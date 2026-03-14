99% लोकांना माहितच नाही... कोणत्या सरकारी योजनेत तब्बल 25 लाखांपर्यंत होतात Cashless उपचार

Ayushman Arogya Yojana: सामान्य नागरिकांना चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळाव्यात यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार अनेक योजना राबवत असतात. य वेळी एक योजना अनेक राज्यांमध्ये राबवली जात आहे याद्वारे सरकारने उपचारांचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि गरीब कुटुंबांना मदत मिळावी यासाठी काही मोठ्या आरोग्य योजना सुरू केल्या आहेत.

Priti Ved | Mar 14, 2026, 04:38 PM IST
राजस्थान सरकारच्या आरोग्य योजना

राज्यातील नागरिकांना मोफत किंवा स्वस्त उपचार मिळावेत यासाठी राजस्थान सरकारने विविध आरोग्य योजना सुरू केल्या आहेत, ज्यामुळे लाखो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना

ही योजना राज्यातील सर्वात महत्त्वाच्या आरोग्य योजनांपैकी एक मानली जाते आणि आतापर्यंत सुमारे 1 कोटी 36 लाख कुटुंबांना तिचा फायदा मिळाला आहे.

पूर्वीचे नाव वेगळे होते

सुरुवातीला या योजनेला मुख्यमंत्री चिरंजीवी आरोग्य विमा योजना असे नाव होते, पण नंतर तिचे नाव बदलून मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना ठेवण्यात आले.

25 लाखांपर्यंत विमा संरक्षण

या योजनेत पात्र कुटुंबांना वर्षाला 25 लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस उपचाराची सुविधा मिळते, त्यामुळे मोठ्या आजारांवरही आर्थिक ताण कमी होतो.

तपासणी आणि हॉस्पिटल खर्च समाविष्ट

रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वी आणि नंतरचा खर्च तसेच 1798 पेक्षा अधिक वैद्यकीय तपासण्या या योजनेत समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.

फक्त राजस्थान नागरिकांसाठी लाभ

या आरोग्य योजनेचा लाभ फक्त राजस्थानमधील नागरिकांनाच मिळतो आणि अर्ज करण्यासाठी अधिकृत वेबसाइटवर नोंदणी करावी लागते.

निशुल्क निरोगी औषध योजना

राज्यात अनेक गंभीर आजारांसाठी औषधे मोफत देण्यासाठी निशुल्क निरोगी औषध योजना सुरू करण्यात आली असून गेल्या 15 वर्षांत 163 कोटींपेक्षा अधिक रुग्णांना याचा फायदा झाला आहे.

मोफत तपासणी सुविधा

निशुल्क निरोगी तपासणी योजनेअंतर्गत रुग्णांना एक्स-रे, एमआरआय आणि विविध लॅब चाचण्या विनामूल्य केल्या जातात, त्यामुळे गरीब रुग्णांनाही योग्य निदान मिळू शकते.

भारताकडून इवल्याश्या देशाला हव्यात Atomic Attack नंतर जीव वाचवणाऱ्या 1 कोटी गोळ्या; त्या नक्की करतात काय?

