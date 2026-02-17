English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • छत्रपती शिवाजी महाराजांचं 32 मण सोन्याचं सिंहासन कुठं गेलं? रहस्यमयी दावे काय सांगतात?

छत्रपती शिवाजी महाराजांचं 32 मण सोन्याचं सिंहासन कुठं गेलं? रहस्यमयी दावे काय सांगतात?

Shiv Jayanti 2026 : गुप्त खोली आणि बरंच काही... छत्रपती शिवाजी महाराजांचं 32 मण सोन्याचं सिंहासन कुठं गेलं? रहस्याला वाचा फोडणारे दावे काय सांगतात?

Sayali Patil | Feb 17, 2026, 08:02 PM IST
twitter
1/8

Shiv Jayanti 2026

Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti what is the mystery behind 144 kgs singhasan Raigad

Shiv Jayanti 2026 : महाराष्ट्राचं आराध्य असणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांपुढं प्रत्येजकण कायमच मोठ्या आदरानं मानाचा मुजरा करतो आणि आपोआपच शब्द निघतात, मुजरा राजे!!! ज्या स्वराज्यात आजच्या घडीला प्रत्येकाला स्वैर वावरता येतंय त्याच स्वराज्याची मुहूर्तमेढ राजांनी कैक वर्षांपूर्वी रोवली होती. राजांचा शब्द तेव्हापासून प्रमाण ठरला त्याच राज्यांच्या रायगडावरील सिंहासनविषयीचं कुतूहल आजही कायम आहे. ज्या सिंहासनावर बसून राजांचा राज्यभिषेक झाला, त्या स्वराज्याची निशाणी असलेल्या सिंहासनाचा उल्लेखमात्र इतिहासात आढळतो, मात्र पुढं त्याचं काय झालं याबद्दल अनेक दावे केले जातात. 32 मण सोन्याचं हिरे पाचू माणिकांनी मढवलेल्या सिंहासनाचा शोध गेली अनेक दशकं इतिहास संशोधक आणि शिवप्रेमी घेत आहेत. (छाया सौजन्य- वृत्तसंस्था)

twitter
2/8

सिंहासन

Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti what is the mystery behind 144 kgs singhasan Raigad

छत्रपती शिवाजी महाराज राज्याभिषेकानंतर ज्या सिंहासनावर राजे आरुढ झाले ते सोन्यापासून बनवलं होतं. सिंहासनाला हिरे, पाचू, माणिक आणि मौल्यवान रत्नं लावण्यात आलेली.  राज्यभिषेक सोहळ्याला हेन्री ऑक्झेंडन नावाचा इंग्रज अधिकारी आणि नारायण शेणवी नावाचा दुभाषा उपस्थित होता हेनरीच्या डायरीत राजसिंहासनाचा उल्लेख आढळतो. इतिहासात स्वराज्याच्या सिंहासनांबाबत वेगवेगळी माहिती आढळते. निश्चलपुरी गोसावी यांनी शिवाजी महाराजांचा राज्यभिषेक केला आणि त्यांनी शिवराज्याभिषेक कल्पतरु नावाचा एक ग्रंथ लिहला. त्या ग्रंथातही सिंहासनाचं वर्णन आहे. ज्यानुसार राजेंच्या सिंहासनावर आठ सिंह कोरले होते, स्वराज्याचं सिंहासन 32 मण सोन्यापासून बनलं होतं. हे तेच सिंहासन ज्याबाबत सभासद बखरीतही सविस्तर उल्लेख पाहायला मिळतो. (छाया सौजन्य- संभाजीराजे छत्रपती/ फेसबुक)

twitter
3/8

शंभूराजे

Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti what is the mystery behind 144 kgs singhasan Raigad

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या देहावसानानंतर छत्रपती संभाजी महाराजांचा राज्याभिषेक झाला आणि हे तख्त अर्थात सिंहासन संभाजी महाराजांकडे आलं.  मात्र औरंगजेबाच्या रुपानं स्वराज्यावर संकट आलं आणि पुढचा इतिहास वेगळा सांगण्यची गरज नाही. असं म्हणतात की, औरंगजेबानं संभाजी महाराज कैदेत असताना त्यांना तीन प्रश्न विचारले होते. त्या तीन प्रश्नांपैकी एक प्रश्न सिंहासनासंदर्भात होता. शंभूराजेंच्या निधनापश्चात औरंगजेबाचा सरदार इतिकादखानानं म्हणजेच झुल्फिकारखानानं रायगड किल्ल्याला वेढा दिला. मराठ्यांनी आठ महिने रायगड लढवला. जिब्राल्टर ऑफ इस्ट अशी ओळख असलेला रायगड सहजासहजी हाती येत नव्हता. पण त्यावेळी बिरवाडीचा देशमुख नरसोजी गायकवाडनं किल्ले रायगडावरची माहिती झुल्फिकारखानाला दिली. त्यामुळं रायगड येसूबाईंना मुघलांना द्यावा लागला. किल्ला ताब्यात घेताना कोणताही रक्तरंजित लढा न होताच किल्ले रायगडाची सोन्याची किल्ली औरंगजेबाला सोपवण्यात आली. किल्ला मुघलांच्या ताब्यात देताना झुल्फिखार खानाला तीन पेटारे भरुन सोनं मिळाल्याची माहिती आहे. स्वराज्याच्या काही मुद्राही झुल्फिकारखानाच्या हाती लागल्या. पण सिंहासनाचा उल्लेख कुठंही नाही. सिंहासन झुल्फीखार खानानं फोडल्याची माहिती आहे पण त्याचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा नाही. (छाया सौजन्य- संभाजीराजे छत्रपती/ फेसबुक)

twitter
4/8

आणखी एक दंतकथा

Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti what is the mystery behind 144 kgs singhasan Raigad

सिंहासनाबाबत आणखी एक दंतकथा सांगितली जाते, ती म्हणजे रायगडाला जेव्हा झुल्फिकारखानानं वेढा घातला होता. तेव्हा किल्ला मुघलांच्या ताब्यात देण्याआधी येसूबाईंनी सिंहासन योग्य ठिकाणी लपवून ठेवण्याची व्यवस्था केली होती. मुघलांच्या वेढ्यावेळी 144 किलो सोन्याचं सिंहासन सहजासहजी हलवणं कठीण होतं. ही वेळ अशी होती की त्यावेळी मुंगीलाही रायगडाखाली उतरणं शक्य नव्हतं. मग अशावेळी किल्ले रायगडावर सिंहासन पुरण्यात आलं का असा प्रश्नही पडतो. काही जाणकारांच्या मते किल्ले रायगडावरील अतिशय दुर्लक्षित आणि माणसांचा वावर नसलेल्या ठिकाणी सिंहासन जमिनीत पुरलं असावं. काही माहितीगार तर किल्ले रायगडावरील सिंहासन मुघलांपासून सुरक्षित राहावं यासाठी गंगासागर तलावात ठेवल्याचा दावा करतात. पण अभ्यासकांना हा दावा पटत नाही. (छाया सौजन्य- संभाजीराजे छत्रपती/ फेसबुक)

twitter
5/8

असा दावा केला जातो की...

Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti what is the mystery behind 144 kgs singhasan Raigad

किल्ले रायगडावर अशा काही जागा आहेत ज्या जागा सिंहासन लपवण्यासाठी उपयुक्त ठरु शकते असा दावा केला जातोय. यातली एक जागा आहे रत्नशाळा. ज्याला काहीजण खलबतखानाही म्हणतात. खलबतखान्याची ही खोली आज बरीच रहस्य तिच्या उदरात घेऊन असल्याचं सांगण्यात येतंय. खलबतखान्याची ही खोली दिसते तेवढ्याच आकाराची नसून प्रत्यक्षात जेव्हा खलबतखान्याच्या खोलीची मापं घेतली जातात तेव्हा सध्याचा निम्माच भाग आपल्याला पाहायला मिळतो. बरोबर या खलबतखान्याला समांतर आणखी एक खोली या भागात असावी असा कयास लावला जातो. मुघलांच्या हल्ल्यावेळी सिंहासन त्या गुप्त भुयारात आणून ठेवलं असावं असं सांगण्यात येतंय. मात्र सिंहासनाचा आकार आणि तळघराच्या दाराचा आकार पाहाता त्या मार्गानं सिंहासन जसंच्या तसं आणल्याची शक्यता कमी वाटते. किल्ले रायगडावरील धान्याच्या कोठारांजवळही अशीच एक खोली असावी असा अंदाज आहे. त्या खोलीचं उत्खनन पुरातत्व खात्याकडून व्हावं अशी मागणीही वेळोवेळी केली जाते. (छाया सौजन्य- संभाजीराजे छत्रपती/ फेसबुक)

twitter
6/8

मुख्य किल्ला वगळला तर...

Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti what is the mystery behind 144 kgs singhasan Raigad

किल्ले रायगडावरील मुख्य किल्ला वगळला तर अजूनही उत्खननासाठी खूप जागा असून तिथं माणसांचा राबताही नाही. आडबाजूच्या अशा जागांवर पुरातत्व विभागानं संशोधन केलं पाहिजे. अशा जागांचा शोध घेतल्यास, उत्खनन केल्यास शिवकाळातील अनेक रहस्यांचा उलगडा होईल असं म्हटलं जातं. शिवकाळानंतर छत्रपती शाहूंनी 1733 साली किल्ले रायगड पुन्हा जिंकला. त्याकाळात सिंहासनाचा फारसा उल्लेख कुठल्याही ऐतिहासिक साधनांमध्ये नाही. पण पुढच्या काळात 1773च्या काळात पेशव्यांच्या कार्यकाळात रायगडावरील सिंहासनाचा पुन्हा उल्लेख आढळतो. 1773मध्ये पेशव्यांचे कारभारी अप्पाजी हरी यांनी किल्ले रायगडावर आल्यावर सिंहासनाला मुजरा केल्याचा उल्लेख आढळतो. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

twitter
7/8

1818 मध्ये काय घडलेलं?

Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti what is the mystery behind 144 kgs singhasan Raigad

सिंहासनाविषयी सांगिली जाणारी आणखी एक दंतकथा म्हणजे जाते. ही कथा आहे 1818 काळातली. हेच ते वर्ष आहे जेव्हा पेशवाई संपली आणि सर्व कारभार ब्रिटीशांच्या हाती गेला. रायगड ब्रिटीशांच्या ताब्यात जाण्याआधी रायगडावरील खंडोजी आणि यशवंता या सरदारांनी आपल्या साथीला काही निवडक माणसं घेतल्याचं सांगितलं जातं. या सगळ्यांनी सिंहासन लाकडी तराफ्यावर ठेऊन मेणा दरवाजापर्यंत नेलं. तिथून काळकाई खडग्यातल्या वाघ जबड्यात ते सिंहासन खाली उतरवण्यात आलं. सिंहासन पुढे घेऊन जाणं शक्य नसल्याने तिथेच ते पुरण्यात आल्याचं सांगण्यात येतं. खंडोजी आणि यशवंता सरदारांनी सात मावळ्यांचे परतीचे दोर कापले. नंतर दोघांनीही आत्महत्या केल्याचं सांगण्यात येतं. त्यामुळे हे सिंहासन नेमकं कोणत्या ठिकाणी याचा कोणताच पुरावा अथवा साक्षीदार राहिला नसल्याचा दावाही केला जातो. पण ही दंतकथाच असून तिस कोणताही पुरावा नाही. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

twitter
8/8

मराठा साम्राज्याचं तख्त!

Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti what is the mystery behind 144 kgs singhasan Raigad

1980-81 मध्ये सध्याची मेघडंबरी उभारण्याचं काम हाती घेण्यात आलं तेव्हा मेघडंबरीच्या उभारणीपूर्वी या ठिकाणी पुरातत्व खात्यानं उत्खनन केलं असता तिथं सिंहासनाचा मूळ चौथरा सापडल्याचा दावा करण्यात येतो. किल्ले रायगडावरील हे सिंहासन मराठा साम्राज्याचं तख्त होतं. मराठा साम्राज्याची निशाणी म्हणून या तख्ताची ओळख होती त्या तख्ताचं काय झालं? हा प्रश्न आजच्या घडीला अनुत्तरित असला तरीही मराठा साम्राज्याची निशाणी असणाऱ्या या सिंहासनाचा शोध कधीतरी लागेल आणि ते जेव्हाकेव्हा समोर येईल तेव्हा अनेक प्रश्नांना पूर्णविराम मिळून हे तख्त आजगी जगभरात यशोगाथा आणि पराक्रमाची ग्वाही देईल यात शंका नाही. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

twitter
पुढील
अल्बम

'मी त्याच्यासमोर रडलो, पण पैसे दिले नाहीत'; राजपाल यादवला कर्ज देणाऱ्या उद्योजकाने मांडली आपली बाजू, 'त्याच्या बायकोने...'

पुढील अल्बम

&#039;मी त्याच्यासमोर रडलो, पण पैसे दिले नाहीत&#039;; राजपाल यादवला कर्ज देणाऱ्या उद्योजकाने मांडली आपली बाजू, &#039;त्याच्या बायकोने...&#039;

'मी त्याच्यासमोर रडलो, पण पैसे दिले नाहीत'; राजपाल यादवला कर्ज देणाऱ्या उद्योजकाने मांडली आपली बाजू, 'त्याच्या बायकोने...'

'मी त्याच्यासमोर रडलो, पण पैसे दिले नाहीत'; राजपाल यादवला कर्ज देणाऱ्या उद्योजकाने मांडली आपली बाजू, 'त्याच्या बायकोने...' 9
मृत्यूलाही धडकी भरवणारे शिवरायांचे &#039;हे&#039; 10 शिलेदार; ज्यांनी स्वराज्यासाठी प्राणांची आहुती दिली

मृत्यूलाही धडकी भरवणारे शिवरायांचे 'हे' 10 शिलेदार; ज्यांनी स्वराज्यासाठी प्राणांची आहुती दिली

मृत्यूलाही धडकी भरवणारे शिवरायांचे 'हे' 10 शिलेदार; ज्यांनी स्वराज्यासाठी प्राणांची आहुती दिली 10
19 मिनिटं 34 सेकंदाचा &#039;तो&#039; व्हिडीओ.. IND vs PAK सामन्या दरम्यान इशान किशनसोबत कोण होती पायल गेमिंग? T20 वर्ल्ड कपमध्ये का ठरला चर्चेचा विषय

19 मिनिटं 34 सेकंदाचा 'तो' व्हिडीओ.. IND vs PAK सामन्या दरम्यान इशान किशनसोबत कोण होती पायल गेमिंग? T20 वर्ल्ड कपमध्ये का ठरला चर्चेचा विषय

19 मिनिटं 34 सेकंदाचा 'तो' व्हिडीओ.. IND vs PAK सामन्या दरम्यान इशान किशनसोबत कोण होती पायल गेमिंग? T20 वर्ल्ड कपमध्ये का ठरला चर्चेचा विषय 10
T20 World Cup Super 8: भारत-इंग्लंडनंतर सुपर 8 मध्ये पोहोचला &#039;हा&#039; संघ; अफगाणिस्तानचं चॅम्पिअन होण्याचं स्वप्न भंगलं

T20 World Cup Super 8: भारत-इंग्लंडनंतर सुपर 8 मध्ये पोहोचला 'हा' संघ; अफगाणिस्तानचं चॅम्पिअन होण्याचं स्वप्न भंगलं

T20 World Cup Super 8: भारत-इंग्लंडनंतर सुपर 8 मध्ये पोहोचला 'हा' संघ; अफगाणिस्तानचं चॅम्पिअन होण्याचं स्वप्न भंगलं 8