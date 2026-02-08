English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Chocolate Day Special: घरच्या घरी बनवा जिभेवर विरघळणारे चॉकलेट, जाणून घ्या सोप्यात सोपी रेसिपी

Chocolate Day Special: घरच्या घरी बनवा जिभेवर विरघळणारे चॉकलेट, जाणून घ्या सोप्यात सोपी रेसिपी

Home Made Chocolate Recipe: या वेलेंटाइन वीकमध्ये चॉकलेट डे निमित्ताने घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने चॉकलेट बनवू शकता. तुम्ही स्वतः बनवलेले चॉकलेट तुमच्या जवळच्या व्यक्तीला दिले तर तुमच्या नात्यातील गोडवा आणखीनच खुलणार आहे.   

Manali Sagvekar | Feb 08, 2026, 07:34 PM IST
1/8

घरगुती चॉकलेट

Homemade Chocolate Recipe

उद्या 9 फेब्रुवारी रोजी चॉकलेट डे साजरा केला जाणार आहे. वेलेंटाइन वीकमधील हा तिसरा दिवस आहे. यादिवशी जर तुम्ही तुमच्या हाताने, घरच्या घरी चॉकलेट बनवून तुमच्या जवळच्या व्यक्तीला दिले तर; तुमचा दिवस आणखी खास होणार आहे. तसेच त्यांच्याही चेहऱ्यावर एक गोड हसू येईल.   

2/8

साहित्य

Homemade Chocolate Recipe

घरगुती चॉकलेट बनवण्यासाठी  आवश्यक साहित्य: 1/2 कप कोको पावडर, 1/2 कप नारळाचे तेल, 1/2 कप पिठीसाखर, 1/2 चमचा व्हॅनिला एसेन्स, बारीक चिरलेले काजू बदाम  

3/8

काचेचे किंवा स्टीलचे भांडे

Homemade Chocolate Recipe

सर्वप्रथम एका मोठ्या पातेल्यात पाणी उकळायला ठेवा. त्यावर दुसरे भांडे ठेवा. यासाठी काचेचे किंवा स्टीलचे भांडे वापरा. वरच्या भांड्याला पाण्याचा स्पर्श होणार नाही इतकेच पाणी पातेल्यात ठेवा.   

4/8

तूप किंवा नारळाचे तेल

Homemade Chocolate Recipe

त्यानंतर वरच्या भांड्यात तूप किंवा नारळाचे तेल वितळवून घ्या. नंतर त्यात पिठीसाखर घालून नीट विरघळू द्या. तुमच्या आवडीनुसार साखर घ्या.   

5/8

कोको पावडर

Homemade Chocolate Recipe

आता पिठीसाखर चांगली विरघळल्यानंतर त्यात कोको पावडर घाला. कोको पावडर घातलाना चाळणीच्या मदतीने चाळून घ्या. ज्यामुळे गुठळ्या होणार नाहीत. सर्व चांगले एकत्र करा.   

6/8

व्हॅनिला इसेन्स आणि ड्राय फ्रूट्स

Homemade Chocolate Recipe

ही सगळी प्रक्रिया झाल्यानंतर गॅस बंद करा. त्यात फ्लेवरसाठी व्हॅनिला इसेन्स घाला. चांगले एकत्र करा. त्यानंतर त्यात ड्राय फ्रूट्स घाला.   

7/8

चॉकलेट मोल्ड

Homemade Chocolate Recipe

हे मिश्रण तुमच्या आवडीच्या आकाराच्या चॉकलेट मोल्डमध्ये ओता. 2 ते 3 तास फ्रीजमध्ये सेट व्हायला ठेवा.   

8/8

नात्यातील गोडवा

Homemade Chocolate Recipe

सेट झालेल्या चॉकलेटवर बारीक चिरलेल्या काजू बदामांनी सजवा आणि सर्व्ह करा. हे घरगुती चॉकलेट तुमच्या नात्यातील गोडवा आणखीन वाढवेल.   

Chocolate Day Wishes in Marathi: 'या' शुभेच्छांनी नात्यात वाढेल गोडवा, चॉकलेट डे होईल आणखी खास

