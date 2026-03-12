BCCI Awards 2026: शुभमन गिलला 'क्रिकेटर ऑफ द इयर' तर राहुल द्रविडला लाइफटाइम अचिव्हमेंट सन्मान
BCCI NAMAN Awards 2026: भारतीय क्रिकेटमधील राहुल द्रविडच्या अमूल्य योगदानाबद्दल, विशेषतः 2024 मध्ये वरिष्ठ पुरुष संघाला टी-२० विश्वचषक जिंकून देण्यासाठी मार्गदर्शन केल्याबद्दल राहुल द्रविड यांना सन्मानित केले जाईल.
Mar 12, 2026
बीसीसीआय नमन पुरस्कार 2026
भारतीय क्रिकेटमधील उत्कृष्ट कामगिरीचा गौरव करण्यासाठी दरवर्षी दिले जाणारे बीसीसीआय नमन पुरस्कार 2026 (BCCI NAMAN Awards) यंदा विशेष ठरणार आहेत. 15 मार्च रोजी न्यू दिल्ली (New Delhi) येथे होणाऱ्या या सोहळ्यात भारतीय क्रिकेटच्या 'गोल्डन इयर'चा मोठ्या उत्साहात सन्मान केला जाणार आहे. विविध स्तरांवर भारताने जिंकलेल्या पाच आंतरराष्ट्रीय आयसीसी ट्रॉफींमुळे यंदाचा पुरस्कार सोहळा अधिक भव्य होणार आहे.
शुभमन गिल आणि माजी मुख्य राहुल द्रविड
शुभमन गिलला ‘क्रिकेटर ऑफ द इयर’ सन्मान
शुभमन गिलला याला प्रतिष्ठेचा पॉली उम्रीगर पुरस्कार म्हणजेच ‘क्रिकेटर ऑफ द इयर’ पुरस्कार देण्यात येणार आहे. रोहित शर्माकडून कर्णधारपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर गिलने कसोटी आणि एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये सातत्यपूर्ण आणि प्रभावी कामगिरी केली आहे. फलंदाजीतील त्याच्या स्थिरतेमुळे तो भारतीय क्रिकेटचा प्रमुख चेहरा म्हणून उदयास आला आहे.
राहुल द्रविड यांना लाइफटाइम अचिव्हमेंट
भारतीय क्रिकेटमध्ये अमूल्य योगदान दिल्याबद्दल राहुल द्रविड यांना प्रतिष्ठेचा कर्नल सीके नायडू जीवनगौरव पुरस्कार देण्यात येणार आहे. द्रविड यांनी मुख्य प्रशिक्षक म्हणून भारतीय संघाला आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक २०२४ जिंकून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती आणि त्यानंतरच्या यशासाठीही मजबूत पाया घातला.
मिताली राजच्याही सन्मानाची शक्यता
देशांतर्गत क्रिकेटमधील खेळाडूंनाही गौरव
या सोहळ्यात देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंचाही सन्मान केला जाणार आहे. लाला अमरनाथ पुरस्कार: मर्यादित षटकांच्या देशांतर्गत क्रिकेटमधील सर्वोत्तम ऑलराउंडरसाठी मुंबईचा युवा खेळाडू आयुष्य म्हात्रे याला हा पुरस्कार मिळण्याची शक्यता आहे. सर्वोत्तम क्रिकेट संघटना : उत्कृष्ट कामगिरीमुळे मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला सर्वोत्तम संघटना म्हणून गौरवले जाऊ शकते.
