Marathi News
आईवरच्या प्रेमाची अनोखी अभिव्यक्ती! छाया कदम यांनी बनवली आईची हुबेहूब प्रतिकृती, चाहत्यांकडून कौतुकाचा वर्षाव

Intern | Oct 30, 2025, 07:09 PM IST
1/9

छाया कदम या मराठी तसेच हिंदी चित्रपटसृष्टीतील एक लोकप्रिय आणि बहुमुखी अभिनेत्री म्हणून ओळखल्या जातात. अभिनयाच्या माध्यमातून त्यांनी दोन्ही उद्योगांमध्ये स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे आणि त्यांचा चाहता वर्गही मोठा आहे. आपल्या दमदार अभिनयाने आणि वास्तववादी भूमिकांनी छाया कदम यांनी प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. त्यांचा अभिनय नेहमीच प्रामाणिक, भावनिक आणि परिणामकारक राहिला आहे, ज्यामुळे त्या प्रत्येक भूमिकेत उठून दिसतात.

2/9

दिवाळीच्या निमित्ताने छाया कदम यांनी आपल्या सोशल मीडियावर काही खास फोटो शेअर केले, जे काही तासांतच व्हायरल झाले आणि चाहत्यांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला.  

3/9

या फोटोंमधील सर्वाधिक लक्ष वेधून घेतलं आहे त्यांच्या आईच्या हुबेहूब प्रतिकृतीने, जी त्यांनी आईच्या आठवणीत बनवून घेतली आहे. या कृतीतून त्यांचं आईवरील अपार प्रेम आणि भावनिक जडणघडण स्पष्ट दिसते.  

4/9

त्या प्रतिकृतीसोबत त्यांनी काढलेली छायाचित्रं सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहेत. या फोटोंवर चाहत्यांकडून आणि सहकलाकारांकडूनही कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.  

5/9

चाहत्यांनी त्यांच्या पोस्टवर भावनिक प्रतिक्रिया देत छाया कदम यांचं कौतुक केलं आहे, आणि म्हटलं आहे की त्यांनी आईवरील प्रेम व्यक्त करण्याचा अतिशय सुंदर मार्ग निवडला आहे.  

6/9

7/9

अलीकडेच छाया कदम यांना ‘लापता लेडीज’ चित्रपटातील प्रभावी भूमिकेसाठी फिल्मफेअर पुरस्कार मिळाला, ज्यामुळे त्यांचं नाव पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे. त्यांनी या भूमिकेद्वारे आपल्या अभिनयक्षमता सिद्ध केल्या.  

8/9

‘फँड्री’, ‘सैराट’ आणि ‘न्यूड’ या मराठी चित्रपटांमधून त्यांनी वास्तववादी आणि भावनिक पात्रं साकारली आहेत, ज्यामुळे त्यांना प्रेक्षकांचा आणि समीक्षकांचा आदर मिळाला.  

9/9

‘मडगाव एक्सप्रेस’, ‘लापता लेडीज’, ‘झुंड’ आणि ‘गंगुबाई काठियावाडी’ या हिंदी चित्रपटांमधूनही त्यांनी प्रभावी भूमिका साकारत बॉलिवूडमध्ये स्वतःचं स्थान मजबूत केलं आहे. त्यांच्या अभिनयामुळे त्या सध्या हिंदी सिनेसृष्टीतही एक वेगळी ओळख निर्माण करत आहेत.

