/नडले, भिडले, रक्तबंबाळ झाले! राहुल गांधींना 10 पोलिसांनी उचलून नेलं; पाहा ताब्यात घेतानाच्या कारवाईचे PHOTO

राहुल गांधींनी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर रात्रभर आंदोलन करण्याची तयारी केली होती. मात्र सायंकाळी 6.40 च्या सुमारास पोलिसांनी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी व समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांच्यासह इतर नेत्यांना तेथून हटवलं आणि ताब्यात घेतलं.
नवी दिल्लीत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करण्यात आल्यानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी आज मैदानात धरणे आंदोलनासाठी उतरले होते.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे आणि प्रियंका गांधी यांनी मंगळवारी नवी दिल्लीतील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानाकडे निषेध मोर्चा काढला.
राहुल गांधींनी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर रात्रभर आंदोलन करण्याची तयारी केली होती.
मात्र सायंकाळी 6.40 च्या सुमारास पोलिसांनी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी व समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांच्यासह इतर नेत्यांना तेथून हटवलं आणि ताब्यात घेतलं.
राहुल गांधी रस्त्यावर बसून तिथून न हलण्याचा पवित्रा घेत असताना त्यांना किमान 10 पोलीस कर्मचाऱ्यांनी वेढले होते. अखेरीस त्यांना उचलण्यात आलं आणि बसमधून नेण्यात आले.
राहुल गांधींना ताब्यात घेतानाचे फोटो समोर आले आहेत, ज्यामध्ये ते पोलिसांसोबत संघर्ष करताना दिसत आहेत.
यादरम्यान त्यांच्या नाकातून रक्त येतानाही दिसत आहे. मात्र त्यानंतरही राहुल गांधी थांबले नाहीत.
आंदोलन थांबवण्यापूर्वी, राहुलं गांधींनी लोकांना पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर येऊन आंदोलनात सामील होण्याचे आवाहन केले होते.
"विद्यार्थ्यांवरील हल्ला हा प्रत्येक भारतीय कुटुंबावरील हल्ला आहे. पंतप्रधान मोदींना वाटते की ते कोणत्याही उत्तराशिवाय किंवा परिणामांना सामोरे न जाता सुटू शकतात. पण ते तसे करू शकत नाहीत; यावेळी तरी नाही. ज्या देशभक्त भारतीयांना वाटते की आपल्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे, त्यांना मी आवाहन करतो - पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर सुरू असलेल्या धरणे आंदोलनात आमच्यासोबत सामील व्हा. भारतातील विद्यार्थ्यांचा आवाज दुर्लक्षित केला जाणार नाही," असं त्यांनी पोस्टमध्ये मह्टलं होतं.
काँग्रेस आणि केंद्र सरकार यांच्यातील हा नाट्यमय संघर्ष मंगळवारी दुपारी सुरू झाला, जेव्हा मल्लिकार्जुन खर्गे आणि राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील कार्यकर्ते काँग्रेस अध्यक्षांच्या '१०, राजाजी मार्ग' येथील निवासस्थानाबाहेर जमले आणि तिथून अवघ्या एका किलोमीटर अंतरावर असलेल्या पंतप्रधानांच्या '७, लोक कल्याण मार्ग' येथील निवासस्थानाकडे चालत गेले.
यादरम्यान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी नंतर आंदोलनस्थळी भेट दिली आणि राहुल गांधींशी चर्चा केली. काँग्रेस नेत्यांनी सांगितले की, गांधी आणि सिंह यांच्यातील चर्चा निष्फळ ठरली.
"त्यांची इच्छा होती की आम्ही आंदोलन मागे घ्यावे, पण आम्ही त्याला सहमती दर्शवली नाही कारण आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नव्हत्या. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा आणि पेपरफुटीच्या (पेपर लीक) मुद्द्यावर संसदेत चर्चा व्हावी, अशी आमची मागणी आहे. आमच्या या आंदोलनात आणखी खासदार, काँग्रेस कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिक सामील होतील," असे काँग्रेसचे खासदार सय्यद नसीर हुसेन यांनी सांगितले.