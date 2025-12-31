2025 मधील महाराष्ट्रतील वादग्रस्त मंत्री; एका मंत्र्याचे नाव आणि त्याचे मंत्रीपद जाणून शॉक व्हाल! दोघांचे मंत्रीपद गेले
2025 मधील महाराष्ट्रतील वादग्रस्त मंत्री.
Vanita Kamble | Dec 31, 2025, 11:11 PM IST
Controversial Minister of Maharashtra in 2025 : 2025 वर्षात निवडणुकांसह मोठ्या राजकीय घडामोडी घडल्या. या सर्व राजकीय घडामोडींमध्ये महाराष्ट्रतील अनेक मंत्री विविध कारणांमुळे अडचणीत आले. दोन मंत्र्यांना आपले मंत्रीपद गमवावे लागले. या वादग्रस्त मंत्र्यांपैकी एक मंत्री महाराष्ट्रातील सरर्वात मोठा मंत्री या मंत्र्याचे पद आणि नाव जाणून शॉक व्हाल.
अजित पवार
