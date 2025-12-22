Chillai Kalan : जलस्त्रोत गोठणार; काश्मीरमध्ये 40 दिवस हिमयुगासारखी परिस्थिती ओढावणार, जोरदार बर्फवृष्टीस सुरुवात
Chillai Kalan : हिमालयावरून वाहत येणाऱ्या शीतलहरी आता आणखी तीव्र झाल्या असून, परिणामस्वरुप भारताच्या अतीव उत्तरेकडे जोरदार हिमवृष्टीस सुरुवात झाली आहे. त्यातच एक शुभ्र पर्व पुढच्या 40 दिवसांसाठी देशात दाखल झालं आहे....
Sayali Patil | Dec 22, 2025, 10:40 AM IST
कडाक्याची थंडी
40 दिवसांचा काळ
चिल्ला-ए-कलां
सर्वात थंड काळ
अतिप्रचंड हिमवृष्टी
काश्मीर प्रशासनाची विशेष तयारी...
वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार उमर अब्दुल्ला यांच्या माहितीनुसार, 'चिल्ला-ए-कलांच्या काळात होणाऱ्या हिमवृष्टीसाठी प्रशासन पूर्णत: सज्ज असून, जम्मू काश्मीरच्या खोऱ्यात कडाक्याच्या थंडीला झालेली सुरुवात पाहता प्रशासनाच्या बैठकाही झाल्या आहेत', असं ते म्हणाले. ज्यामध्ये सर्वाधिक हिमवृष्टी होणाऱ्या भागांमध्ये उदाहरणार्थ काश्मीरचं खोरं आणि जम्मूच्या अती उंच भागांवर यादरम्यान विशेष लक्ष ठेवलं जाणार आहे.
