  • ख्रिसमसच्या हार्दिक शुभेच्छा, नाताळ सणाला द्या मराठमोळ्या शुभेच्छा

ख्रिसमसच्या हार्दिक शुभेच्छा, नाताळ सणाला द्या मराठमोळ्या शुभेच्छा

Christmas Wishes Whatsapp Status Messages in Marathi: दरवर्षी 25 डिसेंबर रोजी ख्रिसमस हा सण जगभरात मोठ्या उत्साहाने आणि आनंदाने साजरा केला जातो. यानिमित्ताने आपल्या मित्र-परिवाराला द्या मराठमोळ्या शुभेच्छा.

Dakshata Thasale | Dec 24, 2025, 04:55 PM IST
ख्रिसमसच्या हार्दिक शुभेच्छा

नाताळच्या पवित्र दिवशी  तुमच्या आयुष्यात आनंद, शांती आणि प्रेम येवो.  ख्रिसमसच्या हार्दिक शुभेच्छा.   

ख्रिसमसच्या हार्दिक शुभेच्छा

“मैत्रीच्या नात्यातला गोडवा ख्रिसमसच्या केकसारखा कायम राहो, आनंद, धमाल आणि आठवणींचा सण साजरा करूया. मित्रा, ख्रिसमसच्या शुभेच्छा!”

ख्रिसमसच्या हार्दिक शुभेच्छा

“थंडीच्या या दिवसांत तुझ्या प्रेमाची ऊब मिळो, प्रत्येक क्षण आनंदाने उजळो. नाताळच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!”

ख्रिसमसच्या हार्दिक शुभेच्छा

“ख्रिसमसच्या या आनंदी क्षणी कुटुंबाच्या सहवासात गोड क्षण लाभो, घरात नेहमी हसू, समाधान आणि समृद्धी नांदो. नाताळच्या खूप खूप शुभेच्छा!”

ख्रिसमसच्या हार्दिक शुभेच्छा

ख्रिसमच्या या पवित्र दिवशी  तुमच्या घरात, प्रेम, आनंद आणि हसू कायम राहो घरभर समाधान आणि गोड आठवणी नांदो. 

ख्रिसमसच्या हार्दिक शुभेच्छा

“प्रेम, आनंद आणि शांततेचा सण म्हणजे नाताळ.”  

ख्रिसमसच्या हार्दिक शुभेच्छा

“ख्रिसमस म्हणजे केवळ सण नाही, तर एक भावना आहे.”

ख्रिसमसच्या हार्दिक शुभेच्छा

प्रभू येशूचा जन्म तुमच्या आयुष्यात नवा प्रकाश आणि नवी उमेद घेऊन येवो. मेरी ख्रिसमस!

ख्रिसमसच्या हार्दिक शुभेच्छा

प्रभू येशूचा जन्म तुमच्या आयुष्यात नवा प्रकाश आणि नवी उमेद घेऊन येवो. मेरी ख्रिसमस!

ख्रिसमसच्या हार्दिक शुभेच्छा

नाताळची ही सकाळ तुमच्या घरात सुख, शांती आणि समृद्धीची उधळण करो. नाताळच्या शुभेच्छा!

ख्रिसमसच्या हार्दिक शुभेच्छा

 सांताक्लॉज तुमच्या झोळीत आरोग्याचं आणि आनंदाचं देणं देवो, हीच सदिच्छा.  

