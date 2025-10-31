पहिलं प्रेम सोडून केली क्रिकेटची निवड, 18 व्या वर्षी...; आता 'इतक्या' कोटींची मालकीण आहे जेमिमा रॉड्रिग्स
Jemimah Rodrigues Networth : भारताची स्टार फलंदाज जेमिमा रॉड्रिग्स हिने गुरुवारी भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया सेमी फायनल सामन्यात नाबाद 127 धावांची कामगिरी करून भारताला विजय मिळवून देण्यात मोलाचं योगदान दिलं. जेमिमा ही खऱ्या अर्थाने भारताच्या विजयाची शिल्पकार ठरली, आणि भारताला फायनलचं तिकीट मिळालं. अशावेळी जेमिमाच्या क्रिकेट कारकिर्दीबद्दल जाणून घेऊयात.
Pooja Pawar | Oct 31, 2025, 10:10 AM IST
