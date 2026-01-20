English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दावोस दौरा, पहिल्याच दिवशी तब्बल 14 लाख 50 हजार कोटींचे गुंतवणूक करार, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दावोस दौरा, पहिल्याच दिवशी तब्बल 14 लाख 50 हजार कोटींचे गुंतवणूक करार, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

CM Devendra Fadanvis, Davos: दावोस येथील जागतिक आर्थिक मंचाच्या (WEF) बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पहिल्याच दिवशी महाराष्ट्रासाठी तब्बल 14 लाख 50 हजार कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार करण्यात आले. या ऐतिहासिक गुंतवणुकीमुळे राज्यात विविध क्षेत्रांत सुमारे 15 लाख नवीन रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत. यात प्रामुख्याने आयटी, डेटा सेंटर्स, स्टील, लॉजिस्टिक्स आणि हरित ऊर्जा या क्षेत्रांचा समावेश असून, मुंबईसह गडचिरोली, पालघर आणि रत्नागिरी यांसारख्या जिल्ह्यांच्या विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे.  

Manali Sagvekar | Jan 20, 2026, 07:42 PM IST
आज (20 जानेवारी 2026 मंगळवार रोजी) राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जागतिक आर्थिक मंच (WEF) च्या वार्षिक बैठकीचे आयोजन करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या दावोस या शहरास भेट दिली. तेथील काही खास क्षण आणि महाराष्ट्राच्या विकासासाठी केलेल्या सामांजस्य कराराची माहिती त्यांच्या एक्सवर शेअर केली आहे.   

महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा विभागाच्या माध्यमातून यंदा विविध विभागांनी आणि विविध क्षेत्रातील उद्योगांच्या प्रतिनिधी समवेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. हरित ऊर्जा, अन्न प्रक्रिया, पोलाद निर्मिती, आयटी-आयटीईस, डाटा सेंटर्ससह ईव्ही- ऑटोमोबाईल, जहाज बांधणी, डिजिटल इन्फ्रा अशा विविध क्षेत्रातील ही गुंतवणूक मुंबईसह राज्याच्या रत्नागिरी, पालघर, गडचिरोली, अहिल्यानगर या भागात पोहोचणार असल्याने, तेथे उद्योग वाढीसह मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे.  

सामंजस्य करारांवरील स्वाक्षरी व करारांच्या आदान-प्रदान प्रसंगी झालेल्या चर्चेत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी ‘महाराष्ट्रावरील उद्योग क्षेत्राचा, गुंतवणूकदारांचा हा विश्वास सार्थ ठरविण्यासाठी आम्ही सदैव सज्ज आहोत. येथे होणाऱ्या करारांवरील पुढील कार्यवाहीबाबत वॉर रूमच्या माध्यमातून लक्ष ठेवण्यात येईल. उद्योजकांना आवश्यक सुविधा वेळेत आणि दर्जदार पद्धतीने मिळाव्यात याची काळजी घेतली जाईल, असे सांगितले.  

या सामंजस्य करारात महाराष्ट्र शासन-लोढा डेव्हलपर्स यांच्यासह आयटी आणि डेटा सेंटर्स या क्षेत्रात. सुमारे 1 लाख कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. या करारातून 1 लाख 5० हजार रोजगार उपलब्ध होणार आहेत.   

पुढील करार महाराष्ट्र शासनाने बीएफएन फॉर्जिंग्ससह केला आहे. स्टील क्षेत्रात हा करार झाला आहे. यावेळी 565 कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. या करारातून पालघर आणि एमएमआर येथे 847 रोजगारांची संधी उपलब्ध होणार आहे.  

पालघर आणि एमएमआर याच ठिकाणी योकी ग्रीन एनर्जी प्रा. लि. यांच्यासह नविनिकरणीय ऊर्जा या क्षेत्रात 4 हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली. यातून 6 हजार रोजगार प्राप्त होणार आहेत.   

यानंतरचा सामंजस्य करार सुरजागड इस्पातसह केला गेला आहे. हा करारही स्टील क्षेत्रात केला गेला आहे. यावेळी 20 हजार कोटींची गुंतवणूक केली करण्यात आली आहे. तसेच यामुळे गडचिरोली येथे  8 हजार रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.   

तसेच एमएमआरडीएने एसबीजी समूहासह केलेल्या करारात लॉजिस्टिक्स या क्षेत्रात सुमारे 20 बिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. ज्यामधून तब्बल 4 लाख 50 हजार रोजगार उपलब्ध होणार आहेत.   

