English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

चिंचपोकळीच्या चिंतामणीचं देखणं रुप अन् शाही थाट... पाहा पहिली झलक : Photo

मुंबईच्या लोकप्रिय चिंचपोकळीच्या चिंतामणी गणेशोत्सव मंडळाच्या चिंतामणीचे थाटात आगमन. बाप्पाची अतिशय मोहक अशी मूर्ती पाहून डोळ्याच पारणं फिटेल. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Aug 17, 2025, 07:01 PM IST
twitter
1/10

चिंचपोकळीच्या चिंतामणीचं देखणं रुप अन् शाही थाट...

Chintamani Aagman Sohala first look

मुंबईसह महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी आज गणेशोत्सव मंडळातील बाप्पांचे आगमन होत आहे. 

twitter
2/10

चिंचपोकळीच्या चिंतामणीचं देखणं रुप अन् शाही थाट...

Chintamani Aagman Sohala first look

मुंबईत आज चिंचपोकळीच्या बाप्पाचे आगमन झाले आहे. बाप्पाच्या आगमनासाठी पाऊसही सकाळपासून बरसत होता. 

twitter
3/10

चिंचपोकळीच्या चिंतामणीचं देखणं रुप अन् शाही थाट...

Chintamani Aagman Sohala first look

सोसाट्याचा वारा अन् मुसळधार पाऊस अशा परिस्थितीत चिंतामणीच्या बाप्पाच आगमन झालं. 

twitter
4/10

चिंचपोकळीच्या चिंतामणीचं देखणं रुप अन् शाही थाट...

Chintamani Aagman Sohala first look

ढोल-ताशांच्या गजरात लाडक्या बाप्पाचा आगमन सोहळा पार पडला. 

twitter
5/10

चिंचपोकळीच्या चिंतामणीचं देखणं रुप अन् शाही थाट...

Chintamani Aagman Sohala first look

बाप्पाचे भाविक ज्या दिवसाची वाट पाहत होते तो दिवस आला. चिंचपोकळीच्या चिंतामणीचे आगमन आज झाले आहे. 

twitter
6/10

चिंचपोकळीच्या चिंतामणीचं देखणं रुप अन् शाही थाट...

Chintamani Aagman Sohala first look

चिंचपोकळीच्या चिंतामणीचं मोहक रुप पाहून भाविकांनी अक्षरश: हात जोडून बाप्पाला नमन केलं. बाप्पाची ही पहिली झलक पाहण्यासाठी अनेक भाविक गर्दी करतात. 

twitter
7/10

चिंचपोकळीच्या चिंतामणीचं देखणं रुप अन् शाही थाट...

Chintamani Aagman Sohala first look

चिंचपोकळी सार्वजनिक उत्सव मंडळाचे यंदा 106 वे वर्ष आहे. 1920 साली या गणपती मंडळाची स्थापना झाली. आगमनाधीश बाप्पा म्हणून या मंडळाची ख्याती आहे.

twitter
8/10

चिंचपोकळीच्या चिंतामणीचं देखणं रुप अन् शाही थाट...

Chintamani Aagman Sohala first look

22 फुटाची ही मूर्ती पाहण्यासाठी मुंबईच्या रस्त्यावर हजारोंच्या संख्येने भाविकांची गर्दी केली आहे. 

twitter
9/10

चिंचपोकळीच्या चिंतामणीचं देखणं रुप अन् शाही थाट...

Chintamani Aagman Sohala first look

चिंचपोकळीचा चिंतामणीचे यंदाचे वैशिष्ट्ये म्हणजे हा बाप्पा छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या रुपात साकारला आहे. यात त्याचा शाही थाट दिसत आहे.

twitter
10/10

चिंचपोकळीच्या चिंतामणीचं देखणं रुप अन् शाही थाट...

Chintamani Aagman Sohala first look

चिंचपोकळीचा चिंतामणीच्या आगमनावेळी त्याला लाल रंगाचे धोतर, त्याच रंगाचे शेला परिधान केल्याचे दिसत आहे. त्यासोबच शाही सिंहासनही पाहायला मिळत आहे.

twitter
पुढील
अल्बम

Pithori Amavasya 2025: पितरांना प्रसन्न करण्याचे सोपे उपाय, पूर्ण होतील मनोकामना आणि दूर होईल आर्थिक संकट

पुढील अल्बम

Pithori Amavasya 2025: पितरांना प्रसन्न करण्याचे सोपे उपाय, पूर्ण होतील मनोकामना आणि दूर होईल आर्थिक संकट

Pithori Amavasya 2025: पितरांना प्रसन्न करण्याचे सोपे उपाय, पूर्ण होतील मनोकामना आणि दूर होईल आर्थिक संकट

Pithori Amavasya 2025: पितरांना प्रसन्न करण्याचे सोपे उपाय, पूर्ण होतील मनोकामना आणि दूर होईल आर्थिक संकट 8
निर्मात्यांनी &#039;या&#039; कारणामुळे चित्रपटातून ऐश्वर्याला दाखवला होता बाहेरचा रस्ता, &#039;या&#039; अभिनेत्रीला मिळताच झाला फ्लॉप

निर्मात्यांनी 'या' कारणामुळे चित्रपटातून ऐश्वर्याला दाखवला होता बाहेरचा रस्ता, 'या' अभिनेत्रीला मिळताच झाला फ्लॉप

निर्मात्यांनी 'या' कारणामुळे चित्रपटातून ऐश्वर्याला दाखवला होता बाहेरचा रस्ता, 'या' अभिनेत्रीला मिळताच झाला फ्लॉप 8
किर्केटच्या देवाला भेटणार फुटबॉलचा देव, वानखेडेवर...; विराट आणि रोहितचीही उपस्थिती

किर्केटच्या देवाला भेटणार फुटबॉलचा देव, वानखेडेवर...; विराट आणि रोहितचीही उपस्थिती

किर्केटच्या देवाला भेटणार फुटबॉलचा देव, वानखेडेवर...; विराट आणि रोहितचीही उपस्थिती 8
Weekly Numerology : &#039;या&#039; जन्मतारखेच्या लोकांसाठी हा आठवडा भाग्यशाली; करिअरमध्ये प्रगती तर मिळणार धनलाभ

Weekly Numerology : 'या' जन्मतारखेच्या लोकांसाठी हा आठवडा भाग्यशाली; करिअरमध्ये प्रगती तर मिळणार धनलाभ

Weekly Numerology : 'या' जन्मतारखेच्या लोकांसाठी हा आठवडा भाग्यशाली; करिअरमध्ये प्रगती तर मिळणार धनलाभ 9