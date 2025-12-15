English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'इतका' पगार असलेल्यांनाच मिळणार दारु! मद्य खरेदीसाठी सॅलरी स्लीप बंधनकारक; A To Z माहिती

Alcohol Against Salary Slip: मद्यपींना अडचणीत टाकणारा एक नवा नियम सध्या चर्चेत आहे. सॅलरी स्लीप दाखवल्यानंतरच दारु विकत घेता येणार आहे. मात्र त्यामध्येही पगार किती असावा याचं बंधन आहे. हा नवा नियम काय ते पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Dec 15, 2025, 08:42 AM IST
पगाराचा आणि मद्यचा काय संबंध असा प्रश्न तुम्हाला पडेल पण...

पगाराचा आणि मद्यचा काय संबंध असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल तर हे वाचाच. नेमका हा नियम काय? किती पगार असलेल्यांना मिळणार दारु अन् याबद्दल लोकांची मतं काय आहेत जाणून घ्या...

पगार अन् मद्यपानाचं कनेक्शन

तुम्हाला मद्यपान करायची इच्छा असेल तर आधी तुमची कमाई किती आहे हे दाखवावं लागेल असं सांगितलं तर? अर्थात पगाराचा आणि मद्यपान करण्याचा काय संबंध आहे असा प्रश्न तुम्हाला पडू शकतो. पण असा नियम खरोखर लागू करण्यात आला आहे.

अट जाचक वाटेल पण हे खरं आहे

खरं तर हा सारा प्रकार भारतातला नही तर परदेशातील आहे. जगातील एका प्रमुख देशामध्ये पगाराची स्लीप दाखल्यानंतरच मद्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता तुम्हाला ही अट जाचक वाटेल पण खरं तर ही अट शिथिल केलेली आहे. 

कोणत्या देशात आहे हा नियम?

आपण ज्या देशाबद्दल बोलतोय तो देश आहे सौदी अरेबिया! सौदी अरेबियाने दारू विक्रीसंदर्भातील नियमांमध्ये आणखी शिथिलता आणली आहे. आता या देशात बिगर-मुस्लिम परदेशी रहिवाशांना खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात आल्याचं वृत्त 'न्यूयॉर्क टाइम्स'ने वृत्त दिले आहे.  

नव्या नियमामध्ये एक वेगळी अट

मात्र सौदी अरेबियाने लागू केलेल्या या नव्या नियमांमध्ये एक मेख आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, बिगर-मुस्लिम परदेशी रहिवाशांसाठी अट शिथिल करत केलेला हा नियम केवळ 50 हजार रियाल किंवा त्याहून अधिक मासिक उत्पन्न असलेल्यांनाच लागू आहे. ही रक्कम भारतीय चलनानुसार 11 लाख रुपये इतकी होते.   

देशातील एकमेव दारूचं दुकान

रियाधमधील देशातील एकमेव दारूच्या दुकानातून दारू मिळवण्यासाठी, रहिवाशांना उत्पन्नाचा पुरावा दाखवावा लागतो आणि त्यांचे वेतन प्रमाणपत्र सादर करावे लागते, असं ग्राहकांनी 'न्यूयॉर्क टाइम्स'ला सांगितलं.   

केवळ या लोकांना मिळते दारु

रियाधमधील हे दुकान गेल्या वर्षी सुरू झाले आणि आतापर्यंत त्यामधून केवळ परदेशी राजनैतिक अधिकाऱ्यांना दारू विकली जात होती. तथापि, अलीकडेच त्यांनी आपली सेवा प्रीमियम रेसिडेन्सी दर्जा असलेल्या बिगर-मुस्लिमांपर्यंत वाढवली आहे.

अनेकांनी उडवली खिल्ली

ही बातमी पाहून अनेकांनी हा सारा प्रकार विचित्र असल्याचं म्हटलं आहे. सोशल मीडिया युझर्सने केवळ 'श्रीमंत' रहिवाशांसाठी असलेल्या या सेवेची खिल्ली उडवली. "एका बाटली वाईनसाठी उत्पन्नाचा पुरावा मागणे हे एक वेडेपणाचे कृत्य आहे," असे एका व्यक्तीने म्हटलं आहे. दुसऱ्याने त्यात भर घालत, "गरिबांसाठी दारू नाही, हे खूपच हास्यास्पद आहे," असं म्हटलं. 

प्रीमियम रेसिडेन्सी म्हणजे काय?

अधिकृत वेबसाइटनुसार, "सौदी प्रीमियम रेसिडेन्सी कार्यक्रमाला सौदी ग्रीन कार्ड असेही म्हटले जाते. कुशल व्यावसायिक, उद्योजक आणि गुंतवणूकदारांना सौदी अरेबियामध्ये राहण्याची, काम करण्याची आणि व्यवसाय किंवा मालमत्ता खरेदी करण्याची परवानगी या माध्यमातून दिली जाते." हा कार्यक्रम 2019 मध्ये सुरू करण्यात आला.  

प्रीमियम रेसिडेन्सीसाठी अटी काय?

अर्जदार 21 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचा असावा आणि तो सुदृढ असल्याची खात्री करण्यासाठी त्याची वैद्यकीय तपासणी केली जाते. त्याच्यावर कोणताही गुन्हेगारी रेकॉर्ड नसावा आणि त्याने स्वतःला व त्याच्यावर अवलंबून असलेल्यांना आधार देण्यासाठी 'पुरेशी आर्थिक संसाधने' असल्याचे सिद्ध केले पाहिजे, अशी अट आहे.  (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य - रॉयटर्स, वृत्तसंस्था आणि फ्रिपिकवरुन साभार)

