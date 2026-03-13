English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Marathi News
  फोटो
  • एक थाळी 20 हजारांची! क्रिकेटर कुलदीप यादवच्या लग्नातील पहाडी थाळीत काय आहे खास?

एक थाळी 20 हजारांची! क्रिकेटर कुलदीप यादवच्या लग्नातील पहाडी थाळीत काय आहे खास?

Kuldeep Yadav Wedding Thali : भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव हा त्याची लहानपणीची मैत्रीण वंशिका सिंह सोबत विवाह करणार आहे. त्यांचं लग्न हे मसुरीमध्ये होणार असून हे लग्न शनिवार 14 मार्च रोजी 'वेलकम होटल द सेवॉय' मध्ये होणार आहे. मात्र क्रिकेटर कुलदीप यादवच्या आलिशान लग्नसोबतच त्याच्या लग्नातील भोजनात देणाऱ्या 20 हजारांच्या थाळीविषयी जोरदार चर्चा रंगली आहे. तेव्हा या थाळीत नेमकं असणार तरी काय याबाबत जाणून घेऊयात.     

Pooja Pawar | Mar 13, 2026, 04:33 PM IST
1/10

शनिवार 14 मार्च रोजी क्रिकेटर कुलदीप यादव आणि वंशिका सिंह या दोघांचा विवाह सोहळा पार पडणार आहे. लग्नात सामील होण्यासाठी कुलदीप यादवचं कुटुंब हे कानपुर येथून मसुरीला रवाना झालेलं आहे. क्रिकेटरचं लग्न हे 'वेलकम होटल द सेवॉय' मध्ये होणार असून याच्या तीन दिवसानंतर 17 मार्च रोजी लखनऊमध्ये होटल सेंट्रममध्ये ग्रँड रिसेप्शन पार्टी होणार आहे.   

2/10

कुलदीप यादव आणि वंशिकाने 4 जून 2025 रोजी लखनऊमध्ये साखरपुडा केला आहे. या लग्नाचं बजेट 2 कोटी रुपयांचा आसपास आहे. कुलदीप आणि वंशिकाच्या लग्नाची सुंदर आणि शाही लग्नपत्रिका सुद्धा प्रकाशित झाली असून निमंत्रण पत्रिकेची थीम राधा कृष्ण अशी आहे. त्याची रचना, कोरीवकाम आणि कलाकृती ही रॉयल फील देते.   

3/10

लग्नाच्या एका पत्रिकेची किंमत ही जवळपास 2200 रुपये असणार असं सांगितलं जातं आहे. कुलदीप आणि वंशिकाच्या लग्नात येणाऱ्या पाहुण्यासाठी व्हेज आणि नॉनव्हेज असे दोन्ही प्रकारचे व्यंजन असणार आहेत. जेवणाच्या एका प्लेटची किंमत ही 20 हजार रुपये आहे.   

4/10

अक्षरं आणि निमंत्रण संदेश देखील शाही थीमशी मिळते जुळते आहेत. वरच्या बाजूला एक सुंदर सोनेरी विंटेज नेमप्लेट आकाराची रचना आहे ज्यावर 'कुलदीप आणि वंशिका' असे लिहिले आहे. कार्डला एक निमंत्रण टॅग देखील जोडलेला आहे, ज्यामध्ये K आणि V (कुलदीप आणि वंशिका) अक्षरे एकत्र करून बनवलेला लोगो आहे, जो हार्ट शेपचा आहे.   

5/10

कुलदीप यादवच्या लग्नात अनेक क्रिकेटर्स, राजकीय मंडळी आणि इतर मान्यवर असतील. तेव्हा या लग्नाचा मेन्यू सुद्धा तेवढाच खास आहे. कुलदीप यादवच्या जवळच्या सूत्रांनी सांगितल्यानुसार लग्नाच्या जेवणात यूपी आणि उत्तराखंड अशा दोन्ही संस्कृतींची झलक दिसेल.   

6/10

कुलदीप यादव हा कानपूरचा आहे म्हणून त्याचा मेन्यू हा कानपुरी स्टाईल असेलच पण यासोबत त्यात पहाडी व्यंजनं सुद्धा असतील. कुलदीपच्या लग्नात येणारे पाहुणे हे विविध शहर आणि प्रदेशातून येणार असल्याने त्यांच्यासाठी 10 पेक्षा जास्त प्रकारचे मेन कोर्स आणि डेजर्ट ठेवता येतील.   

7/10

कुलदीप यादवचं लग्न ज्या हॉटेलमध्ये होणार आहे तेथील एका वेळच्या थाळीची किंमत ही जवळपास 20 हजार रुपये असल्याचं सांगण्यात येतं.   

8/10

हॉटेलने पाहुण्यांसाठी खास 'प्लॅटिनम' आणि 'गोल्ड' मेन्यू तयार केले आहेत, ज्यामध्ये शाकाहारी आणि मांसाहारी दोन्ही प्रकारच्या स्वादिष्ट पदार्थांचा समावेश आहे. यात पाहुण्यांना 4 प्रकारचे शाकाहारी आणि 4 प्रकारचे मांसाहारी स्नॅक्स दिले जातील. वेगवेगळ्या ड्रेसिंगसह 8 प्रकारचे प्रीमियम सॅलड आणि 1 व्हेज आणि 1 नॉन व्हेज सूप यांचा पर्याय असेल.  

9/10

दोन मांसाहारी पदार्थ, दोन शाकाहारी पदार्थ, एक खास पनीर पदार्थ, दोन प्रकारची डाळ आणि दोन प्रकारचा भात पदार्थ, तसेच विविध प्रकारच्या भारतीय रोट्या इत्यादी मेन कोर्समध्ये दिल्या जातील.   

10/10

कुलदीप यादवच्या लग्नाच्या बार मेन्यूमध्ये भारत आणि परदेशातील सर्वात महागड्या आणि प्रीमियम दारूचा समावेश करण्यात आला आहे. 

