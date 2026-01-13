'शिंदेंना आवरा, नाहीतर ते..', 2014 मध्येच बाळासाहेबांच्या खास माणसानं केलेलं बंडखोरीचं भाकित; 8 वर्षांनी तेच...
Prediction In 2014 About Eknath Shinde Future Rebel: एकनाथ शिंदेंनी 2022 मध्ये बंड पुकारुन 40 आमदारांसहीत सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या बंडाचं भाकित 2014 मध्ये बाळासाहेब ठाकरेंच्या निकटवर्तीयानेच केलं होतं असं सांगितलं तर तुम्हाला नक्कीच आश्चर्याचा धक्का बसेल, पण हे खरं आहे. ती व्यक्ती कोण आणि तिने काय म्हटलेलं जाणून घेऊयात...
Swapnil Ghangale | Jan 13, 2026, 04:26 PM IST
या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक जुने-नवे संदर्भ देऊन एकमेकांवर टीका-टिप्पण्या केल्या जात आहे. यामध्ये सत्ताधारी असो किंवा विरोधक असो कोणीही मागे नाही. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनीही अनेकदा अनेक भाषणांमध्ये त्यांनी पक्षामधून बाहेर पडण्याआधीचे संदर्भ देत माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधल्याचं दिसून आलं आहे.
विशेष म्हणजे बाळासाहेब ठाकरेंच्या अगदी निकटवर्तीय आणि जवळच्या सहकाऱ्याने त्यावेळी उद्धव ठाकरेंना एकनाथ शिंदेंसंदर्भात सावध राहण्याचा इशारा दिला होता. खास गोष्ट अशी की ही व्यक्ती बाळासाहेबांचा ठाण्यातील शिवसेनेचा सर्वात आवडता महापौर होता. त्यामुळेच बाळासाहेबांनी तीनदा या व्यक्तीकडे महापौर पद सोपवलं होतं.
'एकनाथ शिंदेंना आवरा, नाहीतर ते...'
या व्यक्तीने 2014 मध्ये एका जाहीर भाषणात तत्कालीन संयुक्त शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना इशारा दिला होता. "एकनाथ शिंदेंना आवरा, नाहीतर ते दुसरे नारायण राणे होती," असं या व्यक्तीने उद्धव ठाकरेंना सांगितलं होतं. म्हणजेच शिंदेंवर वेळीच नियंत्रण ठेवलं नाही तर ते बंडखोरी करतील, असं या व्यक्तीला सुचवायचं होतं.
