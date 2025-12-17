2 तास 19 मिनिटांची डार्क कॉमेडी फिल्म, अवघ्या 37 दिवसांत बनवला अन् 10 पट कमाई करुन दणाणून सोडलं बॉक्स ऑफिस

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
दरवर्षी जगभरात असंख्य सिनेमे प्रदर्शित होतात जे बॉक्स ऑफिसवर प्रभावी यश मिळवतात आणि प्रेक्षकांकडून खूप प्रेम मिळवतात.   कमी बजेटमध्ये बनवलेले मोजकेच चित्रपट केवळ भरीव नफा मिळवत नाहीत तर मोठे पुरस्कार देखील जिंकतात. या चित्रपटांमध्ये त्यांची प्रामाणिक कथाकथन, मजबूत दिग्दर्शन आणि शक्तिशाली अभिनय यांचा समावेश आहे. जो प्रेक्षकांना मोहित करतो आणि संस्मरणीय ठेवतो. असाच एक चित्रपट गेल्या वर्षी प्रदर्शित झाला होता.

Dakshata Thasale | Dec 17, 2025, 04:42 PM IST
'लो बजेट हाय अर्निंग' सिनेमा

Oscar film superhit on OTT

दरवर्षी जगभरात असंख्य चित्रपट प्रदर्शित होतात जे बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई करतात आणि प्रेक्षकांकडून व्यापक प्रेम मिळवतात. तथापि, कमी बजेटमध्ये बनवलेले काही चित्रपटच केवळ भरीव नफा मिळवत नाहीत तर महत्त्वपूर्ण पुरस्कार देखील मिळवतात. या चित्रपटांचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांची प्रामाणिक कथाकथन, दमदार दिग्दर्शन आणि दमदार अभिनय, जो प्रेक्षकांना मोहित करतो आणि दीर्घकाळ लक्षात ठेवतो. असाच एक चित्रपट गेल्या वर्षी प्रदर्शित झाला.

Oscar film superhit on OTT

या लेखात, अशा सिनेमाबद्दल बोलत आहोत जो गेल्या वर्षभरापासून चर्चेत आहे, कारण त्याने पाच ऑस्कर जिंकले आहेत आणि बराच काळ ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर ट्रेंड करत आहे. शिवाय, या चित्रपटाचा एक अनोखा विक्रम आहे: तो फक्त एक महिना आणि सात दिवसांत चित्रित झाला. हा एक रोमँटिक कॉमेडी आहे ज्यामध्ये गडद विनोद आहे, जो काहींना त्रासदायक वाटेल, परंतु तो लोकांना चांगला प्रतिसाद मिळाला.

चित्रपटाने जिंकले 5 ऑस्कर

Oscar film superhit on OTT

जरी हा चित्रपट खूप कमी वेळात चित्रित झाला असला तरी, त्याच्या काही महत्त्वाच्या दृश्यांना चित्रित करण्यासाठी अनेक दिवस लागले. छायांकन आणि कथानक इतके प्रभावी होते की प्रेक्षक प्रत्येक दृश्यात तल्लीन झाले होते. जेव्हा या चित्रपटाला आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांसाठी नामांकन मिळाले तेव्हा त्याने सर्वांना आश्चर्यचकित केले आणि मोठ्या रंगमंचावर जोरदार प्रभाव पाडला. आपण ज्या चित्रपटाबद्दल बोलत आहोत तो म्हणजे 'अनोरा', जो 2024 मध्ये प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाने ऑस्करमध्ये पाच प्रमुख पुरस्कार जिंकून चित्रपट उद्योगात इतिहास रचला.

अवघ्या 37 दिवसांत झाला चित्रित

Oscar film superhit on OTT

"अनोरा" ला ऑस्करमध्ये सर्वोत्कृष्ट चित्रपट, सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री, सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक, सर्वोत्कृष्ट चित्रपट संपादन आणि सर्वोत्कृष्ट मूळ पटकथा यासाठी नामांकन मिळाले आहे. IMDb नुसार, चित्रपटाचे चित्रीकरण फक्त 37 दिवसांत झाले. तथापि, एक लांब आणि महत्त्वाचा दृश्य होता ज्याचे चित्रीकरण करण्यासाठी सुमारे 10 दिवस लागले. "अनोरा" ची कथा ब्रुकलिनमधील एका मुलीभोवती फिरते जी एका श्रीमंत रशियन कुटुंबातील मुलाला भेटते. ते जवळ येतात आणि लवकरच लग्न करतात. पण नंतर एक मोठा ट्विस्ट येतो.

"अनोरा" ची कथा, 23 वर्षीय सेक्स वर्कर

Oscar film superhit on OTT

त्यांच्या लग्नाची बातमी मुलाच्या कुटुंबापर्यंत पोहोचताच, परिस्थिती बदलते. लग्नावर नाराज असलेले पालक न्यू यॉर्कमध्ये येतात, ज्यामुळे कथेत अनेक मनोरंजक आणि भावनिक वळणे येतात. हा चित्रपट रोमँटिक ड्रामा श्रेणीत येतो आणि शॉन बेकर यांनी लिहिलेला, दिग्दर्शित केलेला आणि संपादित केलेला आहे. या चित्रपटात मिकी मॅडिसन, मार्क एडश्टीन, युरा बोरिसोव्ह आणि करेन कारागुलियन यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. मिकी मॅडिसन २३ वर्षीय सेक्स वर्कर अनोराची भूमिका साकारत आहे.  

ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर क्रमांक 1

Oscar film superhit on OTT

IMDb वर या चित्रपटाचे रेटिंग 7.7 आहे. जर तुम्हाला डार्क ह्युमर कॉमेडी आवडत असतील आणि हा चित्रपट पहायचा असेल, तर तो 17 मार्च 2025 रोजी भारतात जिओ हॉटस्टार आणि प्राइम व्हिडिओवर स्ट्रीम करण्यात आला होता. तुम्ही तो हिंदीमध्ये पाहू शकता.

कमाई 10 पट जास्त

Oscar film superhit on OTT

चित्रपटाच्या बजेट आणि कलेक्शनचा विचार केला तर, हा "कमी बजेट, जास्त कमाई करणारा" चित्रपट आहे. विकिपीडियानुसार, "अनोरा" हा चित्रपट अंदाजे ₹52.42कोटी बजेटमध्ये बनवण्यात आला होता आणि जगभरात त्याने अंदाजे ₹358.18 कोटींची कमाई केली होती. 

