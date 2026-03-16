पुण्यात पसरणार मेट्रोचं जाळं! हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो लाइनचा मुहूर्त ठरला; IT हबची वाहतूक कोंडीतून होणार सुटका

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या आणि वाहतूक व्यवस्था सुधारण्याच्या उद्देशाने, बहुप्रतिक्षित हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो मार्गिकेचे (कॉरिडॉरचे) कामकाज मे महिन्यापासून टप्प्याटप्प्याने सुरू होईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.  

पुणे शहरातील दीर्घकाळापासून प्रतिक्षेत असलेली हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो मार्गिका मे महिन्यापासून दोन टप्प्यांत लाँच केली जाईल अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. 'महामेट्रो'चे मुख्यालय असलेल्या 'मेट्रो भवन'चे उद्घाटन करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही घोषणा केली.   

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की, या मेट्रो मार्गिकेमुळे पुण्यातील शहरी वाहतूक व्यवस्थेत (urban mobility) चांगली सुधारणा होईल आणि वेगाने विकसित होत असलेल्या या 'आयटी' व औद्योगिक केंद्रातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल.  

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या मार्गिकेचा पहिला टप्पा जो हिंजवडी ते बालेवाडी दरम्यानचा आहे. मे महिन्यात त्याचे उद्घाटन केलं जाणार आहे.   

या टप्प्यामध्ये 12  मेट्रो स्थानकांचा समावेश असेल. दुसरा टप्पा जो बालेवाडीला शिवाजीनगरशी जोडतो आणि ज्यामध्ये 11 स्थानके आहेत, तो जुलै महिन्यात सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.  

संपूर्ण हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो मार्गिका सुमारे 23 किलोमीटर लांबीची असून, 'पुणे आयटी सिटी मेट्रो रेल लिमिटेड'द्वारे तिचा विकास केला जात आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी 'पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा'द्वारे (PMRDA) केली जात आहे.  

मेट्रो सेवांचा विस्तार करणं हे महाराष्ट्र सरकारचे एक प्रमुख प्राधान्य राहिलं आहे. आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि प्रमुख शहरांमधील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी, शहरी वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यावर राज्याने विशेष लक्ष केंद्रित केलं असल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.   

"आम्ही पुण्यात 80 किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो जाळ्याचे नियोजन केले होते. त्यापैकी सुमारे 55 किलोमीटरच्या कामाची पूर्तता आता अंतिम टप्प्यात आली आहे," असे मुख्यमंत्री म्हणाले.  

आगामी वर्षांमध्ये पुणे महानगर क्षेत्रात एक व्यापक मेट्रो जाळे विकसित करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे असंही त्यांनी सांगितलं. "भविष्यात, पुण्यात 200 किलोमीटरचे मेट्रो जाळे विकसित केले जाईल. या विस्तारासाठी एक सर्वसमावेशक आराखडा तयार करण्याच्या सूचना आम्ही 'महामेट्रो'ला दिल्या आहेत," अशी माहिती त्यांनी दिली.   

शहराची कनेक्टिव्हिटी (जोडणी) अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने, प्रस्तावित पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंत मेट्रो जाळ्याचा विस्तार करण्याच्या योजनांची घोषणाही मुख्यमंत्री यांनी केली.  

पुण्यातील मेट्रो सेवेची वाढती लोकप्रियता अधोरेखित करताना फडणवीस म्हणाले की, ही सेवा प्रवाशांनी आधीच मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारली आहे. "दररोज सुमारे 2.5 लाख प्रवासी मेट्रो सेवेचा लाभ घेतात. गणेशोत्सवाच्या काळात तर, एकाच दिवशी प्रवाशांची ही संख्या पाच लाखांहून अधिक झाली होती," असं त्यांनी नमूद केलं.  

LPG गॅसच्या तुटवड्यामुळे वडापाव महागला, ठाणेकरांच्या खिशावर भार, आता मोजावे लागणार इतके रुपये

IPL 2026: नवी जर्सी, नवा जोश! MI पासून CSK पर्यंत सर्वच संघांच्या जर्सीत बदल; पाहा खास Photos

IPL 2026: नवी जर्सी, नवा जोश! MI पासून CSK पर्यंत सर्वच संघांच्या जर्सीत बदल; पाहा खास Photos

IPL 2026: नवी जर्सी, नवा जोश! MI पासून CSK पर्यंत सर्वच संघांच्या जर्सीत बदल; पाहा खास Photos 9
आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोनं झालं स्वस्त; चांदीही घसरली, पाहा सोन्या चांदीच्या नवीन किंमती

आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोनं झालं स्वस्त; चांदीही घसरली, पाहा सोन्या चांदीच्या नवीन किंमती

आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोनं झालं स्वस्त; चांदीही घसरली, पाहा सोन्या चांदीच्या नवीन किंमती 8
₹7500 कोटी खर्च, 6 KM अंतर कमी करण्यासाठी; सरकारचा हा मेगा प्रोजेक्ट तुम्हाला कधीपासून वापरता येणार?

₹7500 कोटी खर्च, 6 KM अंतर कमी करण्यासाठी; सरकारचा हा मेगा प्रोजेक्ट तुम्हाला कधीपासून वापरता येणार?

₹7500 कोटी खर्च, 6 KM अंतर कमी करण्यासाठी; सरकारचा हा मेगा प्रोजेक्ट तुम्हाला कधीपासून वापरता येणार? 8