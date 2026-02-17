English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Marathi News
  फोटो
  • Rahul Gandhi Networth:किती कोटींचे मालक आहेत राहुल गांधी? 5 वर्षात कितीने वाढली संपत्ती? A टू Z माहिती!

Rahul Gandhi Networth:किती कोटींचे मालक आहेत राहुल गांधी? 5 वर्षात कितीने वाढली संपत्ती? A टू Z माहिती!

Rahul Gandhi Networth: राहुल गांधी यांचे भाषण, लाईफस्टाईल, बोलण्याची शैली ही तरुणांमध्ये चर्चेत असते. राहुल गांधींचे नेटवर्थ आणि कमाईबद्दल जाणून घेऊया.

Pravin Dabholkar | Feb 17, 2026, 12:58 PM IST
1/10

Rahul Gandhi Networth:किती कोटींचे मालक आहेत राहुल गांधी? 5 वर्षात कितीने वाढली संपत्ती? A टू Z माहिती!

Rahul Gandhi Networth Income Source Investment Details

Rahul Gandhi Networth: कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी हे सक्षम विरोधी पक्षनेते आहेत. विविध मुद्द्यांवरुन ते सरकारच्या धोरणांवर टीका करत असतात. लोकसभेत ते अनेकदा आक्रमकपणे आपला मुद्दा मांडतात. त्यांचे भाषण, लाईफस्टाईल, बोलण्याची शैली ही तरुणांमध्ये चर्चेत असते. राहुल गांधींचे नेटवर्थ आणि कमाईबद्दल जाणून घेऊया.

2/10

रोख पैसा

Rahul Gandhi Networth Income Source Investment Details

राहुल गांधी यांच्याकडे प्रत्यक्ष रोख पैसा फक्त 55 हजार रुपये आहे, तर दोन बँक खात्यांमध्ये एकत्रित 26.25 लाख रुपये जमा आहेत. 

3/10

शेअर्स खरेदी

Rahul Gandhi Networth Income Source Investment Details

राहुल गांधी यांनी 25 वेगळ्या कंपन्यांमध्ये शेअर्स खरेदी केले आहेत आणि त्यांची एकूण किंमत 4.33 कोटी रुपये इतकी आहे.  

4/10

कंपनीचे शेअर्स

Rahul Gandhi Networth Income Source Investment Details

‘यंग इंडियन’ नावाच्या कंपनीचे 1900 शेअर्स त्यांच्या मालकीचे आहेत, ज्यांची एकूण किंमत 1.90 लाख रुपये भरते. 

5/10

म्युच्युअल फंड्स गुंतवणूक

Rahul Gandhi Networth Income Source Investment Details

सात म्युच्युअल फंड्समध्ये त्यांनी 3.81 कोटी रुपये गुंतवले आहेत आणि सोन्याच्या बॉन्ड्समध्ये अतिरिक्त 15 लाख रुपये ठेवले आहेत.

6/10

जंगम मालमत्ता

Rahul Gandhi Networth Income Source Investment Details

विमा पॉलिसींमध्ये 61.52 लाख आणि सोने-दागिन्यांमध्ये 4.20 लाख रुपये गुंतवणूक आहे, त्यामुळे एकूण जंगम मालमत्ता 9.24 कोटी रुपये होते. 

7/10

किती वाहने?

Rahul Gandhi Networth Income Source Investment Details

याशिवाय गुरुग्राममधील 5538 चौ.फूट मोठे ऑफिस सुमारे 9 कोटी किंमतीचे आणि दिल्लीतील मेहरौली येथील शेतीजमीन (प्रियांका गांधींसोबत) यांचा समावेश असलेली स्थावर मालमत्ता 11.15 कोटी रुपये आहे. त्यांच्या नावे एकही वाहन नाही.

8/10

5 वर्षांचा कालावधी

Rahul Gandhi Networth Income Source Investment Details

2019 मध्ये ही मालमत्ता 15.88 कोटी रुपये होती, म्हणजे फक्त पाच वर्षांच्या कालावधीत सुमारे 5 कोटी रुपयांची भर पडली आहे.

9/10

किती कमाई?

Rahul Gandhi Networth Income Source Investment Details

गेल्या पाच वर्षांत त्यांनी एकूण सुमारे 6 कोटी रुपये कमावले आहेत आणि ही रक्कम मुख्यतः वेगवेगळ्या गुंतवणुकीतूनच आली आहे. 

10/10

एकूण मालमत्ता

Rahul Gandhi Networth Income Source Investment Details

राहुल गांधी यांची 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत सादर केलेल्या शपथपत्रानुसार त्यांची एकूण मालमत्ता 20.39 कोटी रुपये इतकी दाखवली आहे.

