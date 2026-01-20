मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दावोस दौरा, पहिल्याच दिवशी तब्बल 14 लाख 50 हजार कोटींचे गुंतवणूक करार, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
CM Devendra Fadanvis, Davos: दावोस येथील जागतिक आर्थिक मंचाच्या (WEF) बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पहिल्याच दिवशी महाराष्ट्रासाठी तब्बल 14 लाख 50 हजार कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार करण्यात आले. या ऐतिहासिक गुंतवणुकीमुळे राज्यात विविध क्षेत्रांत सुमारे 15 लाख नवीन रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत. यात प्रामुख्याने आयटी, डेटा सेंटर्स, स्टील, लॉजिस्टिक्स आणि हरित ऊर्जा या क्षेत्रांचा समावेश असून, मुंबईसह गडचिरोली, पालघर आणि रत्नागिरी यांसारख्या जिल्ह्यांच्या विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे.