्ला मुघलांच्या ताब्यात गेला. मात्र, १६७० मध्ये मराठ्यांनी पुन्हा तो जिंकला. या किल्ल्याने अनेक महत्त्वाच्या लढायांचा अनुभव घेतला.   

8/8

तोरणा किल्ल्याची सफर म्हणजे केवळ एक ट्रेक नाही, तर इतिहास आणि निसर्गाच्या अद्भुत संगमाचा रोमांचक अनुभव आहे. किल्ल्याच्या शिखरावर पोहोचताच समोर सह्याद्रीच्या डोंगररांगांचा भव्य नजारा दिसतो. राजगड, रायगड, लिंगाणा आणि सिंहगड यांसारखे किल्ले या उंचीवरून स्पष्ट दिसतात. पावसाळ्यात हा परिसर जणू निसर्गाचा स्वर्ग बनतो. धुक्याची दुलई, गडगडणारे धबधबे आणि टवटवीत हिरवाई यामुळे वातावरण मंत्रमुग्ध होते.   

