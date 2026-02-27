English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
TVS Orbiter की Bajaj Chetak C2501; कोणती इलेक्ट्रिक स्कूटर विकत घेणं फायद्याचं? जाणून घ्या दोघांमधील महत्त्वाचा फरक

TVS Orbiter आणि Bajaj Chetak या दोन्हीही प्रसिद्ध इलेक्ट्रिक स्कूटर आहेत. या दोन्ही स्कूटरच्या डिझाईन, फिचर्स आणि सेफ्टीमध्ये फरक आहे. जर तुम्ही या दोनपैकी कोणती इलेक्ट्रिक स्कूटर खरेदी करावी या अडचणीत सापडले असाल तर मग जाणून घ्या किंमत, फिचर्स आणि सुरक्षेसंदर्भातील माहिती.   

Shivraj Yadav | Feb 27, 2026, 06:50 PM IST
TVS Orbiter आणि Bajaj Chetak या दोन्हीही प्रसिद्ध इलेक्ट्रिक स्कूटर आहेत. या दोन्ही स्कूटरच्या डिझाईन, फिचर्स आणि सेफ्टीमध्ये फरक आहे. जर तुम्ही या दोनपैकी कोणती इलेक्ट्रिक स्कूटर खरेदी करावी या अडचणीत सापडले असाल तर मग जाणून घ्या किंमत, फिचर्स आणि सुरक्षेसंदर्भातील माहिती. 

 

भारतामध्ये मागील काही वर्षांपासून इलेक्ट्रिक स्कूटरची मागणी वेगाने वाढत आहे. अनेक मोठ्या ब्रँडनी आपल्या इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजारात आणल्या असल्याने ग्राहकांकडे चांगले पर्याय आहेत.   

TVS ची Orbiter बाजारातील स्वस्त इलेक्ट्रिक स्कूटरपैकी आहे. तसंच Bajaj ने Chetak C2501 च्या रुपात एक परवडणारा पर्याय दिला आहे. जर तुम्ही या दोनपैकी कोणती इलेक्ट्रिक स्कूटर खरेदी करावी या अडचणीत सापडले असाल तर मग जाणून घ्या किंमत, फिचर्स आणि सुरक्षेसंदर्भातील माहिती.   

TVS Orbiter चं डिझाइन साधं आहे. याची सीट फ्लॅट असून, फ्लॅट फुटबोर्ड रोज गाडी चालवताना आराम देतो. यामध्ये LED लाईट आणि आरामदायक सीट देण्यात आली आहे. रोजच्या प्रवासासाठी ही सीट उत्तम आहे.   

Bajaj Chetak C2501 चा लूक मात्र वेगळा आणि क्लासिक आहे. यामध्ये गोल LED हेडलाइट आणि मजबूत मेटल बॉडी मिळते. याचं डिझाइन प्रीमिअर वाटतं. जर तुम्हाला स्टायलिश आणि दणकट बॉडी असणारी स्कूटर हवी असेल तर चेतक तुम्हाला नक्की आवडेल.   

बॅटरी, रेंज आणि स्पीड

TVS Orbiter मध्ये 3.1 kWh बॅटरी मिळते. तर दुसरीकडे Chetak C2501 मध्ये 2.5 kWh बॅटरी आहे. Orbiter ची रेंज 158 किमी इतकी आहे. तर Chetak 113 किमीची रेंज देते. म्हणजेच दूरच्या प्रवासासाठी TVS Orbiter उत्तम पर्याय आहे. 

स्पीडबद्दल बोलायचं गेल्यास TVS Orbiter चा टॉप स्पीड ताशी 68 किमी आहे. जर चेतक ताशी 60 किमीचा स्पीड देते. पण चार्जिंगच्या बाबतीत चेतक पुढे आहेत. 2 तास 25 मिनिटात 0 ते 80 टक्के बॅटरी चार्ज होते. तर TVS Orbiter यासाठी 4 तास घेते.   

स्पेस, सेफ्टी और फीचर्स

TVS Orbiter 34 लिटर अंडर-सीट स्टोरेज आहे, जे चेतकच्या 25 लिटरपेक्षा जास्त आहे. दोन्ही स्कूटरमध्ये चांगली बॅटरी प्रोटेक्शन आणि 3 वर्ष किंवा 50 हजार किलोमीटरची वॉरंटी आहे. 

फिचर्सच्या बाबतीत, दोन्हीमध्ये एलईडी लाईट्स, डिजिटल डिस्प्ले आणि मोबाइल कनेक्टिव्हिटी सारखे मॉडर्न फिचर्स आहेत. ऑर्बिटरमध्ये क्रूझ कंट्रोल आणि नेव्हिगेशन देखील आहे, तर चेतकमध्ये रिव्हर्स मोड आणि म्युझिक कंट्रोल सारखे फिचर्स आहेत.  

