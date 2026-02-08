English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Chocolate Day Wishes in Marathi: 'या' शुभेच्छांनी नात्यात वाढेल गोडवा, चॉकलेट डे होईल आणखी खास

Chocolate Day Wishes Messages in Marathi: फेब्रुवारी महिन्यात सर्व तरुण-तरुणी वेलंटाइन वीकची आतुरतेने वाट पाहत असतात. आता हा प्रेमाचा आठवडा सुरू झाला असून, रोज डे आणि प्रपोज डे नंतर उद्या 9 फेब्रुवारी रोजी चॉकलेट डे आहे. या दिवशी गोड-गोड चॉकलेट देऊन प्रेमीयुगल त्यांच्या प्रेमातील गोडवा वाढवतात. या चॉकलेटसोबत तुम्ही गोड शुभेच्छाही देऊ शकता.   

Manali Sagvekar | Feb 08, 2026, 05:43 PM IST
1/8

प्रियकर किंवा प्रेयसीसाठी

Chocolate Day Wishes in Marathi

आयुष्य हे चॉकलेटच्या बॉक्ससारखं असावं, त्यातलं प्रत्येक चॉकलेट तुझ्या प्रेमासारखं गोड असावं!   

2/8

खास नात्यासाठी

Chocolate Day Wishes in Marathi

चॉकलेटची चव तर काहीवेळच जिभेवर असते, पण तुझ्या प्रेमाची गोडी मात्र आयुष्यभर हृदयात राहते.   

3/8

मैत्रीसाठी

Chocolate Day Wishes in Marathi

नात्यात कितीही कडवटपणा आला तरी, चॉकलेट खाल्ल्यावर जसा गोडवा येतो...तसाच गोडवा आपल्या मैत्रीत सदैव राहू दे!  

4/8

कुटुंबियांसाठी

Chocolate Day Wishes in Marathi

गोड माणसांना, गोड दिवसाच्या, गोड गोड शुभेच्छा!  

5/8

आयुष्याच्या प्रवासासाठी

Chocolate Day Wishes in Marathi

आपलं नातं चॉकलेट सारखं असावं, कधी कडवट तर कधी परफेक्ट गोड असावं!  

6/8

गोडव्यासाठी

Chocolate Day Wishes in Marathi

जगातील सर्वात गोड चॉकलेट सुद्धा तु्झ्या हास्यापुढे फिकं पडेल...असाच गोडवा तुझ्या आयुष्यात कायम राहो!  

7/8

साधी आणि गोड शुभेच्छा

Chocolate Day Wishes in Marathi

तुझं माझं नातं असच चॉकलेटी आणि गोड राहू दे. तुला चॉकलेट डे च्या खुप खुप शुभेच्छा!  

8/8

थोडं फिल्मी स्टाईल

Chocolate Day Wishes in Marathi

लोक म्हणतात चॉकलेट खाल्ल्याने वजन वाढतं, पण तुला दिल्यावर माझं प्रेम आणि आनंद मात्र नक्कीच वाढतो!  

