  • Shiv Jayanti Wishes in Marathi: प्रौढ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलावतंस... छत्रपती शिवाजी महारांजाच्या जयंतीनिमित्त मानाचा मुजरा

Shiv Jayanti Wishes in Marathi: "प्रौढ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलावतंस..." छत्रपती शिवाजी महारांजाच्या जयंतीनिमित्त मानाचा मुजरा

Chhatrapati Shivaji Maharaj 2026 : छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती तिथीनुसार दरवर्षी फाल्गुन वद्य तृतीया या दिवशी साजरी केली जाते. पंचांगानुसार 2026 मध्ये ही तिथी शुक्रवार, 6 मार्च 2026 रोजी येत आहे. महाराष्ट्र शासन सरकारी सुट्टी म्हणून 19 फेब्रुवारीला शिवजयंती साजरी करते, तर तिथीनुसार फाल्गुन वद्य तृतीयेलाही हा सोहळा उत्साहात साजरा होतो. या दिवशी एकमेकांना मेसेज करुन महाराजांना करा मानाचा मुजरा.   

Dakshata Thasale | Mar 05, 2026, 04:20 PM IST
शिवजयंती शुभेच्छा - 1

Shiv Jayanti Wishes in Marathi

छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा 

शिवजयंती शुभेच्छा - 2

Shiv Jayanti Wishes in Marathi

छत्रपती शिवाजी महाराजांना त्रिवार वंदन

शिवजयंती शुभेच्छा - 3

Shiv Jayanti Wishes in Marathi

स्त्रियांचा जो ठेवितो आदर, ज्यास सहन न होई मराठ्यांचा अनादर त्या प्रत्येकामध्ये शिवभक्त दिसे ज्याच्या मनात शिवछत्रपती वसे.

शिवजयंती शुभेच्छा - 4

Shiv Jayanti Wishes in Marathi

स्वराज्यासाठी ज्याने वेचले आपले आयुष्य पूर्ण स्वराज्य हे एकच होते ज्याचे लक्ष्य स्वराज्याचे स्वप्न केले ज्यांनी साकार शिवजयंती दिनी करु त्या शिवछत्रपतींचा जयजयकार शिवजयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!..

शिवजयंती शुभेच्छा - 5

Shiv Jayanti Wishes in Marathi

"प्रौढ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलावतंस, सिंहासनाधीश्वर, महाराजाधिराज, श्रीमंत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय!"

शिवजयंती शुभेच्छा - 6

Shiv Jayanti Wishes in Marathi

"प्रौढ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलावतंस, सिंहासनाधीश्वर, महाराजाधिराज, श्रीमंत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय!"

शिवजयंती शुभेच्छा - 7

Shiv Jayanti Wishes in Marathi

जिजाऊंसारख्या वाघिणीचा लेक होता तो, रयतेसाठी देव होता तो, शत्रूसाठी तळपती आग होता तो, मुघलांचा बाप होता तो! जय जिजाऊ जय शिवराय...

शिवजयंती शुभेच्छा - 8

Shiv Jayanti Wishes in Marathi

ज्यांच्या शौर्याची गाथा ऐकून आजही अंगावर शहारे येतात, त्यांच्या बुद्धीचातुर्यच्या जोरावर हिंदवी स्वराज्य स्थापन झाले.ज्याचं व्यवस्थापन, मार्गदर्शन, विचार जे कालातीत आहे.असे श्रीमंत योगी छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा!

शिवजयंती शुभेच्छा - 9

Shiv Jayanti Wishes in Marathi

स्त्रियांचा जो ठेवितो आदर, ज्यास सहन न होई मराठ्यांचा अनादर त्या प्रत्येकामध्ये शिवभक्त दिसे ज्याच्या मनात शिवछत्रपती वसे."

शिवजयंती शुभेच्छा - 10

Shiv Jayanti Wishes in Marathi

स्वराज्यासाठी ज्याने वेचले आपले आयुष्य पूर्ण स्वराज्य हे एकच होते ज्याचे लक्ष्य स्वराज्याचे स्वप्न केले ज्यांनी साकार शिवजयंती दिनी करु त्या शिवछत्रपतींचा जयजयकार शिवजयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!..

शिवजयंती शुभेच्छा - 11

Shiv Jayanti Wishes in Marathi

"प्रौढ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलावतंस, सिंहासनाधीश्वर, महाराजाधिराज, श्रीमंत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय!"

शिवजयंती शुभेच्छा - 12

Shiv Jayanti Wishes in Marathi

"प्रौढ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलावतंस, सिंहासनाधीश्वर, महाराजाधिराज, श्रीमंत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय!"

शिवजयंती शुभेच्छा - 13

Shiv Jayanti Wishes in Marathi

जिजाऊंसारख्या वाघिणीचा लेक होता तो, रयतेसाठी देव होता तो, शत्रूसाठी तळपती आग होता तो, मुघलांचा बाप होता तो! जय जिजाऊ जय शिवराय...

शिवजयंती शुभेच्छा - 14

Shiv Jayanti Wishes in Marathi

ज्यांच्या शौर्याची गाथा ऐकून  अभिमानाने भरुन जाई छाती प्रत्येक शिवभक्ताच्या मनात  वसतात राजे शिवछत्रपती!!

शिवजयंती शुभेच्छा - 15

Shiv Jayanti Wishes in Marathi

पुन्हा सुदूर पसरवू, महाराष्ट्राची कीर्ति । शिवरायांची स्मरुन मुर्ती, शिवशंभूंची घेऊया स्फूर्ती !

