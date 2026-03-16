पुण्यात पसरणार मेट्रोचं जाळं! हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो लाइनचा मुहूर्त ठरला; IT हबची वाहतूक कोंडीतून होणार सुटका
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या आणि वाहतूक व्यवस्था सुधारण्याच्या उद्देशाने, बहुप्रतिक्षित हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो मार्गिकेचे (कॉरिडॉरचे) कामकाज मे महिन्यापासून टप्प्याटप्प्याने सुरू होईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
Shivraj Yadav | Mar 16, 2026, 09:55 PM IST
आगामी वर्षांमध्ये पुणे महानगर क्षेत्रात एक व्यापक मेट्रो जाळे विकसित करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे असंही त्यांनी सांगितलं. "भविष्यात, पुण्यात 200 किलोमीटरचे मेट्रो जाळे विकसित केले जाईल. या विस्तारासाठी एक सर्वसमावेशक आराखडा तयार करण्याच्या सूचना आम्ही 'महामेट्रो'ला दिल्या आहेत," अशी माहिती त्यांनी दिली.
