महाराष्ट्रातील 'या' किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांना सपाडला होता गुप्तधनाचा महाप्रचंड साठा! किल्ल्याचे नाव जाणून शॉक व्हाल
तोरणा किल्ल्यावरच स्वराज्याच्या स्थापनेची मुहूर्तमेठ रोवली गेली. जाणून घेवूया या किल्ल्याचा इतिहास.
Pune Torna Fort : छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वयाच्या सोळाव्या वर्षू तोरणा किल्ला जिंकून स्वराज्याचे तोरण बांधले. पुणे जिल्ह्यातील तोरणा किल्ला हा महाराष्ट्राच्या गौरवशाली इतिहासाचा अत्यंत महत्वाचा साक्षीदार आहे. या किल्ल्यावर महाराजांना मोठा खजिना सापडला होता. या किल्ल्याला महाराष्ट्राची धनलक्ष्मी देखील म्हंटले जाते. कारण, येथे धनाच्या मोठ्या राशी सापडल्या होत्या.