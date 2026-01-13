English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • शिंदेंना आवरा, नाहीतर ते.., 2014 मध्येच बाळासाहेबांच्या खास माणसानं केलेलं बंडखोरीचं भाकित; 8 वर्षांनी तेच...

'शिंदेंना आवरा, नाहीतर ते..', 2014 मध्येच बाळासाहेबांच्या खास माणसानं केलेलं बंडखोरीचं भाकित; 8 वर्षांनी तेच...

Prediction In 2014 About Eknath Shinde Future Rebel: एकनाथ शिंदेंनी 2022 मध्ये बंड पुकारुन 40 आमदारांसहीत सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या बंडाचं भाकित 2014 मध्ये बाळासाहेब ठाकरेंच्या निकटवर्तीयानेच केलं होतं असं सांगितलं तर तुम्हाला नक्कीच आश्चर्याचा धक्का बसेल, पण हे खरं आहे. ती व्यक्ती कोण आणि तिने काय म्हटलेलं जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Jan 13, 2026, 04:26 PM IST
1/12

आठ वर्षांपूर्वीच शिंदेंच्या बंडाचा इशारा देणारी बाळासाहेबांच्या मर्जीतील 'ती' व्यक्ती कोण?

eknathshinderebe

त्या व्यक्तीने 2014 मध्ये जे सांगितलं तेच 2022 मध्ये घडलं. ही व्यक्ती केवळ बाळासाहेब ठाकरे नाही तर अगदी माँ साहेबांच्या निकटवर्तीयांपैकी एक होती. तिने उद्धव ठाकरेंना आठ वर्षांपूर्वीच दिलेला शिंदेंच्या बंडासंदर्भातील इशारा. ही व्यक्ती कोण आणि तिने काय म्हटलेलं जाणून घ्या सविस्तरपणे...

2/12

महाराष्ट्र पिंजून काढत आहेत सत्ताधारी

eknathshinderebe

सध्या महाराष्ट्रात 29 महापालिकांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी दिसून येत आहे. भारतीय जनता पार्टी, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची शिवसेना, उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा तीन सत्ताधारी पक्षांचे प्रमुख नेते महाराष्ट्र पिंजून काढत आहेत.

3/12

विरोधकांचाही जोरदार प्रचार

eknathshinderebe

विरोधात असलेले माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांचा शिवसेना पक्ष, राज ठाकरेंची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे तिन्ही पक्षही तितक्याच जोमाने या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. 

4/12

एकमेकांवर टीका-टिप्पण्या

eknathshinderebe

या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक जुने-नवे संदर्भ देऊन एकमेकांवर टीका-टिप्पण्या केल्या जात आहे. यामध्ये सत्ताधारी असो किंवा विरोधक असो कोणीही मागे नाही. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनीही अनेकदा अनेक भाषणांमध्ये त्यांनी पक्षामधून बाहेर पडण्याआधीचे संदर्भ देत माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधल्याचं दिसून आलं आहे.   

5/12

आठ वर्ष आधीच शिंदेंच्या या बंडाचं भाकित

eknathshinderebe

मात्र 2022 मध्ये एकनाथ शिंदेंनी प्रत्यक्षात बंड करुन शिवसेनेच्या 40 आमदारांसहीत थेट सत्तेत येऊन बसण्याच्या निर्णय घेण्याच्या तब्बल आठ वर्ष आधीच शिंदेंच्या या बंडाचं भाकित करण्यात आलं होतं, असं तुम्हाला सांगितलं तर ते खोटं वाटेल. पण हे खरं आहे.

6/12

बाळासाहेबांच्या निकटवर्तीयाने दिलेला इशारा

eknathshinderebe

विशेष म्हणजे बाळासाहेब ठाकरेंच्या अगदी निकटवर्तीय आणि जवळच्या सहकाऱ्याने त्यावेळी उद्धव ठाकरेंना एकनाथ शिंदेंसंदर्भात सावध राहण्याचा इशारा दिला होता. खास गोष्ट अशी की ही व्यक्ती बाळासाहेबांचा ठाण्यातील शिवसेनेचा सर्वात आवडता महापौर होता. त्यामुळेच बाळासाहेबांनी तीनदा या व्यक्तीकडे महापौर पद सोपवलं होतं.  

7/12

'एकनाथ शिंदेंना आवरा, नाहीतर ते...'

eknathshinderebe

या व्यक्तीने 2014 मध्ये एका जाहीर भाषणात तत्कालीन संयुक्त शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना इशारा दिला होता. "एकनाथ शिंदेंना आवरा, नाहीतर ते दुसरे नारायण राणे होती," असं या व्यक्तीने उद्धव ठाकरेंना सांगितलं होतं. म्हणजेच शिंदेंवर वेळीच नियंत्रण ठेवलं नाही तर ते बंडखोरी करतील, असं या व्यक्तीला सुचवायचं होतं.  

8/12

2014 मध्ये नेमकं काय म्हटलेलं?

eknathshinderebe

"हा माणूस एक दिवस गद्दारी करेल" असं भाकितही या व्यक्तीन 2014 च्या निवडणुकीच्या वेळी केलं होतं. ठाणे मतदारसंघातील उमेदवारीवरुन झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर ही व्यक्ती हे विधान करुन गेली होती.   

9/12

ही व्यक्ती कोण?

eknathshinderebe

आता ही व्यक्ती कोण असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेलच ना? तर या व्यक्तीचं नाव आहे, अनंत तरे! 2014 मध्ये तरे यांना निवडणुकीचे तिकीट नाकारले गेले आणि शिंदे यांच्या प्रभावामुळे रविंद्र फाटक यांना उमेदवारी देण्यात आली. 

10/12

तो व्हिडीओ व्हायरल

eknathshinderebe

2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेमध्ये खरोखरच ऐतिहासिक बंड केल्यानंतर हा जुना व्हिडिओ आणि वक्तव्य सोशल मीडियावर व्हायरल झाले.  

11/12

एकनिष्ठ कार्यकर्त्याची आठवण

eknathshinderebe

अगदी अलीकडे म्हणजेच ऑक्टोबर 2025 मध्ये उद्धव ठाकरेंच्या उपस्थितीमध्ये तरेंच्या जीवनावर आधारित पुस्तकाचं प्रकाशन करण्यात आलं. त्यावेळी ठाकरेंना या एकनिष्ठ कार्यकर्त्याची आठवण झाली.  

12/12

...तर आज पश्चाताप करावा लागला नसता

eknathshinderebe

पुस्तकाच्या प्रकाशन प्रसंगी उद्धव ठाकरे यांनीही तरेंनी दिलेल्या या इशाऱ्याच आठवण काढली. "तेव्हा तरेंचे ऐकले असते तर आज पश्चाताप करावा लागला नसता", असं उद्धव ठाकरे  म्हणाले. (सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

