Marathi News
तुमच्या बॉयफ्रेंडचे तुमच्यावरील प्रेम कमी होत चाललंय, याला तुम्हीच तर कारणीभूत नाहीत ना?

Relationship Advice : नात्यात बॉयफ्रेंडचे प्रेम कमी झाल्यासारखे वाटत असेल तर त्याला तुमच्या सततच्या नियंत्रणाच्या, संशयाच्या, रुसण्याच्या, जुन्या भांडणांचे टोमणे मारण्याच्या सवयी कारणीभूत असू शकतात.

Nov 22, 2025, 05:10 PM IST
Relationship Advice

Relationship Advice

नातेसंबंध सल्ला

Relationship Advice

नात्याच्या सुरूवातीला तुमचा बॉयफ्रेंड तुमच्यावर खुप प्रेम करायचा. पण आता त्याच्या वागण्यातून त्याचे तुमच्यावर असलेले प्रेम जाणवत नाही किंवा कमी झाले आहे असे तुम्हाला वाटत असेल तर, यासगळ्याला तुम्ही स्वतःच कारणीभूत आहात.  

नातेसंबंध सल्ला

Relationship Advice

नात्यात काही काळानंतर मुलींच्या सवयी नकळत बदलतात ज्या मुलांना आजीबात आवडत नाहीत किंवा पटत नाहीत. मुलांना कोणतीही गोष्ट स्पष्टपणे बोलता येत नाही म्हणून ते अचानक शांत होतात आणि काहीच बोलत नाहीत. तुमच्या नात्यात अडचणी आणणाऱ्या यासवयी कोणत्या आहेत त्याबद्दल जाणून घेऊया.  

नातेसंबंध सल्ला

Relationship Advice

कोणत्याही नात्यात काळजी घेणे ही  प्रेम व्यक्त करण्याची चांगली सवय आहे . पण तुम्ही तुमच्या बॉयफ्रेंडला काळजीने सतत फोनकॉल किंवा मेसेज करत असाल आणि 'कुठे आहेस'?, 'कोणा सोबत आहेस'? असे प्रश्न विचारत असाल. तसेच मित्रांसह फिरायला जाताना अडवत असाल तर हे करणे टाळा.  

नातेसंबंध सल्ला

Relationship Advice

तुम्ही  नेहमी त्यांचा फोन तपासत असाल तसेच सतत त्यांच्यावर संशय घेत असाल तर तुम्ही त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवत आहात, त्यांचे स्वातंत्र्य हिरावत आहात असे त्यांना वाटते. या सवयीमुळे ते तुमच्यापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करतात.  

नातेसंबंध सल्ला

Relationship Advice

शिवाय जुन्या भांडणांवरून त्यांना सतत टोमणे मारत असाल तर ही सवय आत्ताच सोडा. कारण तुमच्या नाते कमकुवत होण्याचे हे एक मुख्य कारण असू शकते. यामुळे त्यांना आपण कितीही केले तरी काही न काही चुकतेच अशी भावना येते आणि ते नात्यात प्रयत्न करणे हळूहळू बंद करू लागतात.  

नातेसंबंध सल्ला

Relationship Advice

मुलांना नात्यात शांती आणि साधेपणा हवा असतो. पण मुलींना लहान-सहान गोष्टींवरून चिडायची आणि रुसून बसण्याची सवय असते. या सवयीमुळे सारखी भांडणे होत राहतात. या लहान भांडणांचे रूपांतर पुढे मोठ्या भांडणात होते आणि नाते तुटण्याची शक्यता असते.  

नातेसंबंध सल्ला

Relationship Advice

मुलांसाठी त्यांचा वैयक्तिक वेळ अतिशय महत्त्वाचा असतो. जर तुम्ही त्यांचा तो वेळ हिरीवून घेतला तर हळूहळू भावनिकदृष्ट्या दूर जातात आणि प्रेम कमी झाल्यासारखे वाटू लागते.  

नातेसंबंध सल्ला

Relationship Advice

तसेच तुम्ही त्याच्याकडून सतत प्रशंसा, लक्ष किंवा प्रेमाची खात्री मागत असाल आणि त्याला 'मी तुला आता आवडत नाही का?' असे वारंवार विचारत असाल, तर ही सवय त्याला क्लेशदायक वाटते. प्रेम दाखवण्याऐवजी ते सिद्ध करावे लागते असे त्यांना वाटू लागते, ज्यामुळे ते दबावात येऊन मागे हटतात.

