1 जानेवारीपासून स्वस्त होणार CNG आणि PNG,लागू होणार नवा नियम; सरकारची योजना काय?

CNG and PNG prices:स्वच्छ इंधन अधिक लोकांपर्यंत पोहोचवणे आणि वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये गॅसच्या दरातील फरक कमी करणे या बदलाचा मुख्य उद्देश  आहे.

Pravin Dabholkar | Dec 16, 2025, 09:39 PM IST
1 जानेवारीपासून स्वस्त होणार CNG आणि PNG,लागू होणार नवा नियम; सरकारची योजना काय?

CNG and PNG Prices: देशभरातील CNG आणि घरगुती PNG वापरणाऱ्या लाखो ग्राहकांसाठी चांगली बातमी आहे. पेट्रोलियम आणि नॅचुरल गॅस रेग्युलेटरी बोर्ड (PNGRB) ने नॅचुरल गॅस वाहतुकीच्या युनिफाइड टॅरिफ सिस्टममध्ये मोठा बदल केला आहे. यामुळे गॅसच्या ट्रान्सपोर्ट खर्चात कपात होईल आणि थेट ग्राहकांना फायदा मिळेल.

'वन नेशन, वन ग्रिड, वन टॅरिफ' ची दिशा

स्वच्छ इंधन अधिक लोकांपर्यंत पोहोचवणे आणि वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये गॅसच्या दरातील फरक कमी करणे या बदलाचा मुख्य उद्देश  आहे. PNGRB चा हा निर्णय 'एक देश, एक ग्रिड, एक टॅरिफ' या धोरणाला मजबुती देईल.

जुने आणि नवे टॅरिफ झोन

आतापर्यंत देशाला नॅचुरल गॅस वाहतुकीसाठी तीन टॅरिफ झोनमध्ये विभागले होते. दूरी वाढल्यावर ट्रान्सपोर्ट चार्जही वाढत होता. आता PNGRB ने हे सोपे करून फक्त दोन झोन ठेवले आहेत: पहिला ३०० किमीपर्यंत आणि दुसरा त्यापेक्षा जास्त

CNG आणि PNG साठी विशेष बदल

या सुधारणेचा सर्वात महत्त्वाचा भाग CNG आणि घरगुती PNG शी संबंधित आहे. आता देशात कुठेही CNG किंवा PNG वापरली तरी फक्त ३०० किमीपर्यंतचा टॅरिफ लागू होईल. गॅस ५०० किमी किंवा १००० किमी दूरून येत असली तरी ट्रान्सपोर्ट चार्ज एकसारखाच राहील.

१ जानेवारी २०२६ पासून लागू

PNGRB ने नवे ट्रान्सपोर्टेशन टॅरिफ नोटिफाई केले आहेत, जे १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होतील. यात ३०० किमीपर्यंतचा चार्ज ₹५४ प्रति MMBTU आणि त्यापेक्षा जास्त दूरीसाठी ₹१०२.८६ प्रति MMBTU आहे. पण CNG आणि PNG साठी देशभरात फक्त ₹५४ प्रति MMBTU लागू राहील.

दूरच्या भागात मोठी कपात

या नव्या नियमामुळे ३०० किमीपेक्षा जास्त अंतर असलेल्या भागात ट्रान्सपोर्ट चार्ज जवळपास ५० टक्के कमी होईल. याचा थेट फायदा दूरच्या शहरांना आणि राज्यांना मिळेल.

ग्राहकांना किती फायदा?

सिटी गॅस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) क्षेत्राला दरवर्षी सुमारे १००० कोटी रुपयांची बचत होईल असा अंदाज आहे. यामुळे CNG च्या दरात ₹१.२५ ते ₹२.५० प्रति किलो आणि PNG मध्ये ₹०.९० ते ₹१.८० प्रति SCM इतकी कपात होऊ शकते. वाहन चालक आणि घरगुती वापरकर्त्यांची बचत होईल.

क्षेत्रीय असमानता दूर

आतापर्यंत गॅसची किंमत दूरीवर अवलंबून असल्याने काही राज्यांत CNG-PNG महाग होती, तर काही ठिकाणी स्वस्त. हा नवा निर्णय क्षेत्रीय फरक कमी करेल आणि ग्राहकांना गोंधळ होणार नाही.

स्वच्छ ऊर्जा धोरणाला चालना:

हा बदल सरकारच्या नॅचुरल गॅसच्या हिस्स्यात वाढ करण्याच्या योजनेला साथ देईल. स्वस्त CNG-PNG मुळे लोक पेट्रोल-डीझेल सोडून स्वच्छ इंधनाकडे वळतील. यामुळे प्रदूषण कमी होईल, ऊर्जा सुरक्षा वाढेल आणि आयात कमी होईल.

गेम चेंजर निर्णय:

PNGRB चा हा युनिफाइड टॅरिफ निर्णय CNG आणि PNG ग्राहकांसाठी क्रांतिकारी ठरेल. देशभरात एकसमान ट्रान्सपोर्ट चार्जमुळे गॅस स्वस्त होईल आणि स्वच्छ इंधनाचा वापर वाढेल. 'वन नेशन, वन ग्रिड, वन टॅरिफ' हे स्वप्न आता प्रत्यक्षात उतरत आहे.

