Cotton Clothes Washing Tips: कॉटनच्या कपड्यांचे रंग लवकर का जातात? धुताना रंग उडू नयेत यासाठी फॉलो करा 'या' खास टिप्स..
Cotton Clothes Washing Tips in Marathi: कॉटन कपड्यांची योग्य काळजी घेतली, तर ते वर्षानुवर्षे टिकतात आणि रंग कायम चमकदार राहतो. थोडं लक्ष दिलं, तर तुमचा आवडता ड्रेस पहिल्यासारखाच सुंदर दिसेल!
Tejashree Gaikwad | Oct 30, 2025, 01:38 PM IST
1. पहिल्यांदा वापरण्यापूर्वी वेगळे धुवा
2. थंड पाण्याने धुवा
3. माइल्ड डिटर्जंट वापरा
4. मीठाचा वापर करा
5. व्हिनेगरचा (सिरका) उपाय
6. सूर्यप्रकाशात जास्त वेळ वाळवू नका
7. वॉशिंग मशीनमध्ये ‘जेंटल मोड’ वापरा
8. गडद रंगाचे आणि फिकट रंगाचे कपडे वेगळे ठेवा
