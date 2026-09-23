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शेतकऱ्यांच्या संयमाचा बांध सुटला, बळीराजाला अश्रू अनावर, मुख्यमंत्र्यांनी दिला विश्वास

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 23, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 02:56 PM IST

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज धाराशिव जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी केली. 

शेतकऱ्यांच्या संयमाचा बांध सुटला, बळीराजाला अश्रू अनावर, मुख्यमंत्र्यांनी दिला विश्वास

CM Devendra Fadnavis inspected the areas affected by the drought-like situation 1/8

शेतकऱ्यांच्या संयमाचा बांध सुटला, बळीराजाला अश्रू अनावर, मुख्यमंत्र्यांनी दिला विश्वास

राज्यात पावसाचा मोठा खंड पडल्याने दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

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ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या दोन महिन्यात पावसाने ओढ दिल्याने राज्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

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पावसाने ओढ दिल्याने निम्म्याहून अधिक जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळसदृश स्थिती तीव्र झाली आहे.  पावसाची तूट 16 टक्क्यांवर पोहोचल्याने शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. 

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मराठवाड्यात दुष्काळाची दाहकता दिवसेंदिवस वाढत असताना, आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लातूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते. 

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मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी केली. शेतकऱ्यांशी संवाद साधत त्यांच्या अडचणी आणि व्यथा जाणून घेतल्या.

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मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निलंगा तालुक्यातील खरोसा गावात पाहणी केली. 2 दिवसात दुष्काळाचा पहिला जीआर काढणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. 

 

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वाट न बघता शेतकऱ्यांना सरसकट मदत देणार, असंही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं आहे. तसंच, परिस्थिती अतिशय गंभीर असल्याचं मुख्यमंत्रयांनी यावेळी सांगितलं.

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फडणवीसांशी संवाद साधताना शेतकऱ्याच्या अश्रूंचा बांध फुटला. पावसाअभावी पीक जळून गेली आहेत अशी व्यथा शेतकऱ्याने फडणवीसांसमोर मांडली. 

TAGS:
Devendra Fadnavis
latur
farmer
Maharashtra Draught

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