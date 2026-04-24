सुट्टी नाकारणे, त्रास देणारे सहकारी ठरतायेत जीवघेणे; 8 लाख+ लोकांचा ऑफिसमुळे मृत्यू! होतात 'हे' 2 आजार

Corporate Office Culture Toxic Workplaces Issue: ऑफिसचा प्रत्येकच्या आयुष्यावर परिणाम होतो. मात्र याच ऑफिसमधील टेन्शनमुळे दरवर्षी किती लोकांचा मृत्यू होतो आणि त्यासाठी कोणत्या गोष्टी जबाबदार असतात याचा एक अहवालाच समोर आला आहे. जाणून घ्या या अहवालातील धक्कादायक तपशील...

Swapnil Ghangale | Apr 24, 2026, 08:11 AM IST
ऑफिस आता डेथ ट्रॅप ठरु लागली, हे दोन आजार जीवघेणे

ऑफिसेस आता डेथ ट्रॅप ठरु लागली आहेत, असा अहवालच समोर आला आहे. ऑफिसमधील वातावरणामुळे नेमके कोणते दोन आजार होतात जे जीवघेणे ठरतात, ऑफिसमधील कोणत्या गोष्टी या आजारांसाठी कारणीभूत आहेत जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...

8 लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू

कार्यालयातील टॉक्सिक कल्चरमुळे तसेच नोकरी जाण्याची भीती आणि कामाचा दबाव यामुळे जगभरात दरवर्षी 8 लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू होत असल्याची धक्कादायक माहिती जेनेव्हा जागतिक कामगार संघटनेने जारी केली आहे.

टॉक्सिक वर्क कल्चरमुळे

कार्यालयातील टॉक्सिक वर्क कल्चरमुळे दरवर्षी 8 लाख 40 हजारांहून अधिक कर्मचारी मृत्युमुखी पडत आहेत, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.  

नोकरी जाण्याची सततची चिंता

लोकांना कामाशी निगडीत चिंता, अधिक वेळ कामाला देणे, - नोकरी जाण्याची सततची चिंता या सर्व गोष्टींमुळे सायकोसोशल रिस्क जन्माला येते. त्यामुळेच लोकांना हृदय आणि मेंदूशी निगडीत समस्या निर्माण होत आहेत.

मृत्यू पावणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढली

हृदय आणि मेंदूशी निगडीत समस्या या दोन्ही आजारामुळे अकाली मृत्यू पावणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.   

सहकारी, वरिष्ठ आणि व्यवस्थापनासोबतचे संबंध

कार्यालयातील वाढत गढूळ वातावरण, सहकारी, वरिष्ठ आणि व्यवस्थापनासोबतचे संबंध व संवाद हे घटकदेखील मानसिक आजारास कारणीभूत ठरत आहेत.   

वेळेवर रजा न मिळाल्यामुळे

वर्क फ्रॉम होम, वैयक्तिक कामासाठी वेळेवर रजा न मिळाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये टॉक्सिक वर्क कल्चरमुळे लोकांना हृदय आणि मेंदूशी निगडीत समस्या संतापाची भावना निर्माण होते.

कामाच्या ठिकाणी वातावरण चांगले नसेल तर...

कामाच्या ठिकाणी वातावरण चांगले नसेल तर कर्मचाऱ्यांमध्ये हृदयविकार, स्ट्रोक आणि मानसिक आजारांचा धोका वाढतो.

कोणी प्रसिद्ध केलाय डेटा

जागतिक आरोग्य संघटना आणि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज अभ्यासाकडील जागतिक मृत्यू दर आरोग्यविषयक डेटाच्या मदतीने आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने हा डेटा प्रसिद्ध केला आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक आहेत. सौजन्य फ्रिपिकवरुन साभार)

