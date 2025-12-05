English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

राजमहालापेक्षा कमी नाही रवींद्र जडेजाचा बंगला, फर्निचर पासून ते गार्डनपर्यंत सर्वच एकदम रॉयल, पाहा Inside Photos

Ravindra Jadeja Birthday : भारताचा स्टार ऑलराऊंडर रवींद्र जडेजा हा 6 डिसेंबर रोजी त्याचा 37 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. जडेजाने विराट आणि रोहित प्रमाणे टी 20 वर्ल्ड कप 2024 नंतर टी 20 फॉरमॅटमधून निवृत्ती जाहीर केली. मात्र तो अद्याप टेस्ट आणि वनडे फॉरमॅटमध्ये भारतीय संघाकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये खेळतोय. तेव्हा आज रवींद्र जडेजाच्या घराचे Inside Photos पाहुयात. 

Pooja Pawar | Dec 06, 2025, 06:00 AM IST
twitter
1/8

रवींद्र जडेजाचं जामनगर येथील घर हे गृहनगर येथील सर्वात प्रसिद्ध घरांपैकी एक आहे. जामनगर मधील रवींद्र जडेजाचा बंगला हा काही राजमहालापेक्षा कमी नाही. तेव्हा त्याच्या या घरात कोण कोणत्या सुविधा आहेत जाणून घेऊयात. 

twitter
2/8

रवींद्र जडेजाच्या घरातील इंटेरिअर खूप भव्य आणि आकर्षक आहे. त्याच्या घरात विविध ठिकाणी अनेक महागडे शोपीस आणि वस्तू आहेत.   

twitter
3/8

रवींद्र जडेजाच्या घरातील इंटेरिअर खूप भव्य आणि आकर्षक आहे. त्याच्या घरात विविध ठिकाणी अनेक महागडे शोपीस आणि वस्तू आहेत.   

twitter
4/8

रवींद्र जडेजाच्या लिविंग रूममध्ये एक आलिशान सोफा आहे. तो वारंवार त्याच्या घराचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर करतो. रवींद्र जडेजाच्या बंगल्यात एक मोठा डायनिंग एरिया देखील आहे, जो एक शाही अनुभव देतो.  

twitter
5/8

रवींद्र जडेजा यांचे एक फार्महाऊस देखील आहे ज्याला ते 'मिस्टर जड्डू फार्म हाऊस' असं म्हणतात. जडेजा जेव्हा घरी असतो तेव्हा तो आपला बहुतेक वेळ त्याच्या घोड्यांसह फार्महाऊसमध्ये घालवतो.

twitter
6/8

रवींद्र जडेजाचं जामनगर येथील घराची किंमत ही जवळपास 10 कोटी आहे. तर जडेजाचं फार्महाऊस हे 8 एकरमध्ये पसरलेलं आहे. 

twitter
7/8

रवींद्र जडेजा याला आलिशान गाड्यांचा देखील शौक असून त्याच्या कलेक्शनमध्ये BMW X1, Audi Q7, Rolls Royce Wraith, Audi A4 या गाड्यांचा समावेश आहे.  

twitter
8/8

रवींद्र जडेजा हा भारतीय क्रिकेट टीमचा एक ऑलराउंडर खेळाडू आहे, जो डावखोरा बल्लेबाज आणि फिरकी गेंदबाज म्हणून खेळतो. त्याने 2009 मध्ये भारतीय टीममध्ये पदार्पण केले आणि तेव्हापासून तो टीमचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. टेस्ट क्रिकेटमध्ये जडेजाने 89 टेस्ट सामन्यांमध्ये 348 विकेट घेतले आहेत आणि 4095 धावा केल्या आहेत. तर 206 वनडे सामन्यांमध्ये जडेजाने 231 विकेट घेतले आहेत आणि 2862 रन केले आहेत. रवींद्र जडेजाने टी20 क्रिकेटमध्ये  74 टी20 सामन्यांमध्ये 54 विकेट घेतले आहेत आणि 515 रन केले आहेत.  

twitter
पुढील
अल्बम

एकेकाळी सलमान खानही 'या' अभिनेत्याला घाबरायचा, पण आज आलीये लग्नात गाणी गाण्याची वेळ, ओळखणंही कठीण

पुढील अल्बम

Daily Tarot Card Horoscope : मार्गशीर्ष शनिवार 5 राशींसाठी फलदायी; पण &#039;या&#039; लोकांना असणार शनिदेव नाराज

Daily Tarot Card Horoscope : मार्गशीर्ष शनिवार 5 राशींसाठी फलदायी; पण 'या' लोकांना असणार शनिदेव नाराज

Daily Tarot Card Horoscope : मार्गशीर्ष शनिवार 5 राशींसाठी फलदायी; पण 'या' लोकांना असणार शनिदेव नाराज 12
2 मित्रांची आकाशाला गवसणी! उधारीच्या विमानांवर उभी केली एअरलाइन्स कंपनी; आज देशातील सर्वात मोठ्या एअरलाइन्सची होणार उच्चस्तरीय चौकशी

2 मित्रांची आकाशाला गवसणी! उधारीच्या विमानांवर उभी केली एअरलाइन्स कंपनी; आज देशातील सर्वात मोठ्या एअरलाइन्सची होणार उच्चस्तरीय चौकशी

2 मित्रांची आकाशाला गवसणी! उधारीच्या विमानांवर उभी केली एअरलाइन्स कंपनी; आज देशातील सर्वात मोठ्या एअरलाइन्सची होणार उच्चस्तरीय चौकशी 13
मुकेश अंबानी इतिहास रचण्याच्या तयारीत, येतोय आतापर्यंतचा सर्वात मोठा IPO; 38000000000 उभारण्याची तयारी

मुकेश अंबानी इतिहास रचण्याच्या तयारीत, येतोय आतापर्यंतचा सर्वात मोठा IPO; 38000000000 उभारण्याची तयारी

मुकेश अंबानी इतिहास रचण्याच्या तयारीत, येतोय आतापर्यंतचा सर्वात मोठा IPO; 38000000000 उभारण्याची तयारी 10
एकेकाळी सलमान खानही &#039;या&#039; अभिनेत्याला घाबरायचा, पण आज आलीये लग्नात गाणी गाण्याची वेळ, ओळखणंही कठीण

एकेकाळी सलमान खानही 'या' अभिनेत्याला घाबरायचा, पण आज आलीये लग्नात गाणी गाण्याची वेळ, ओळखणंही कठीण

एकेकाळी सलमान खानही 'या' अभिनेत्याला घाबरायचा, पण आज आलीये लग्नात गाणी गाण्याची वेळ, ओळखणंही कठीण 11