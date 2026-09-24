/वडील सचिन तेंडुलकरची संपत्ती 1200 कोटी तर मुलगा अर्जुनच्या संपत्तीचा आकडा पाहून व्हाल हैराण

Arjun Tendulkar Networth : भारताचा माजी दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर याने 2013 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. मात्र असं असलं तरी आजही सचिन हा जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेटरपैकी एक आहे. सचिनचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकर हा सुद्धा क्रिकेट क्षेत्रात आहे. तेव्हा अर्जुनची एकूण संपत्ती किती आहे याविषयी जाणून घेऊयात.
भारताचा माजी दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर याला 'गॉड ऑफ क्रिकेट' नावाने ओळखले जाते. आपल्या करिअरमध्ये त्याने फक्त धावांचा डोंगरच उभा केला नाही तर लोकप्रियतेसोबत मोठी संपत्ती सुद्धा उभी केली. सचिन तेंडुलकरकडे जवळपास 1200 कोटींची संपत्ती आहे.
अर्जुन तेंडुलकर हा आपली वेगळी ओळख बनवण्याच्या मार्गावर आहे. तेव्हा जाणून घेऊयात की अर्जुन तेंडुलकरची नेटवर्थ किती आहे आणि तो कोण कोणत्या ठिकाणावरून कमाई करतो.
2025 मध्ये अर्जुन तेंडुलकरची एकूण संपत्ती ही जवळपास 22 कोटींची आहे. अर्जुनच्या संपत्तीचा आकडा हा खूपच कमी असला तरी त्याच्या करिअरच्या सुरुवातीच्या दौऱ्यातून तो पुढे जातोय. त्याच्या कमाईचा सर्वात महत्वाचा भाग हा आयपीएल आणि देशांतर्गत क्रिकेटमधून येतो.
अर्जुन तेंडुलकरने 2023 मध्ये मुंबई इंडियन्ससाठी आयपीएलमध्ये पदार्पण केलं होतं. मुंबईने अर्जुन तेंडुलकरला पहिल्यांदा 2021 मध्ये बेस प्राईजमध्ये 20 लाख रुपयांना विकत घेतलं. त्यानंतर 2022 मध्ये मुंबई इंडियन्सने 30 लाख रुपयांना रिटेन केलं.
आतापर्यंत अर्जुनने आयपीएलमधून अंदाजे 1.4 कोटी रुपये कमावले आहेत. जरी त्याने या स्पर्धेत खूप कमी सामने खेळले असले, तरी संघासोबत राहून त्याला महत्त्वपूर्ण अनुभव मिळाला आहे.
आयपीएल शिवाय अर्जुन तेंडुलकर हा गोवा संघाकडून रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये खेळतोय. या देशांतर्गत सामन्यांतून तो वर्षाला सुमारे 10 लाख रुपये कमावतो. हळूहळू अर्जुनची कामगिरीही सुधारत आहे आणि तो गोलंदाजी आणि फलंदाजी अशा दोन्ही आघाड्यांवर संघासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहे.
अर्जुन तेंडुलकरचा आज 24 सप्टेंबर 2026 रोजी 27 वर्षांचा झाला असून 24 सप्टेंबर 1999 मध्ये त्याचा जन्म झाला होता. क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर आणि डॉ अंजली तेंडुलकर यांच अर्जुन हे दुसरं अपत्य आहे.