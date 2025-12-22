English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Chillai Kalan : जलस्त्रोत गोठणार; काश्मीरमध्ये 40 दिवस हिमयुगासारखी परिस्थिती ओढावणार, जोरदार बर्फवृष्टीस सुरुवात

Chillai Kalan : हिमालयावरून वाहत येणाऱ्या शीतलहरी आता आणखी तीव्र झाल्या असून, परिणामस्वरुप भारताच्या अतीव उत्तरेकडे जोरदार हिमवृष्टीस सुरुवात झाली आहे. त्यातच एक शुभ्र पर्व पुढच्या 40 दिवसांसाठी देशात दाखल झालं आहे....   

Sayali Patil | Dec 22, 2025, 10:40 AM IST
twitter
1/8

कडाक्याची थंडी

Chillai Kalan heavy to very heavy snowfall for next 40 days kashmir

Chillai Kalan : भारतात कडाक्याची थंडी सुरु झाली की अनेकांचच लक्ष हे जम्मू काश्मीरकडे लागतं. अतिशय सुरेख रुपात हा भाग सर्वांच्या स्वागतासाठी सज्ज असतो. मात्र इथं वर्षातचे 40 आव्हानात्मक दिवस जगण्याचा एक वेगळाच संघर्ष पाहायला मिळतो हीसुद्धा वस्तूस्थितीच. 

twitter
2/8

40 दिवसांचा काळ

Chillai Kalan heavy to very heavy snowfall for next 40 days kashmir

काश्मीरमधील हा 40 दिवसांचा काळ अर्थात भीषण थंडीचा काळ सुरू झाला असून, त्याला चिल्ला-ए-कलां (चिल्लई कलां) असं म्हणतात. या काळात थंडी परमोच्च शिखरावर असते. महत्त्वाचं म्हणजे फक्त पर्वतीय भागच नव्हे तर मैदानी भागांपर्यंत थंडीचा कडाका जनजीवनावर थेट परिणाम करताना दिसतो. 

twitter
3/8

चिल्ला-ए-कलां

Chillai Kalan heavy to very heavy snowfall for next 40 days kashmir

चिल्ला-ए-कलां या काळात बहुतांशी तापमानाचा आकडा 0 अंशांच्या खालीच असतो. तर, पर्वतांवर अविरत हिमवर्षाव होत असतो, ज्यामुळं जलस्त्रोतही गोठतात. नदीनाले म्हणू नका किंवा पर्वतांवरून वाहणारा एखादा झरा म्हणू नका सारं-सारं गोठून जातं अन् काश्मीरवर फक्त बर्फाचीच चादर पाहायला मिळते. 

twitter
4/8

सर्वात थंड काळ

Chillai Kalan heavy to very heavy snowfall for next 40 days kashmir

यंदाच्या वर्षी काश्मीरमध्ये हा चिल्ला-ए-कलांचा काळ 21 डिसेंबर ते 31 जानेवारीपर्यंत कायम राहणार असून, हा काश्मीरच्या खोऱ्यातील सर्वात थंड काळ असेल. 

twitter
5/8

अतिप्रचंड हिमवृष्टी

Chillai Kalan heavy to very heavy snowfall for next 40 days kashmir

दर दिवशी होणाऱ्या या अतिप्रचंड हिमवृष्टीमुळं स्थानिकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होण्यासमवेत वाहतूक व्यवस्थाही कोलमडणार आहे. चिल्ला-ए-कलांच्या सुरुवातीलाच श्रीनगर- लेह महामार्गावर बर्फ साचल्यामुळं येथील वाहतूक काही काळासाठी बंद करण्यात आल्याचंही वृत्त आहे. 

twitter
6/8

काश्मीर प्रशासनाची विशेष तयारी...

Chillai Kalan heavy to very heavy snowfall for next 40 days kashmir

वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार उमर अब्दुल्ला यांच्या माहितीनुसार, 'चिल्ला-ए-कलांच्या काळात होणाऱ्या हिमवृष्टीसाठी प्रशासन पूर्णत: सज्ज असून, जम्मू काश्मीरच्या खोऱ्यात कडाक्याच्या थंडीला झालेली सुरुवात पाहता प्रशासनाच्या बैठकाही झाल्या आहेत', असं ते म्हणाले. ज्यामध्ये सर्वाधिक हिमवृष्टी होणाऱ्या भागांमध्ये उदाहरणार्थ काश्मीरचं खोरं आणि जम्मूच्या अती उंच भागांवर यादरम्यान विशेष लक्ष ठेवलं जाणार आहे.   

twitter
7/8

चिल्ला ए खुर्द

Chillai Kalan heavy to very heavy snowfall for next 40 days kashmir

अतिप्रचंड थंडीचा चिल्ला-ए-कलां हा काळ पूर्ण झाल्यानंतर या भागात 'चिल्ला ए खुर्द' हा तुलनेनं कमी थंडीचा काळ सुरू होऊन त्यामागोमाग 'चिल्ला ए बच्चा' हा त्याहूनही कमी थंडीचा हंगाम असेल. या साऱ्याचा परिणाम मध्य आणि दक्षिण भारताच्या दिशेनं वाहणाऱ्या वाऱ्यांवर होणार असून पूर्वोत्तर भारतातही हे वारे प्रभाव पाडताना दिसणार आहेत. 

twitter
8/8

पर्यटन

Chillai Kalan heavy to very heavy snowfall for next 40 days kashmir

दरम्यान, सध्या काश्मीरमध्ये सुरु असणारी हिमवृष्टी पाहता या अनोख्या पर्वाचा आनंद घेण्यासाठी काही साहसी पर्यटक आतासुद्धा इथं पर्यटनासाठी जाताना दिसत आहेत. तुम्हालाही अनुभवायचाय का काश्मीरचा, 'चिल्ला-ए-कलां'?  

twitter
पुढील
अल्बम

सगेसोयऱ्यांच्या नावानं चांगभलं! नगरपंचायत अन् नगरपरिषदेत कोणी उधळला गुलाल अन् कुठं कमी पडली नाती?

पुढील अल्बम

सगेसोयऱ्यांच्या नावानं चांगभलं! नगरपंचायत अन् नगरपरिषदेत कोणी उधळला गुलाल अन् कुठं कमी पडली नाती?

सगेसोयऱ्यांच्या नावानं चांगभलं! नगरपंचायत अन् नगरपरिषदेत कोणी उधळला गुलाल अन् कुठं कमी पडली नाती?

सगेसोयऱ्यांच्या नावानं चांगभलं! नगरपंचायत अन् नगरपरिषदेत कोणी उधळला गुलाल अन् कुठं कमी पडली नाती? 8
महाराष्ट्रातील छुपा समुद्र किनारा, घनदाट जंगल, जंगलात डोंगर आणि डोंगराला धडकणाऱ्या समुद्राच्या लाटा

महाराष्ट्रातील छुपा समुद्र किनारा, घनदाट जंगल, जंगलात डोंगर आणि डोंगराला धडकणाऱ्या समुद्राच्या लाटा

महाराष्ट्रातील छुपा समुद्र किनारा, घनदाट जंगल, जंगलात डोंगर आणि डोंगराला धडकणाऱ्या समुद्राच्या लाटा 8
व्यायामानंतर थकवा येतो? आहारात करा &#039;या&#039; 5 पदार्थांचा समावेश

व्यायामानंतर थकवा येतो? आहारात करा 'या' 5 पदार्थांचा समावेश

व्यायामानंतर थकवा येतो? आहारात करा 'या' 5 पदार्थांचा समावेश 9
Railway Fare Hike: रेल्वे प्रवास महागला; तुमच्यावर किती रुपयांचा भार? कोणाला सवलत? A टू Z माहिती!

Railway Fare Hike: रेल्वे प्रवास महागला; तुमच्यावर किती रुपयांचा भार? कोणाला सवलत? A टू Z माहिती!

Railway Fare Hike: रेल्वे प्रवास महागला; तुमच्यावर किती रुपयांचा भार? कोणाला सवलत? A टू Z माहिती! 11