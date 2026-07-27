/पदकांची कमाई सुरूच! ज्ञानेश्वरीची सिल्वर मेडलवर मोहोर, भारताचे CWG 2026 मधील पाचवे पदक

ॲथलेटिक्सलाही आजपासून सुरुवात होत आहे आणि मुरली श्रीशंकर व तेजस्विनसारख्या खेळाडूंवर भारतासाठी पदके जिंकण्याची जबाबदारी आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
मुरली श्रीशंकरने आज त्याच्या पहिल्या प्रयत्नात लांब उडीमध्ये फायनलमध्ये प्रवेश केला आहे. त्याआधी आता भारताच्या संघाने आजचे पहिले मेडल नावावर केले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
आज कॅामनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये वेटलिफ्टींगमध्ये सिल्वर मेडल ज्ञानेश्वरी यादवने मिळवले आहे. भारतीय महिला वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादवने ५३ किलो वजनी गटात शानदार कामगिरी करत रौप्य पदक पटकावले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
ज्ञानेश्वरीने स्नॅचमध्ये ८८ किलो आणि क्लीन अँड जर्कमध्ये १११ किलो वजन उचलले. यासह, तिने एकूण १९९ किलो वजन उचलून दुसरे स्थान मिळवले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
नायजेरियाच्या ओनोमे ओमोलोला दिदिहने एकूण 206 किलो (९३+११३) वजन उचलून सुवर्ण पदक जिंकले आणि कॅनडाच्या रेबेका ग्रौल्क्सने एकूण १७८ किलो (८३+९५) वजन उचलून कांस्य पदक पटकावले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
भारताने ग्लासगो राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत आतापर्यंत पाच पदके जिंकली असून, त्यापैकी चार पदके वेटलिफ्टिंगमध्ये मिळाली आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया