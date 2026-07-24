/एक नवीन नाव, दमदार पदार्पण! पहिल्याच सहभागात जागतिक विजेत्या खेळाडूला पराभूत करणारा 43 वर्षीय पुतुल सोनोवाल आहे तरी कोण?

राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा (CWG) 2026 मध्ये भारताच्या लॉन बॉल्स संघाने दमदार सुरुवात केली. स्पर्धेत प्रथमच खेळणाऱ्या पुतुल सोनोवाल यांनी पुरुष एकेरी गटातील पहिल्याच सामन्यात कॅनडाचे विद्यमान विश्वविजेते रायन बेस्टर यांचा टाय-ब्रेकमध्ये पराभव करत मोठा उलटफेर घडवून आणला. याचबरोबर महिला पेअर्स प्रकारात रूपा राणी टिर्की आणि पिंकी यांनीही माल्टाच्या जोडीवर मात करत भारताला आणखी एक महत्त्वाचा विजय मिळवून दिला.
ग्लास्गो येथे सुरू असलेल्या स्पर्धेत पुतुल सोनोवाल यांनी पहिला सेट 5-4 असा जिंकला. त्यानंतर अनुभवी रायन बेस्टर यांनी जोरदार पुनरागमन करत दुसरा सेट 7-3 ने जिंकून सामना टाय-ब्रेकपर्यंत नेला.
निर्णायक टप्प्यात मात्र सोनोवाल यांनी संयम राखत उत्कृष्ट खेळ केला आणि आपल्या राष्ट्रकुल स्पर्धेतील पहिल्याच सामन्यात ऐतिहासिक विजयाची नोंद केली. आता ग्रुप डीतील दुसऱ्या सामन्यात त्यांचा सामना फॉकलंड आयलंड्सचे सेसिल अलेक्झांडर यांच्याशी होणार आहे.
43 वर्षीय पुतुल सोनोवाल हे आसाममधील अनुभवी लॉन बॉल्स खेळाडू आहेत. 2026 च्या एशियन लॉन बॉल्स अजिंक्यपद स्पर्धेत पुरुष एकेरीत सुवर्णपदक जिंकल्यानंतर त्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली छाप पाडली. ते आसाम पोलिस दलाशी संलग्न असून अनेक वर्षे पोलिस विभागाचे प्रतिनिधित्व करत लॉन बॉल्स खेळत आहेत.
देशांतर्गत स्पर्धांमध्येही त्यांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. राष्ट्रीय लॉन बॉल्स अजिंक्यपद स्पर्धेतील ट्रिपल्स प्रकारात सुवर्णपदक, राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत पदकविजेते, 2026 एशियन चॅम्पियनशिपमध्ये पुरुष एकेरी सुवर्णपदक,
रायन बेस्टर हे लॉन बॉल्समधील अत्यंत अनुभवी आणि यशस्वी खेळाडू मानले जातात. त्यांच्या नावावर 2006 राष्ट्रकुल स्पर्धेतील पुरुष एकेरी कांस्यपदक, 2014 आणि 2018 राष्ट्रकुल स्पर्धांतील रौप्यपदके, जागतिक आउटडोअर अजिंक्यपद स्पर्धेतील सात पदके, 2023 विश्व अजिंक्यपद स्पर्धेत एकेरी सुवर्ण आणि दुहेरी कांस्य, 2025 मध्ये वर्ल्ड बॉल्स हॉल ऑफ फेममध्ये समावेश, अशा दिग्गज खेळाडूचा पराभव करून पुतुल सोनोवाल यांनी भारतीय लॉन बॉल्ससाठी मोठी कामगिरी केली आहे.
महिला पेअर्स प्रकारात रूपा राणी टिर्की आणि पिंकी यांनी माल्टाच्या जोडीवर टाय-ब्रेकमध्ये मात केली. भारतीय जोडीने पहिला सेट 7-1 असा सहज जिंकला. मात्र दुसऱ्या सेटमध्ये माल्टाच्या रेबेका लुसी रिक्सन आणि कोनी ले रिक्सन यांनी 4-3 अशी बाजी मारत सामना बरोबरीत आणला. टाय-ब्रेकमध्ये भारतीय संघ काही काळ पिछाडीवर होता. मात्र शेवटच्या चेंडूवर पिंकी यांनी अचूक खेळी करत भारताला विजय मिळवून दिला.
भारतीय महिला जोडीचा पुढील सामना दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध होणार आहे. रूपा राणी टिर्की आणि पिंकी या दोघीही बर्मिंगहॅम राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2022 मध्ये भारतासाठी ऐतिहासिक सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या महिला फोर्स संघाचा भाग होत्या. यावेळी मात्र स्पर्धेच्या स्वरूपात बदल करण्यात आला असून पुरुष आणि महिला फोर्स प्रकार वगळण्यात आले आहेत. 2026 राष्ट्रकुल स्पर्धेत केवळ पुरुष आणि महिला एकेरी तसेच दुहेरी प्रकारांचा समावेश करण्यात आला आहे.