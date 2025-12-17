2 तास 19 मिनिटांची डार्क कॉमेडी फिल्म, अवघ्या 37 दिवसांत बनवला अन् 10 पट कमाई करुन दणाणून सोडलं बॉक्स ऑफिस
दरवर्षी जगभरात असंख्य सिनेमे प्रदर्शित होतात जे बॉक्स ऑफिसवर प्रभावी यश मिळवतात आणि प्रेक्षकांकडून खूप प्रेम मिळवतात. कमी बजेटमध्ये बनवलेले मोजकेच चित्रपट केवळ भरीव नफा मिळवत नाहीत तर मोठे पुरस्कार देखील जिंकतात. या चित्रपटांमध्ये त्यांची प्रामाणिक कथाकथन, मजबूत दिग्दर्शन आणि शक्तिशाली अभिनय यांचा समावेश आहे. जो प्रेक्षकांना मोहित करतो आणि संस्मरणीय ठेवतो. असाच एक चित्रपट गेल्या वर्षी प्रदर्शित झाला होता.
Best Dark Comedy Film on OTT : दरवर्षी जगभरात असंख्य सिनेमे प्रदर्शित होतात जे बॉक्स ऑफिसवर प्रभावी यश मिळवतात आणि प्रेक्षकांकडून खूप प्रेम मिळवतात. कमी बजेटमध्ये बनवलेले मोजकेच चित्रपट केवळ भरीव नफा मिळवत नाहीत तर मोठे पुरस्कार देखील जिंकतात. या चित्रपटांमध्ये त्यांची प्रामाणिक कथाकथन, मजबूत दिग्दर्शन आणि शक्तिशाली अभिनय यांचा समावेश आहे. जो प्रेक्षकांना मोहित करतो आणि संस्मरणीय ठेवतो. असाच एक चित्रपट गेल्या वर्षी प्रदर्शित झाला होता.