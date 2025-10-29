कोर्टाची डेडलाइन, आंदोलनस्थळ सोडलं अन् आता पोलीस स्टेशनबाहेर ठिय्या; बच्चू कडूंच्या आंदोलनाची A TO Z अपडेट
Farmer Protest Maharashtra : नागपूरमध्ये शेतकरी कर्जमाफीसाठी बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात 'महाएल्गार' आंदोलन करण्यात येत आहे. नागपूरमध्ये चक्का जाम आंदोलनामुळे वाहतुकीला फटका बसला असून, बच्चू कडू यांनी आठ मागण्या राज्य सरकारकडे केलेल्या आहेत. अशात बच्चू कडूंच्या या आंदोलनाबद्दल A TO Z अपडेट जाणून घेऊयात.
Neha Choudhary | Oct 29, 2025, 09:11 PM IST
कडूंच्या आंदोलनात शेतकरी नेते देखील चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. तसंच बच्चू कडूंनी सर्व आंदोलकांची व्यवस्था जेलमध्ये करण्याचा इशारा दिलाय. तर आपल्या हक्काच्या मागण्यांसाठी शेतक-यांची पोरं जेलमध्ये जायला तयार असल्याचं अजित नवले यांनी म्हटलंय. आंदोलनातून बच्चू कडूंसह शेतकरी नेत्यांनी सरकारला मोठा इशारा दिलाय.
सरकारचे शिष्टमंडळ राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल आणि गृहनिर्माण मंत्री पंकज भोयर शेतकरी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली. बच्चू कडू, अजित नवले आणि राजू शेट्टी यांच्याशी शिष्टमंडळाने चर्चा केल्यानंतर त्यांच्या मागणी मुख्यमंत्र्यांना फोनद्वारे सांगणार आहेत. त्यानंतर मुख्यमंत्री काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय.
