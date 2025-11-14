English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
बिहारमध्ये पुन्हा चमकले चिराग पासवान! एक फ्लॉप चित्रपट, करिअर संपले... आणि मग राजकारणात एन्ट्री, किती आहे Net worth?

Chirag Paswan career and Net worth : लोकसभा निवडणुकीत पाचही जागा जिंकून 100 टक्के स्ट्राइक रेट देणारे चिराग पासवान विधानसभेतही त्यांच्या अद्भुत कामगिरीची पुनरावृत्ती करताना दिसत आहेत.

Neha Choudhary | Nov 14, 2025, 01:43 PM IST
चिराग पासवान सध्या बिहारच्या राजकारणात खूप सक्रिय आहेत, पण राजकारणात येण्यापूर्वी ते बॉलिवूडमधील एक प्रसिद्ध अभिनेते होते. 

चिराग पासवान यांनी 2011 मध्ये आलेल्या "मिले ना मिले हम" या चित्रपटातून चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं. ज्यामध्ये त्यांनी अभिनेत्री आणि राजकारणी कंगना राणौतसोबत काम केलं हेतं. पण, चिराग पासवान आणि कंगना राणौत अभिनीत हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप ठरला. 

वृत्तानुसार, चिराग पासवान आणि कंगना राणौत अभिनीत हा चित्रपट इतका मोठा फ्लॉप ठरला की थिएटर मालकांना तो अवघ्या तीन दिवसांत काढून टाकण्याची वेळ आली. चित्रपटाच्या अपयशानंतर, चिराग पासवानने अभिनेता होण्याचे स्वप्न सोडून दिले. त्यानंतर वडील, राजकारणी रामविलास पासवान यांच्या मार्गाने बिहारच्या राजकारणात प्रवेश केला.  

राजकारणी रामविलास पासवान यांच्या दुसऱ्या पत्नीचा मुलगा चिराग पासवान यांनी त्यांच्या चित्रपट कारकिर्दीनंतर बिहारच्या राजकारणात प्रवेश केला.

 राजकारणात प्रवेश करताना ते म्हणाले, 'कदाचित मी या बॉलिवूडसाठी योग्य नव्हतो. जेव्हा मला हे कळलं तेव्हा मी स्वतःला त्यापासून दूर केलं.'

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की चिराग पासवान यांचा पक्ष, लोक जनशक्ती पार्टी, 2025 च्या निवडणुका युतीने लढवत आहे आणि चिराग पासवान त्यांच्या रॅली आणि कार्यक्रमांमध्ये खूप सक्रिय आहेत. 

अभिनेता-राजकारणी बनलेले चिराग पासवान यांच्या एकूण संपत्तीबद्दल, त्यांच्या 2025 च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रानुसार, त्यांची एकूण संपत्ती ₹2.68 कोटी आहे. 

