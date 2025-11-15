'मला कोर्टात मेलेड्रामा नकोय,' करिश्मा कपूरच्या मुलीने फी न भरल्याचा दावा केल्यानंतर न्यायाधीशांनी सुनावलं, 'मी 30 सेकंदापेक्षा जास्त...'
प्रिया कपूरच्या यांच्या वतीने बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील राजीव नायर यांनी न्यायालयात हा मुद्दा उपस्थित करण्याचा उद्देश मीडियामध्ये त्याची दखल घ्यावी असा असल्याचा दावा केला.
Shivraj Yadav | Nov 15, 2025, 04:23 PM IST
त्यांनी असा युक्तिवाद केला की समायरा यांच्या अमेरिकेतील शिक्षणासाठीचा दोन महिन्यांचा खर्च दिवंगत उद्योगपतींच्या पत्नी प्रिया कपूर यांनी याचिका दाखल केल्यानंतरही दिला नाही. त्यांनी म्हटले की, हे मालमत्तेचे सध्याचे व्यवस्थापन कसे चालते याचे प्रतिबिंब आहे आणि संजय कपूर यांच्या मृत्युपत्रामध्ये असणारी सुसंगता दर्शवत असल्याचं म्हटलं आहे.
समायरा आणि कियान यांचा आरोप आहे की जूनमध्ये लंडनमध्ये एका पोलो सामन्यादरम्यान वडील संजय कपूर यांचा मृत्यू झाल्यानंतर मालमत्तेवर संपूर्ण नियंत्रण मिळविण्याच्या प्रयत्नात प्रिया कपूरने बनावट मृत्युपत्र तयार केले. त्यांनी प्रिया कपूर लोभी असल्याचा आरोप केला आहे. तर न्यायालयासमोर तिला "सिंड्रेला सावत्र आई" असं संबोधत तिने वडिलांच्या मालमत्तेपासून दूर नेल्याचा दावा केला
