/Umpire ला एका क्रिकेट मॅचचे किती पैसे मिळतात? T20, कसोटी मॅचची Fee थक्क करणारी; IPL मधील कमाई पाहून बसेल धक्का

अंम्पायर हा क्रिकेट सामन्यामधील जितका महत्त्वाचा तितकाच दुर्लक्षित घटक असं म्हणता येईल. त्याच्या एका निकालाने सामना फिरु शकतो. पण या व्यक्तीला एका सामन्याचे नेमके किती पैसे मिळतात माहितीये का?
अंम्पायरला एका मॅचचे किती पैसे मिळतात? असा प्रश्न तुम्हाला कधी पडला आहे का? एका मॅचचं मानधन म्हणजे तुमचा अनेक महिन्यांच्या पगार असा हिशोब आहे. अनिल चौधरींनी थेट कमाईचा आकडाच सांगितला आहे. जाणून घ्या ते काय म्हणाले...
आतापर्यंत तुम्ही क्रिकेटर्सच्या मानधनाबद्दल अनेकदा वाचलं, ऐकलं असेल पण क्रिकेट सामन्यांमधील पंचांना म्हणजेच अम्पायर्सला प्रत्येक सामन्यासाठी किती मानधन मिळतं तुम्हाला माहितीये का? आयसीसीचे माजी पंच अनिल चौधरी यांनी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सामना अधिकाऱ्यांना (मॅच ऑफिशियल्स) मिळणाऱ्या मानधनाचे थक्क करणारे आकडे नुकतेच एका पॉडकास्टमध्ये उघड केले आहेत.
मैदानावर निष्पक्षपणे आणि नियमांचं पालन करुन खेळ व्हावा याची जबाबदारी खांद्यावर घेणाऱ्या पंचांकडे तसं दुर्लक्षच होतं. मात्र खेळामध्ये त्यांच्या एका निर्णयाने सामना फिरु शकतो इतके ते महत्त्वाचे असतात. अनेकदा हे काम बरंच कष्ट करुनही फारसा सन्मान न मिळणारं काम म्हणून चर्चेत असतं. पण पंचांशिवाय सामना होऊ शकत नाही हे ही तितकेच खरे. त्यामुळेच त्यांना मनधनही तसेच दिले जाते.
क्रिकेटपटूंच्या तुलनेत पंचांना सहसा प्रसिद्धी किंवा ओळख मिळत नाही. याचं मुख्य कारण म्हणजे पंच हे बऱ्याचदा पडद्यामागूनच काम करत असतात. खेळाडूंप्रमाणे पंचसुद्धा सरावाला उपस्थित असतात. ते सामन्यापूर्वी कशी तयारी करता याची माहितीच अनेकांना नसते. त्यामुळे पंच हे केवळ सामन्यापुरते हजर असतात असा अनेकांचा समज असून तो चुकीचा आहे, हे इथे नमूद करणं महत्त्वाचं आहे.
खरं तर पंचांच्या कारकिर्दीची सुरुवात सहसा जिल्हा आणि राज्यस्तरीय सामन्यांमधील अम्पायरिंगपासून होते. त्यानंतर ते देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये पंच म्हणून काम करतात आणि तिथून आयपीएल व पुढे आयसीसीच्या (ICC) अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये काम करण्याचा त्यांचा मार्ग मोकळा होतो.
बीसीसीआयच्या (BCCI) 'एलिट पॅनेल'मध्ये निवड झालेले काही पंच आयपीएलमध्ये अम्पायरिंग करतात. त्याचवेळी, उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या पंचांना आंतरराष्ट्रीय सामन्यांचे कामकाज पाहण्यासाठी आयसीसीच्या 'आंतरराष्ट्रीय' किंवा 'एलिट पॅनेल'मध्ये प्रमोट केलं जातं. तिथे त्यांना सामन्यांचे मानधन आणि भत्ते अधिक प्रमाणात मिळतात, असं अनिल चौधरी यांनी सांगितलं.
भारतीय पंच अनिल चौधरी यांनी एका दशकाहून अधिक काळ आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आणि 2008 साली आयपीएल सुरू झाल्यापासून त्यात पंच म्हणून काम केले आहे. एका पॉडकास्टमध्ये अनिल चौधरींनी सगळ्या पडणाऱ्या पंचांना किती मानधन मिळतं? या प्रश्नाचं सविस्तर उत्तर दिलं.
पत्रकार सुशांत सिन्हाच्या पॉडकास्टमध्ये बोलताना, अनिल चौधरी यांनी सामना अधिकारी एका आयपीएल हंगामात 45 ते 50 लाख रुपये कमावतात असं सांगितलं. तसेच जे पंच प्रमुख देशांतर्गत क्रिकेट स्पर्धांमध्येही काम करतात, त्यांना अतिरिक्त 20 ते 25 लाख रुपये मिळतात.
"एका सामन्यासाठी 4000 डॉलर्स मिळतात. जर तुम्ही प्ले-ऑफचे सामन्यांना असाल तर प्रत्येक सामन्याचे 6000 डॉलर्स मिळतात. अंतिम सामन्यासाठी 8000 डॉलर्स मिळतात. याव्यतिरिक्त, दैनंदिन भत्ता (डीए) म्हणून सुमारे 6000 डॉलर्स मिळतात. आयपीएलमध्ये काम करणाऱ्या एका पंचाची एका हंगामातील कमाई साधारणपणे 45 ते 50 लाख रुपये इतकी होते. तसेच, जर तुम्ही देशांतर्गत क्रिकेटमध्येही प्रमुख पंच म्हणून काम करत असाल, तर त्यातून आणखी 20 ते 25 लाख रुपये मिळतात," असं अनिल चौधरी म्हणाले.
अनिल चौधरी यांनी पुढे सांगितले की, पंचांना प्रत्येक टी-20 आंतरराष्ट्रीय (T20I) सामन्यासाठी सुमारे दोन लाख रुपये आणि पाच दिवसांच्या कसोटी सामन्यासाठी आठ लाख रुपये मिळतात. "एका टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यासाठी तुम्हाला सुमारे दोन लाख रुपये मिळतात. कसोटी सामन्यासाठी आठ लाख रुपये मिळतात. सामना रद्द झाला तरी काही फरक पडत नाही. पंचांचे मानधन हे सामना प्रत्यक्ष खेळला गेला की नाही, यावर अवलंबून नसते," असेही त्यांनी आवर्जून नमूद केले. (सर्व फोटो अनिल चौधरींच्या सोशल मीडियावरुन साभार)