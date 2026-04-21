  • महाराष्ट्रात भावकीचा वाद कायमचा संपणार! सरकारचा क्रांतिकारी निर्णय, आता केवळ 500 रुपयांत...; कोट्यवधी लोकांना फायदा

महाराष्ट्रात भावकीचा वाद कायमचा संपणार! सरकारचा क्रांतिकारी निर्णय, आता केवळ 500 रुपयांत...; कोट्यवधी लोकांना फायदा

Maharashtra Government New Land Rule: जमिनींसंदर्भात राज्यामधील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नवीन नियम लागू केले आहेत. हे नियम काय आहेत जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...

Swapnil Ghangale | Apr 21, 2026, 01:00 PM IST
राज्य सरकारचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय; कोट्यवधी नागरिकांना होणार फायदा

महाराष्ट्रातील भावकीचे वाद आता इतिहासजमा होणार असल्याची चिन्हं दिसत आहेत. यामागील कारण ठरणार आहे राज्य सरकारने घेतलेला एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय. या निर्णयाचा राज्यातील कोट्यवधी नागरिकांना फायदा होणार आहे. हा निर्णय काय आणि त्याचा कारण परिणाम होणार ते पाहूयात...

एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय

राज्यातील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जमिनींसंदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे गावातील जमिनीची वाटणी करणं अधिक सोपं होणार आहे. 

जमिनीची वाटणी करायची असल्यास

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना भाऊबंदकीत आपसी जमिनीची वाटणी करायची असल्यास, पूर्वी त्यासाठी तहसीलदाराकडे जाऊन मान्यता घ्यावी लागत होती.   

नियमामध्ये बदल करण्यात आला

तहसीलदाराची मान्यता मिळाल्याशिवाय अशी वाटणी करता येत नव्हती. मात्र या नियमामध्ये बदल करण्यात आला आहे.  

थेट रजिस्ट्रेशन

आता शेतकऱ्यांनी आपल्या भाऊ-बहिणींमध्ये परस्पर वाटणी केल्यास थेट मुद्रांक कार्यालयात जाऊन दस्तऐवज नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) करता येईल.   

अतिरिक्त शुल्क लागणार नाही

यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क लागणार नाही, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.   

फक्त 500 रुपयांत

फक्त 500 रुपयांत वाटणीपत्र नोंदणी करता येईल, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली आहे.  

सुधारणा अत्यंत महत्त्वाची

जमीन वाटणी संदर्भातील ही सुधारणा अत्यंत महत्त्वाची असून तिची अंमलबजावणी सोमवारपासून सुरू झाली आहे.  

थेट नोंदणी कार्यालयात जाऊन...

सर्वांनी स्टॅम्प पेपरवर लिहून भाऊ-भाऊ, वडील-मुलगा यांच्यातील जमिनीची वाटणी थेट नोंदणी कार्यालयात जाऊन रजिस्टर करून घ्यावी, असे आमचे आवाहन असल्याचं बावनकुळेंनी म्हटलं आहे.

Tilak Varma Education : तिलक वर्माचं शिक्षण किती झालंय? क्रिकेट सोबतच अभ्यासातही आहे हुशार

Tilak Varma Education : तिलक वर्माचं शिक्षण किती झालंय? क्रिकेट सोबतच अभ्यासातही आहे हुशार

Tilak Varma Education : तिलक वर्माचं शिक्षण किती झालंय? क्रिकेट सोबतच अभ्यासातही आहे हुशार 7
SBI ग्राहकांनो सावधान! एका मसेजमुळं 52,00,00,000 खातेधारकांचा जीव टांगणीला

SBI ग्राहकांनो सावधान! एका मसेजमुळं 52,00,00,000 खातेधारकांचा जीव टांगणीला 8
Tilak Varma Networth : मुंबई इंडियन्सच्या विजयाचा हिरो, 23 वर्षांच्या तिलक वर्माची संपत्ती पाहून डोळे फिरतील

Tilak Varma Networth : मुंबई इंडियन्सच्या विजयाचा हिरो, 23 वर्षांच्या तिलक वर्माची संपत्ती पाहून डोळे फिरतील 8
उजव्या हाताचं बोट कानात अन् डावा हात आकाशाकडे... Tilak Varma च्या या सेलिब्रेशनचा अर्थ काय? लॉजिक फारच हटके

उजव्या हाताचं बोट कानात अन् डावा हात आकाशाकडे... Tilak Varma च्या या सेलिब्रेशनचा अर्थ काय? लॉजिक फारच हटके 9