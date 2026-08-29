/चिंचपोकळीच्या चिंतामणीचा First Look समोर, यंदा गणरायाच्या मूर्तीत काय आहे खास?

chinchpokli cha chintamani 2026 agman sohla: मुंबईच्या लालबाग परळ भागात गणेशोत्सवाच्या तयारीला सुरुवात झाली असून मोठ्या आणि प्रसिद्ध मंडळांच्या बाप्पाचं आगमन त्यांच्या मंडपात होऊ लागलं आहे. गणपती कारखान्यातून तयार झालेल्या गणरायाच्या मुर्त्या या गणेशोत्सव मंडळात दाखल होत असून शनिवार 29 ऑगस्ट रोजी चिंचपोकळीच्या चिंतामणीचा भव्यदिव्य आगमन सोहळा पार पडत आहे. यानिमित्ताने चिंचपोकळीच्या चिंतामणीचा फर्स्ट लूक सर्वांसमोर आलाय.
मुंबईतील प्रसिद्ध चिंचपोकळीचा चिंतामणी गणेशोत्सवाला उद्योजक गौतम अदानींची साथ मिळाली आहे. त्यानंतर चिंचपोकळी मंडळावर टीका सुद्धा झालेली. मात्र त्यानंतर चिंचपोकळी सार्वजनिक उत्सव मंडळाचे अध्यक्ष श्री. राजेंद्र डिचोलकर यांनी स्पष्टीकरण देत हा संबंध केवळ जाहिरातीपुरता असेल असं सांगितलं.
मुंबईतील लालबाग परळ आणि आजूबाजूचा परिसर हा गणेशोत्सवासाठी जगप्रसिद्ध आहे. अशातच गणेशोत्सवाला आता अवघे काही दिवस शिल्लक असताना गणरायांच्या मोठ्या मुर्त्या या कारखान्यातून मंडपात रवाना होत आहेत.
मुंबईतील गणेशोत्सव आगमनापैकी सर्वात भव्य असा आगमन सोहळा चिंचपोकळीच्या चिंतामणीचा असतो. शनिवारी २९ ऑगस्ट रोजी दुपारी १२ वाजल्या पासून चिंतामणीच्या आगमनाला सुरुवात झाली आणि गणरायाची भव्य मूर्ती ही सर्वांसमोर आली.
यंदा गणरायाचं रूप अधिकच देखणं असून ते भक्तांचं मन मोहून घेणार आहे. दुपारी १२ वाजल्यापासून गणरायाचा आगमन सोहळा हा थाटात सुरु झाला. ढोल ताशांच्या गजरात चिंचपोकळीच्या चिंतामणीच्या आगमनाला सुरुवात झाली.
यंदा चिंचपोकळीच्या चिंतामणीच्या मूर्तीमागे गरुड पक्षी असून त्याच्या पंखांवर लक्ष्मीचे चिन्ह आहेत. यंदाची चिंचपोकळीच्या चिंतामणीची थीम ही तिरुपती बालाजी मंदिरावर आधारित असल्याचं समोर येतं.
चिंचपोकळीच्या चिंतामणीच्या आगमनासाठी परळ वर्कशॉप बाहेर सकाळपासूनच भाविकांनी गर्दी केली होती. मुंबई उपनगरातून सुद्धा अनेक नागरिक हा भव्य आगमन सोहळा पाहण्यासाठी आले होते. अशातच गणरायाची तेजोमयी मूर्ती डोळ्यांचं पारडं फेडणारी होती.
यंदा 14 सप्टेंबर पासून गणेशोत्सवाला सुरुवात होणार असून 25 सप्टेंबर रोजी विसर्जन असणार आहे. मुंबईच्या लालबाग परळ भागात गणेशोत्सवाला अवघे काही दिवस राहिल्याने तयारीची लगबग वाढली आहे.