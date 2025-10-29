English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
कोर्टाची डेडलाइन, आंदोलनस्थळ सोडलं अन् आता पोलीस स्टेशनबाहेर ठिय्या; बच्चू कडूंच्या आंदोलनाची A TO Z अपडेट

Farmer Protest Maharashtra : नागपूरमध्ये शेतकरी कर्जमाफीसाठी बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात 'महाएल्गार' आंदोलन करण्यात येत आहे. नागपूरमध्ये चक्का जाम आंदोलनामुळे वाहतुकीला फटका बसला असून, बच्चू कडू यांनी आठ मागण्या राज्य सरकारकडे केलेल्या आहेत. अशात बच्चू कडूंच्या या आंदोलनाबद्दल A TO Z अपडेट जाणून घेऊयात. 

Neha Choudhary | Oct 29, 2025, 09:11 PM IST
शेतक-यांसाठी बच्चू कडूंनी नागपुरात एल्गार पुकारलाय. हजारोंच्या संख्येनं शेतकरी नागपुरात धडकले असून आपल्या मागण्यांसाठी आक्रमक झाले आहेत. या आंदोलनामुळे शहरात वाहतूक कोंडी झाली, त्यामुळे कोर्टाने आंदोलनकर्त्यांना संध्याकाळी 6 वाजता आंदोलन स्थळ सोडण्याचे आदेश दिलेत.

त्यानंतर पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना कोर्टाचे आदेशाचे पालन करा अन्यथा आम्ही रात्री 11 वाजता तुम्हाला अटक करु असा इशारा दिला. त्यानंतर बच्चू कडूंनी आंदोलनस्थळ सोडलं अन् स्वत:चं अटक करून घेण्यासाठी पोलीस स्टेशनबाहेर ठिय्या आंदोलनाला बसले आहेत.   

जोपर्यंत शेतक-यांच्या मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत मागे हटणार नसल्याचा इशारा बच्चू कडूंनी दिलाय. कोर्टानं पाठवलेल्या नोटीशीवरूनही बच्चू कडूंनी सवाल उपस्थित केले आहेत. तसंच राजू शेट्टींनी देखील सरकारवर शरसंधान साधलंय.

कडूंच्या आंदोलनात शेतकरी नेते देखील चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. तसंच बच्चू कडूंनी सर्व आंदोलकांची व्यवस्था जेलमध्ये करण्याचा इशारा दिलाय. तर आपल्या हक्काच्या मागण्यांसाठी शेतक-यांची पोरं जेलमध्ये जायला तयार असल्याचं अजित नवले यांनी म्हटलंय. आंदोलनातून बच्चू कडूंसह शेतकरी नेत्यांनी सरकारला मोठा इशारा दिलाय. 

बच्चू कडू यांच्यासह शेतकरी नेत्यांनी धारेवर धरलंय. सरकारकडे केलेल्या मागण्यांची पूर्तता लवकरात लवकर करण्याची मागणी करण्यात आलीय. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी आंदोलकर्ते नेत्यांना बैठकीला बोलावलं असून चर्चेतून मार्ग काढणार असल्याचं सांगितलं.

सरकारचे शिष्टमंडळ राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल आणि गृहनिर्माण मंत्री पंकज भोयर शेतकरी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली. बच्चू कडू, अजित नवले आणि राजू शेट्टी यांच्याशी शिष्टमंडळाने चर्चा केल्यानंतर त्यांच्या मागणी मुख्यमंत्र्यांना फोनद्वारे सांगणार आहेत. त्यानंतर मुख्यमंत्री काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय.

बच्चू कडूंच्या आंदोलनावरून संजय राऊतांनी राज्य सरकारवर मोठा आरोप केलाय. बच्चू कडूंसह आंदोलकांना अर्बन नक्षल ठरवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचं राऊतांनी म्हटलंय. तर आमचं सरकार उद्धव ठाकरेंसारखं हुकूमशाह नसल्याचं म्हणत बावनकुळेंनी देखील पलटवार केलाय. 

 बच्चू कडू यांनी कोणत्या मागण्या केल्यात पाहूयात. कोणत्याही अटी आणि शर्थी न लावता शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज राज्य सरकारनं त्वरित माफ करावं. पीक कर्जाबरोबरच, मध्यम मुदतीचे, पॉली हाऊस, शेड, जमीन सुधारणा, या सर्व कर्जांचा कर्जमाफीमध्ये समावेश करावा. 

2025-26 साठी ऊसाला 9 टक्के रिकव्हरीसाठी प्रति टन 4300 रुपये आणि वर प्रति टक्का रिकव्हरीसाठी 430 रुपये एफआरपी द्यावा. कांद्याला किमान प्रति किलो 40 रुपये भाव देण्यात यावा. कांद्यावरील निर्यातबंदी, किमान निर्यात मूल्य आणि निर्यात कर कायमस्वरुपी बंद करावा.   

