Marathi News
  • फोटो
  • ₹5000 Credited On Your Account.. अचानक 1.30 कोटी महिलांना मेसेज; नंतर CM कडून Good News

₹5000 Credited On Your Account.. अचानक 1.30 कोटी महिलांना मेसेज; नंतर CM कडून Good News

Rs 5000 Credited On Each Women Account: यासंदर्भातील घोषणा स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी केली असून हे पैसे नेमके कशासाठी देण्यात आले आहेत हे ही सांगितलं आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये उन्हाळी बोनसचाही समावेश असून 1 कोटी 30 लाखांहून अधिक महिलांना याचा फायदा झाला आहे.

Swapnil Ghangale | Feb 16, 2026, 10:01 AM IST
अचानक मेसेज आले अन् आनंदाचा धक्का

stalintamilnaduwomen

अचानक मेसेज धडाडू लागले अन् पाहता पाहता राज्यातील सर्व महिलांच्या खात्यावर प्रत्येकी पाच हजार रुपये गोळा झाले. हे पैसे कोणी पाठवले? कुठून आले? आपल्याला का आले? हे प्रश्न महिलांना पडलेले असतानाच एक मोठी घोषणा थेट मुख्यमंत्र्यांनीच केली. नक्की घडलं काय जाणून घ्या...

महिलांवर पैशांचा पाऊस

stalintamilnaduwomen

मे महिन्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या सर्वात दक्षिणेकडील राज्यात महिलांवर सरकारच्या कृपेनं पैशांचा पाऊस पडलाय.  

1.31 कोटी महिला लाभार्थी

stalintamilnaduwomen

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी शुक्रवारी राज्यातील 1.31 कोटी महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये प्रत्येकी पाच हजार रुपये जमा केल्याचे जाहीर केले.  

कोणत्या योजनेअंतर्गत दिली ही रक्कम?

stalintamilnaduwomen

'कलैग्नर महिला हक्क अनुदान योजना' योजनेअंतर्गत ही रक्कम वर्ग करण्यात आल्याचं मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी जाहीर केलं आहे.  

पाच हजारांचा हिशोब काय?

stalintamilnaduwomen

या पाच हजार - रुपयांपैकी फेब्रुवारी, मार्च व एप्रिल महिन्यांसाठी दरमहा 1,000 रुपये (एकूण 3,000 रुपये) आगाऊ देण्यात आले आहे.  

अतिरिक्त दोन हजार रुपये

stalintamilnaduwomen

उन्हाळी विशेष मदत म्हणून अतिरिक्त दोन हजार रुपये जमा करण्यात आल्याचं सरकारने जाहीर केलं आहे.   

निर्णय महत्त्वाचा कारण...

stalintamilnaduwomen

विधानसभा निवडणुका जवळ आल्याच्या पार्श्वभूमीवर स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी द्रमुक पक्षाचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.  

ही मदत केवळ आर्थिक साहाय्य नसून...

stalintamilnaduwomen

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरुन स्टॅलिन यांनी ही घोषणा केली. "ही मदत केवळ आर्थिक साहाय्य नसून महिलांच्या समाजातील योगदानाची दखल आहे," असं मुख्यमंत्री म्हणाले.  

'द्रविडियन मॉडेल 2.0' अंतर्गत नवं आश्वासन

stalintamilnaduwomen

स्टॅलिन यांनी 'द्रविडियन मॉडेल 2.0' अंतर्गत डीएमके पुन्हा सत्तेत आल्यास मासिक मदत 2 हजार रुपये करण्याचेही संकेत दिले आहेत. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य फेसबुकवरुन साभार)

