'इतका' पगार असलेल्यांनाच मिळणार दारु! मद्य खरेदीसाठी सॅलरी स्लीप बंधनकारक; A To Z माहिती
Alcohol Against Salary Slip: मद्यपींना अडचणीत टाकणारा एक नवा नियम सध्या चर्चेत आहे. सॅलरी स्लीप दाखवल्यानंतरच दारु विकत घेता येणार आहे. मात्र त्यामध्येही पगार किती असावा याचं बंधन आहे. हा नवा नियम काय ते पाहूयात...
Swapnil Ghangale | Dec 15, 2025, 08:42 AM IST
पगाराचा आणि मद्यचा काय संबंध असा प्रश्न तुम्हाला पडेल पण...
पगार अन् मद्यपानाचं कनेक्शन
अट जाचक वाटेल पण हे खरं आहे
कोणत्या देशात आहे हा नियम?
नव्या नियमामध्ये एक वेगळी अट
देशातील एकमेव दारूचं दुकान
केवळ या लोकांना मिळते दारु
अनेकांनी उडवली खिल्ली
ही बातमी पाहून अनेकांनी हा सारा प्रकार विचित्र असल्याचं म्हटलं आहे. सोशल मीडिया युझर्सने केवळ 'श्रीमंत' रहिवाशांसाठी असलेल्या या सेवेची खिल्ली उडवली. "एका बाटली वाईनसाठी उत्पन्नाचा पुरावा मागणे हे एक वेडेपणाचे कृत्य आहे," असे एका व्यक्तीने म्हटलं आहे. दुसऱ्याने त्यात भर घालत, "गरिबांसाठी दारू नाही, हे खूपच हास्यास्पद आहे," असं म्हटलं.
प्रीमियम रेसिडेन्सी म्हणजे काय?
अधिकृत वेबसाइटनुसार, "सौदी प्रीमियम रेसिडेन्सी कार्यक्रमाला सौदी ग्रीन कार्ड असेही म्हटले जाते. कुशल व्यावसायिक, उद्योजक आणि गुंतवणूकदारांना सौदी अरेबियामध्ये राहण्याची, काम करण्याची आणि व्यवसाय किंवा मालमत्ता खरेदी करण्याची परवानगी या माध्यमातून दिली जाते." हा कार्यक्रम 2019 मध्ये सुरू करण्यात आला.
