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पदकांची कमाई सुरूच! ज्ञानेश्वरीची सिल्वर मेडलवर मोहोर, भारताचे CWG 2026 मधील पाचवे पदक

Published: Jul 27, 2026, 07:40 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:40 PM IST
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ॲथलेटिक्सलाही आजपासून सुरुवात होत आहे आणि मुरली श्रीशंकर व तेजस्विनसारख्या खेळाडूंवर भारतासाठी पदके जिंकण्याची जबाबदारी आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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 मुरली श्रीशंकरने आज त्याच्या पहिल्या प्रयत्नात लांब उडीमध्ये फायनलमध्ये प्रवेश केला आहे. त्याआधी आता भारताच्या संघाने आजचे पहिले मेडल नावावर केले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Women 53kg weightlifting final3/6

आज कॅामनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये वेटलिफ्टींगमध्ये सिल्वर मेडल ज्ञानेश्वरी यादवने मिळवले आहे. भारतीय महिला वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादवने ५३ किलो वजनी गटात शानदार कामगिरी करत रौप्य पदक पटकावले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Indian weightlifting team4/6

ज्ञानेश्वरीने स्नॅचमध्ये ८८ किलो आणि क्लीन अँड जर्कमध्ये १११ किलो वजन उचलले. यासह, तिने एकूण १९९ किलो वजन उचलून दुसरे स्थान मिळवले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

CWG Glasgow medal tally5/6

नायजेरियाच्या ओनोमे ओमोलोला दिदिहने एकूण 206 किलो (९३+११३) वजन उचलून सुवर्ण पदक जिंकले आणि कॅनडाच्या रेबेका ग्रौल्क्सने एकूण १७८ किलो (८३+९५) वजन उचलून कांस्य पदक पटकावले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Gyaneshwari Yadav Silver medal6/6

भारताने ग्लासगो राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत आतापर्यंत पाच पदके जिंकली असून, त्यापैकी चार पदके वेटलिफ्टिंगमध्ये मिळाली आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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