Chocolate Day Special: घरच्या घरी बनवा जिभेवर विरघळणारे चॉकलेट, जाणून घ्या सोप्यात सोपी रेसिपी
Home Made Chocolate Recipe: या वेलेंटाइन वीकमध्ये चॉकलेट डे निमित्ताने घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने चॉकलेट बनवू शकता. तुम्ही स्वतः बनवलेले चॉकलेट तुमच्या जवळच्या व्यक्तीला दिले तर तुमच्या नात्यातील गोडवा आणखीनच खुलणार आहे.
Manali Sagvekar | Feb 08, 2026, 07:34 PM IST
1/8
घरगुती चॉकलेट
2/8
साहित्य
3/8
काचेचे किंवा स्टीलचे भांडे
4/8
तूप किंवा नारळाचे तेल
5/8
कोको पावडर
6/8
व्हॅनिला इसेन्स आणि ड्राय फ्रूट्स
7/8