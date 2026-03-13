एक थाळी 20 हजारांची! क्रिकेटर कुलदीप यादवच्या लग्नातील पहाडी थाळीत काय आहे खास?
Kuldeep Yadav Wedding Thali : भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव हा त्याची लहानपणीची मैत्रीण वंशिका सिंह सोबत विवाह करणार आहे. त्यांचं लग्न हे मसुरीमध्ये होणार असून हे लग्न शनिवार 14 मार्च रोजी 'वेलकम होटल द सेवॉय' मध्ये होणार आहे. मात्र क्रिकेटर कुलदीप यादवच्या आलिशान लग्नसोबतच त्याच्या लग्नातील भोजनात देणाऱ्या 20 हजारांच्या थाळीविषयी जोरदार चर्चा रंगली आहे. तेव्हा या थाळीत नेमकं असणार तरी काय याबाबत जाणून घेऊयात.
Pooja Pawar | Mar 13, 2026, 04:33 PM IST
1/10
शनिवार 14 मार्च रोजी क्रिकेटर कुलदीप यादव आणि वंशिका सिंह या दोघांचा विवाह सोहळा पार पडणार आहे. लग्नात सामील होण्यासाठी कुलदीप यादवचं कुटुंब हे कानपुर येथून मसुरीला रवाना झालेलं आहे. क्रिकेटरचं लग्न हे 'वेलकम होटल द सेवॉय' मध्ये होणार असून याच्या तीन दिवसानंतर 17 मार्च रोजी लखनऊमध्ये होटल सेंट्रममध्ये ग्रँड रिसेप्शन पार्टी होणार आहे.
2/10
3/10
4/10
अक्षरं आणि निमंत्रण संदेश देखील शाही थीमशी मिळते जुळते आहेत. वरच्या बाजूला एक सुंदर सोनेरी विंटेज नेमप्लेट आकाराची रचना आहे ज्यावर 'कुलदीप आणि वंशिका' असे लिहिले आहे. कार्डला एक निमंत्रण टॅग देखील जोडलेला आहे, ज्यामध्ये K आणि V (कुलदीप आणि वंशिका) अक्षरे एकत्र करून बनवलेला लोगो आहे, जो हार्ट शेपचा आहे.
5/10
6/10
7/10
8/10
हॉटेलने पाहुण्यांसाठी खास 'प्लॅटिनम' आणि 'गोल्ड' मेन्यू तयार केले आहेत, ज्यामध्ये शाकाहारी आणि मांसाहारी दोन्ही प्रकारच्या स्वादिष्ट पदार्थांचा समावेश आहे. यात पाहुण्यांना 4 प्रकारचे शाकाहारी आणि 4 प्रकारचे मांसाहारी स्नॅक्स दिले जातील. वेगवेगळ्या ड्रेसिंगसह 8 प्रकारचे प्रीमियम सॅलड आणि 1 व्हेज आणि 1 नॉन व्हेज सूप यांचा पर्याय असेल.
9/10