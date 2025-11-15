English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'मला कोर्टात मेलेड्रामा नकोय,' करिश्मा कपूरच्या मुलीने फी न भरल्याचा दावा केल्यानंतर न्यायाधीशांनी सुनावलं, 'मी 30 सेकंदापेक्षा जास्त...'

प्रिया कपूरच्या यांच्या वतीने बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील राजीव नायर यांनी न्यायालयात हा मुद्दा उपस्थित करण्याचा उद्देश मीडियामध्ये त्याची दखल घ्यावी असा असल्याचा दावा केला.   

Shivraj Yadav | Nov 15, 2025, 04:23 PM IST
अभिनेत्री करिश्मा कपूरच्या मुलीने तिचे दिवंगत वडील आणि उद्योगपती संजय कपूर यांच्या संपत्तीमधून तिच्या विद्यापीठाची दोन महिन्यांची फी भरण्यात आली नसल्याचा दावा केला आहे. यावरील युक्तिवादावर भाष्य करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने संबंधित पक्षकारांना मेलोड्रॅमिक होऊ नये असं सांगितलं आहे.   

उद्योगपती संजय कपूरच्या 30 हजार कोटींच्या मालमत्तेबाबतचा खटला न्यायालयात आहे. करिश्मा कपूरची मुलं समायरा आणि कियान यांचं प्रतिनिधित्व ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी केलं.   

त्यांनी असा युक्तिवाद केला की समायरा यांच्या अमेरिकेतील शिक्षणासाठीचा दोन महिन्यांचा खर्च दिवंगत उद्योगपतींच्या पत्नी प्रिया कपूर यांनी याचिका दाखल केल्यानंतरही दिला नाही. त्यांनी म्हटले की, हे मालमत्तेचे सध्याचे व्यवस्थापन कसे चालते याचे प्रतिबिंब आहे आणि संजय कपूर यांच्या मृत्युपत्रामध्ये असणारी सुसंगता दर्शवत असल्याचं म्हटलं आहे.   

प्रिया कपूर यांच्या वतीने बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील राजीव नायर यांनी हा दावा बनावट आणि निराधार असल्याचं म्हटलं. त्यांनी मुलांच्या गरजा सातत्याने पूर्ण केल्या आहेत आणि फी आधीच भरली गेली आहे असं त्यांनी सांगितलं.   

हा मुद्दा उपस्थित करण्याचा उद्देश माध्यमांमध्ये त्याची बातमी पोहोचवणे हा होता असाही दावा त्यांनी केला.   

न्यायमूर्ती ज्योती सिंह यांच्या खंडपीठाने असे मुद्दे न्यायालयात येऊ नयेत असे म्हटले आहे. प्रिया कपूर यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील शैल त्रेहान यांना अशा मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करावे अशी सूचना केली आहे.   

"मला यावर 30 सेकंदांपेक्षा जास्त वेळ घालवायचा नाही. हा प्रश्न माझ्या न्यायालयात पुन्हा येऊ नये. ही सुनावणी नाट्यमय व्हावी असे मला वाटत नाही. मी ही जबाबदारी तुमच्यावर (शैल त्रेहान) टाकते," असं न्यायमूर्तींनी सांगितलं आहे.   

समायरा आणि कियान यांचा आरोप आहे की जूनमध्ये लंडनमध्ये एका पोलो सामन्यादरम्यान वडील संजय कपूर यांचा मृत्यू झाल्यानंतर मालमत्तेवर संपूर्ण नियंत्रण मिळविण्याच्या प्रयत्नात प्रिया कपूरने बनावट मृत्युपत्र तयार केले. त्यांनी प्रिया कपूर लोभी असल्याचा आरोप केला आहे. तर न्यायालयासमोर तिला "सिंड्रेला सावत्र आई" असं संबोधत तिने वडिलांच्या मालमत्तेपासून दूर नेल्याचा दावा केला   

21 मार्च 2025 रोजीच्या मृत्युपत्रानुसार, संजय कपूरची संपूर्ण वैयक्तिक मालमत्ता प्रिया सचदेवा कपूरकडे सोपवण्यात आली आहे. मात्र करिश्मा कपूरच्या वतीने या मृत्यूपत्रावर शंका उपस्थित करण्यात आली आहे.   

यापूर्वी, उच्च न्यायालयाने प्रिया कपूरला त्यांच्या मालमत्तेची यादी न्यायालयाला देण्यास सांगितलं होते. प्रिया कपूरने न्यायालयाला माहिती दिली आहे की अभिनेत्याच्या मुलांना कुटुंब ट्रस्टकडून 1900 कोटी रुपये आधीच मिळाले आहेत.  

समायरा आणि कियान ही करिश्मा कपूर आणि संजय कपूर यांची मुलं आहेत. 13 वर्षांच्या संसारानंतर त्यांनी घटस्फोट घेतला होता. नंतर संजय कपूरने प्रिया कपूरशी लग्न केलं.  

