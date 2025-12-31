English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • 2025 मधील महाराष्ट्रतील वादग्रस्त मंत्री; एका मंत्र्याचे नाव आणि त्याचे मंत्रीपद जाणून शॉक व्हाल! दोघांचे मंत्रीपद गेले

2025 मधील महाराष्ट्रतील वादग्रस्त मंत्री; एका मंत्र्याचे नाव आणि त्याचे मंत्रीपद जाणून शॉक व्हाल! दोघांचे मंत्रीपद गेले

2025 मधील महाराष्ट्रतील वादग्रस्त मंत्री. 

Vanita Kamble | Dec 31, 2025, 11:11 PM IST
Controversial Minister of Maharashtra in 2025 : 2025 वर्षात निवडणुकांसह मोठ्या राजकीय घडामोडी घडल्या. या सर्व राजकीय घडामोडींमध्ये महाराष्ट्रतील अनेक मंत्री विविध कारणांमुळे अडचणीत आले. दोन मंत्र्यांना आपले मंत्रीपद गमवावे लागले. या वादग्रस्त मंत्र्यांपैकी एक मंत्री महाराष्ट्रातील सरर्वात मोठा मंत्री या मंत्र्याचे पद आणि नाव जाणून शॉक व्हाल. 

2025 या वर्षात महाराष्ट्रातीलल एक पावरफुल मंत्री आणि महाराष्ट्रातील नेता अडचणीत आला. या मंत्र्यासह महाराष्ट्रातील अनेक मंत्री अचणीत सापडले होते.  

2025 वर्षात महाराष्ट्रातील अनेक मंत्री अडचणीत आले. दोघांचे मंत्रीपद गेले.   

अजित पवार

पुण्यातील जमीन घोटाळा प्रकरणात पार्थ पवार यांचे नाव चर्चेत आले. यामुळे अजित पवार चांगलेच अडचणीत आले. तसेच IPS अंजना कृष्णांना धमकावल्या प्रकरणी देखील ते चर्चेत होते. 

गिरीश महाजन

तपोवनातली झाडं तोडण्यावर गिरीश महाजन ठाम आहेत.  प्रचंड विरोध सुरु आहे.

योगेश कदम

योगेश कदम यांच्या आईच्या नावावर डान्सबार आहे. यामुळे ते चांगलेच अडचणीत आले होते.   

दादा भुसे

वसई विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिल पवार यांनी अटक झाली. ते दादा भुसेंचे पाहुणे आहेत.

भरत गोगावले

भरत गोगावले यांचा मांत्रिकासह पूजा करतानाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता.

संजय शिरसाट

संजय शिरसाट यांचा पैशाच्या बॅगेचा व्हिडीओ व्हायरल झाला. 

धनंजय मुंडे

वाल्मिक कराड प्रकरण, कृषी घोटाळ्याचा आरोप यामुळे धनंजय मुंडे यांचे मंत्रिपद गेलं

माणिकराव कोकाटे

माणिकराव कोकाटे यांनी खोटी कागदपत्रे दाखवून सरकारी फ्लॅट घेतले. या प्रकरणात त्यांचे मंत्रिपद गेले. 

